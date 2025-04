Aura Cristina Geithner confesó que gracias a OnlyFans financia su vida y su carrera como artista: “Bendigo esta plataforma”

Aura Cristina Geithner habló de las reglas que tiene con su trabajo en la plataforma de OnlyFans - crédito @crissgeithner/Instagram

Aura Cristina Geithner conversó con Infobae Colombia sobre los cuatro años que lleva creando contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, medio que, según contó la actriz, se ha convertido a sus 58 años en su principal fuente de ingresos y con el cual financia sus producciones musicales como cantante.

“Ha sido una plataforma de gran bendición para mí. Gracias a esa plataforma financio todo mi proyecto musical sin pedir ayuda”, afirmó la artista.

Actualmente, la también intérprete de vallenato, quien recientemente lanzó una colaboración musical con su hijo, Demian Dos Santos, aclaró que su trabajo en esta red social no es pornográfico. Asimismo, señaló que no accede a realizar videollamadas ni transmisiones por webcam.

Geithner explicó que estableció un protocolo de normas para sus seguidores: “Esto no tiene restricciones, pero yo pongo los límites”, puntualizó.

Aunque Aura Cristina Geithner no abandona la actuación ni descarta regresar a una telenovela luego de su protagónico en la película Asalto al mayor, la también influencer reveló que en este 2025, se encuentra concentrada en seguir abriéndose paso como cantante, ya que la música es su más grande pasión. Sin embargo, es un camino que está labrando de forma independiente. Por esta razón, pese a que su público la aclama en la pantalla chica, su prioridad está enfocada en las tablas y los estudios de grabación.

Aura Cristina Geithner aclaró que no crea pornografía ni trabaja como webcam - crédito @crissgeithner/Instagram

“Estoy enamorada de todo lo que realizo en mis redes sociales, de todo este proyecto financiado por mí, de la música, de crear mis propios videos musicales con mis herramientas que, lo mejor, no son perfectos, pero son míos”, añadió.

El paso por recordadas producciones como La potra Zaina, La tormenta y Eternamente Manuela le dio los conocimientos que actualmente aplica en los videoclips que crea para acompañar los sencillos musicales que estrena y que próximamente presentará en su primer álbum llamado Sentimiento vallenato, compuesto por 11 temas en el que se incluyen letras del maestro Omar Geles, temas de su autoría, algunos covers y la versión de Tu sangre en mi cuerpo, junto a su hijo Demian, fruto de su relación con el actor argentino Marcelo Dos Santos.

“Todo este bagaje de televisión me ha servido para lo que hago ahora. O sea, tengo un poco de conocimiento de toda la parte audiovisual, de fotografía, me ha dado mucha experiencia. Soy consciente de que tal vez me falta más por aprender, pero a veces ni pienso, solo me guío por mi instinto y lo quiero crear. Sé que mucha gente dice: ‘Ay, queremos verte otra vez en las telenovelas’, pero mejor me van a ver en teatro. Ahí van a ver a la actriz, a la cantante, a la bailarina, en ese espectáculo que estamos creando”, aseguró la cantante colombo-mexicana, adelantando que prepara un show musical al lado de su hijo en el que combinará canto, baile y actuación.

Aura Cristina Geithner y Demian Dos Santos presentaron su primer colaboración juntos como madre e hijo con la que debutaron en el vallenato - crédito Aura Cristina Geithner/YouTube

Estas son las reglas que tiene Aura Cristina Geithner en OnlyFans para quienes quieren seguir su contenido

Si bien la actriz y cantante es una de las figuras públicas más consolidadas y vigentes del entretenimiento nacional, la también creadora de contenido para adultos reveló en entrevista con Infobae Colombia que, más allá de los proyectos que ha logrado aceptar en televisión, como fue el caso de MasterChef Celebrity, lo que en realidad le resulta más rentable es su faceta como influencer.

Aura Cristina Geithner reveló las restricciones que tomó en OnlyFans - crédito @crissgeithner/Instagram

“Bendigo esa plataforma, es mi patrocinador de todo lo que hago. Muchos la atacan y la juzgan, pero yo, como le digo a todos, el protocolo de tus plataformas lo pones tú. Yo puse mi protocolo. Sé que hay mucha gente que puede hacer de todo ahí, está bien, es su problema, es su plataforma. En mi plataforma yo puse un protocolo y lo he respetado y me ha funcionado, llevo cuatro años. ¿Qué quiere decir eso? Que me ha funcionado. Y tengo usuarios fieles, usuarios que me quieren, que me aman y están ahí, les gusta todo mi contenido, compran todo”, contó Aura Cristina, afirmando que habrá contenido de ella para rato en esta aplicación.

Sin embargo, por tratarse de una figura reconocida de la farándula colombiana y a nivel Latinoamérica por su carrera en otros países como México, Geithner reveló que debió poner normas para sus suscriptores. Asimismo, habló de la manera en que enfrenta las críticas de aquellos que juzgan su contenido.

“Me ha tocado tomar medidas de restricción. Por ejemplo, yo he entendido que tus redes sociales son tu casa y tú no recibes a todo el mundo en ella. O sea, digo no a gente grosera, maleducada, que hace bullying. No, ¿verdad? Yo sé que controlar eso es complicado, es difícil, porque son millones de personas, pero sí se puede tener control. O sea, o hacer lo que hizo Britney Spears, ¿no? Que no pone nada de comentarios, solamente publica, likes y ya. Las redes sociales te dan la oportunidad de que tú manejes cómo lo quieres hacer. Yo cuando veo demasiada impertinencia, tiendo a bloquear y eliminar, porque les doy el gusto a ellos de ya no volverme a ver. Les digo: si te molesta tanto, ¿qué haces aquí?”, agregó.

Por último, la actriz compartió que no se deja contagiar por los llamados haters digitales, ya que descubrió que generalmente son personas que no aportan a su vida, motivo por el cual no les presta atención y no siente que sean un peso para dejar de hacer lo que le gusta. Es por esto que continúa subiendo fotos y videos sensuales que sabe que le agradan a quienes la quieren.

Aura Cristina Geithner afirmó que no se afecta con las críticas que recibe en redes sociales - crédito @crissgeithner/Instagram

“Hay millones de personas publicando. No ensucies. O sea, tu basura no me la eches a mí, ¿ok? Entonces, yo siempre he pensado: la gente habla desde sus carencias, sus dolencias y sus vivencias. Entonces, eso no me toca a mí. Yo siempre pienso: tu basura no me pertenece, te pertenece a ti. Hazlo en tu red. Y si uno va a ver más allá, por lo general, todos esos haters son personas que no han construido nada. Hacen páginas vacías, no tienen nada, están creadas únicamente para molestar, para sacar todo su malestar en la vida. Las personas felices no hablan de otros, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso consciente, no te jode. Simplemente pones límites, como en la vida”, aseguró en su charla con Infobae Colombia.