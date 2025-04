Shakira sorprendió a los paisas con la presencia de Maluma en el escenario de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

El paisa sorprendió en el escenario a los miles de asistentes - crédito @paramopresenta/IG

Shakira finalmente llegó a Medellín para cumplirle a los asistentes a su concierto que ofreció en el estadio Atanasio Girardot, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, con una primera fecha inolvidable.

Y es que la intérprete de La fuerte y Monotonía ya había alertado a aquellos que se dieron cita en la capital antioqueña, que tendría dos sorpresas para sus presentaciones del 12 y 13 de abril de 2025. “Medellín, tengo sorpresitas, sorpresa la primera noche, sorpresa la segunda noche. Se van a morir”, dijo en su cuenta de Instagram.

La primera de esas sorpresas fue Maluma, que apareció en el escenario bailando Chantaje, sencillo que tiene la colombiana como parte del repertorio de su gira y que en esta oportunidad cantó frente a los miles de asistentes en compañía del paisa que colaboró en el tema original.

“Buenas noches, Medellín. ¡Qué emoción estar en mi país! ¿Saben hace cuánto estaba deseando volver aquí a Medellín? Qué linda está esta ciudad. Con razón todo el que viene aquí no se quiere ir. Gracias por esperarme y gracias por volver”, dijo Shakira con emoción al inicio de la presentación la colombiana, que no dudó en destacar la belleza de la ciudad que la recibió entre aplausos después de los percances.

Por su parte, el paisa no dudó en emocionarse cuando terminó de interpretar la canción junto a la hija de Barranquilla, ante más de 40.000 asistentes y en el que no dudó en resaltar la belleza de la tierra que lo vio nacer: “Mi tierra, mi casa, ¡carajo!”.

Las reacciones de los seguidores de ambos artistas no tardaron en aparecer en redes sociales, entre los que destacan críticas por la llamada “sorpresa” del concierto, con mensajes como: “Maluma no cantó, solamente fue a decir ‘ay qué rico Shaki’”; “Maluma a qué fue, si cantó algo de la letra o solo bailó”; “Pero no cantó nada, solamente fue a hacer acto de presencia y bailar un poquito”; “Bailando salsa en Medellín las ironías de la vida”, entre otros.

A pesar de las críticas, otros de los comentarios que se pueden leer son la buena relación que tienen los dos, por lo que le piden al paisa que la lleve nuevamente a Medellín a su concierto el próximo 26 de abril. “Tremendo junte el de estos dos”; “Deberías llevarla a Medellín a tu concierto”; “que en el concierto de Maluma interpreten el trap”, entre otros.

La millonada que generarían sus conciertos en Medellín

Según informó la Alcaldía de Medellín, el evento se suma a una tendencia creciente de grandes espectáculos que han consolidado a la ciudad como un destino clave. Muestra de esto son los eventos que se han realizado en la capital antioqueña como el Tomorrowland Core, La Solar y el Baum Fest.

El Sistema de Inteligencia Turística (Situr) ha recopilado información clave sobre el comportamiento de los asistentes a eventos similares en Medellín. Estos datos permiten anticipar el gasto promedio de los visitantes y su impacto en áreas como el comercio, la gastronomía y el transporte.

Además, la llegada de turistas nacionales e internacionales contribuye a la promoción de la ciudad como un destino atractivo para futuros eventos de gran envergadura, por lo que se proyectan ganancias generales de un poco más de 11 millones de dólares, es decir, más de 46.000 millones de pesos, según los organizadores del evento.

Esta cifra incluye los principales rubros de gasto de los turistas, como alojamiento, transporte, alimentación, compras, actividades recreativas y otros, según la administración distrital.

Gabriel García, CEO de la empresa organizadora, expresó que esta nueva oportunidad permitirá “desquitarse” con el público paisa, que había esperado con entusiasmo la presentación de la cantante.