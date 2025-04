Robo en vía Panamericana: en plena carretera detienen a sus víctimas para atracarlos

Pasajeros de una camioneta fueron interceptados por delincuentes a plena luz del día - crédito Captura video @ColombiaOscura_/X

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la vía Panamericana, en un tramo que conecta los municipios de Puerto Tejada y Villarica, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con un video que se viralizó en las redes sociales, un grupo de pasajeros que viajaba en una camioneta fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los delincuentes obligaron a los ocupantes del vehículo a descender y, bajo amenazas, les exigieron entregar todas sus pertenencias.

El incidente ocurrió en un sector conocido como Mandivá, que pertenece a la jurisdicción de Santander de Quilichao. Según con las imágenes divulgadas, se observa a los pasajeros descendiendo del vehículo mientras los asaltantes, portando armas de fuego, los intimidan para consumar el robo.

Asalto armado en la vía Panamericana deja a pasajeros despojados de sus pertenencias - crédito @ColombiaOscura_/X

Tras perpetrar el delito, los responsables huyeron del lugar en la motocicleta, tomando un rumbo desconocido. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

“Esa zona de la panamericana es peligrosísima, le recomiendo al que pase por ahí que pase a todo y no le dé miedo tirarle a las motos, además de noche y en la madrugada pasar con mucha precaución y si va en moto ni se le ocurra pasar por ahí”; “De las carreteras caucanas ‘líbranos señor’”; “Van a pedir que vuelva Uribe de rodillas y ya no va a estar, bastardos de venecos”; “Volvieron las pescas milagrosas al país, por obra y gracia del guerrillero Gustavo Petro. Las familias ya no pueden disfrutar de las carreteras ni de la Semana Santa, porque aparecen los milicianos de la guerrilla. Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene para el 2026″: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Asalto armado en la vía Panamericana: delincuentes roban camioneta de alta gama en Cauca

En la vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano, encendió las alarmas de las autoridades y la ciudadanía.

Los delincuentes armados interceptaron una camioneta de alta gama en el tramo que conecta Popayán con Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, despojando a sus ocupantes del vehículo en un acto de violencia que quedó registrado en video.

Robo camioneta de alta gama en la vía Panamericana - crédito Facebook

Este hecho ocurrió el miércoles 22 de enero, a la altura de la vereda El Frutal, en el corregimiento de La Agustina.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo los asaltantes, movilizándose en motocicletas, instalaron un retén improvisado en plena carretera.

Armados con pistolas, detuvieron a los ocupantes del vehículo y los obligaron a entregarlo bajo amenazas. En la grabación, se escucha a uno de los delincuentes decir: “El robo de la camioneta al hombre… va para arriba, para el hueco”, mientras se observa cómo huyen con el automóvil. Este tipo de incidentes, según el medio, se ha vuelto cada vez más frecuente en esta zona estratégica que conecta los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Tras el robo, los delincuentes escaparon utilizando una de las vías secundarias que conectan con áreas rurales de municipios cercanos como Santander de Quilichao, Buenos Aires y Toribío. Estas zonas, según detalló el medio, son conocidas por estar bajo el control de disidencias de las Farc, lo que incrementa los riesgos de seguridad en la región.

La grabación muestra a los criminales deteniendo el vehículo a la altura de la vereda El Frutal y amenazando a los ocupantes con armas de fuego, antes de huir con el automóvil - crédito Andina

La presencia de estos grupos armados ilegales no solo dificulta la recuperación de los vehículos robados, sino que también convierte a estas áreas en puntos estratégicos para actividades ilícitas.

De acuerdo con informes de inteligencia del Ejército, los automóviles robados en esta región suelen ser utilizados para fines delictivos. Entre los usos más comunes se encuentran el transporte de explosivos, armas y estupefacientes, así como la movilización de personal armado en operaciones de guerra.

En algunos casos, los vehículos son modificados para ser empleados como carrobombas en ataques dirigidos contra la Fuerza Pública, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional.