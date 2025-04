Laura González dejó ‘La casa de los famosos’ tras cumplir el objetivo de encarar a Karina García por presunta infidelidad

Laura González, eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' salió del programa cumpliendo su objetivo de desenmascarar a Karina García en el 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

Laura González, comunicadora social y empresaria llanera, a sus 29 años quiso retomar el sueño de estar nuevamente en las pantallas concursando en un reality, ya que, fue en 2017, cuando alcanzó popularidad al participar en Protagonistas de nuestra tele. No obstante, su belleza y carisma no fueron suficientes para el público de La casa de los famosos Colombia 2025, que no le permitió llegar a la final.

El ingreso de la también presentadora nacida en Villavicencio, Meta, generó gran expectativa, no solo por el conflicto que tenía con la Karina García en el exterior, si no que también al programa, luego de ella, ingresó Andrés Altafulla, influencer barranquillero con el que tuvo un romance hace 8 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Quiero entrar a su casa, jefe, porque es la casa más famosa de toda Colombia porque quiero volver a estar pues en pantalla, ya que es del 2017 que sale protagonistas, no había vuelto un reality, y pues también hay cositas y personajes en esta casa con quien tengo cuentas pendientes, así que estoy muy emocionada y contenta de estar en su casa”, mencionó Laura minutos antes de pisar ‘la casa’.

Laura González lamentó su paso por 'La casa de los famosos Colombia 2025' debido a la convivencia con Karina García con la que tenía cuentas pendientes afuera del 'reality' - crédito @canalrcn/Instagram

Aunque a Laura también compitió en el concurso del Canal 1, Guerreros, donde integró el equipo Cobras, presentó en 2018 La Red y en 2024 debutó como actriz, la empresaria del sector belleza vio su participación en La casa de los famosos Colombia 2, como su regreso a la televisión.

Llegar a mitad de competencia como reemplazo de “la Rusa” Yana Karpova cuya salida del programa sigue siendo un misterio, jugó en contra de Laura, debido a que, no contó con el tiempo suficiente para cautivar a la audiencia por enfocar sus esfuerzos en cumplir con el cometido de enfrentar a Karina García.

“Yo tengo claro en qué me metí, yo sabía que no iba a ser fácil… Yo sé qué pasó, ella también sabe qué pasó. Si fuera mentira, yo no estaría acá diciéndolo a todos los que ven este programa. “Yo no quiero estar en ese cuarto, te lo juro. Yo nunca lo había enfrentado, ¿me entiendes? Ahorita me está costando mucho. Yo todo pensé, menos que iba a terminar en el otro cuarto, te lo juro”, dijo Laura después de que su tema de traición se convirtiera en el centro de conversación de ‘la casa’.

Ella es Laura González, nueva eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @canalrcn/Instagram

Qué pasó entre Laura González y Karina García

Días previos a su llegada a La casa de los famosos Colombia 2025, la presentadora llanera estuvo de gira de medios y durante una entrevista que concedió a la emisora La Mega, la también empresaria señaló a Karina García de causar el fin de su compromiso, a portas de dar el sí en el altar.

Nominación de Laura González a Alerta y acusaciones de que le gusta Karina García - crédito @dies.04/TikTok

“Yo publiqué la pedida de mano y felices los dos. Cuando yo ya estaba viviendo con él en Dubái, ella le escribe dizque: ‘¿Cuándo te hago la despedida de soltero? ¿Te enamoraste?‘, y yo leí todo porque estaba al lado de él”, aseguró.

Frente al tema, Laura G como se le conoce en redes sociales expresó su indignación y afirmó que su objetivo principal es confrontar a Karina García en La casa de los famosos, teniendo en cuenta que no la conoce y nunca ha tenido contacto con ella.

“Yo iría, principalmente, porque ella y yo nunca nos hemos visto de frente. Mi objetivo principal sería ella, para que deje de estar diciendo que no se mete en matrimonios porque sí lo intentó hacer y sí lo ha hecho ¡No salgas a decirle a todo Colombia lo que no eres!”, mencionó Laura que al tiempo confirmó su soltería.

De acuerdo con la versión que Karina niega, Laura, que vivía con su prometido en Río de Janeiro, Brasil, tuvo que viajar por motivos laboras a Bogotá y aunque su relación marchaba viento en Popa, según aseguró, estos días sin su pareja fueron la prueba de fuego entre ellos.

La empresaria contó cómo una imagen publicada por Karina García desde su hogar en Río de Janeiro marcó el final de su compromiso - crédito @Rcnradiocolombia/TikTok

Resulta que, estando en la capital colombiana junto a su madre, empezó a recibir fotografías de sus amigas que le advertían que en su casa, en Brasil, estaba Karina García, ya que, la modelo paisa publicó imágenes. “Todo mundo sabía que yo vivía ahí, yo decoré, yo montaba fotos de mi casa”.

Si bien, Karina aceptó los hechos y confirmó que sí estuvo ahí, alegó no haber cometido infidelidad, pues según ella, solo fue un paseo de amigos en el que se acompañó de su hija. Ese rifirrafe entre las modelos en el que la verdad no se pudo aclarar cansó a la audiencia.