Así celebraron varios famosos el nacimiento de Lucca, el bebé de La segura e Ignacio Baladán

En la tarde del 12 de abril se conoció del nacimiento del primogénito de Natalia Segura, conocida como La Segura, e Ignacio Baladán, reconocido chef uruguayo con el que sostiene una relación desde hace años.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, gracias a la publicación de los dos creadores de contenido con el pequeño Lucca en el hospital, acompañado de un mensaje de un emotivo mensaje por parte de Baladán:

“Es inexplicable lo que viví hoy. Gracias a todos por los mensajes que nos enviaron. Ahora, Natalia está descansando, y Lucca también está dormido. Yo no pude comer ni almorzar hoy, solo me estoy comiendo unas almendras que me traje”, comentó Baladán con una sonrisa, mientras describía cómo había sido su jornada.

Una de las primeras en reaccionar fue Dani Duke, novia de La Liendra que está participando en La casa de los famosos Colombia, con un amoroso mensaje que decía: “My babyyyyy Lucca. Bienvenido a este mundo bebé hermoso. Felicitaciones mi Segura y a Ignacio Baladán. Dios bendiga a este bebé hermoso, lindo, espectacular”, escribió la paisa.

Pero Duke no fue la única que escribió en la publicación, pues la exreina colombiana Laura Barjum también escribió en la publicación de Instagram donde se ve a los amorosos padres: “¡FELICIDADES!!!! 🥹♥️ me pone tan feliz esta noticia! Todo el éxito del mundo en esta nueva etapa”.

Greeicy, que también se convirtió en madre del pequeño Kai junto a Mike Bahía, dejó un mensaje como parte de esta nueva etapa que empiezan los creadores de contenido como padres de su primogénito: “Pienso que la parte más sustanciosa y bella de la vida llega con los hijos… y es para siempre así que 🦋🦋🦋🦋🦋 Disfrútenlo que todo se pasa rapidisisisisimo”.

Por su parte, Yeferson Cossio felicitó a la feliz pareja y aseguró que siente “envidia” por el nacimiento del pequeño Lucca, mientras que el creador de contenido conocido como El Mindo dijo que “hermosos, Felicidades a ambos 😍😍😍…. Ahora Natalia es tú mission Que esa criatura lleve el mejor acento, Ya tu SAAA”.

Otros de los creadores de contenido que se emocionaron por la llegada de Lucca fueron sus compañeros de La casa de los famosos Colombia Alfredo Redes y Johana Velandia, conocida en redes sociales como Una gorda ahí, que no dudaron en felicitar a La Segura “Awwwww 😍😍😍😍 felicidades y millones de bendiciones” y “El sobrino papillenticoooo” acompañado de varios emoji de cara con ojos de enamorados.

El placer culposo de La Segura en el embarazo

En medio de una dinámica en redes sociales, la vallecaucana respondió por qué durante el embarazo encontró gusto por morder el cepillo de dientes con crema dental, pues no entendía la razón, ya que no se trataba de un antojo habitual.

“Aprovechando que ya literalmente me voy a cepillar, porque esto tiene que ver con el cepillo dental y la crema dental. Hágame el hijo de perra, favor. Mira, yo pongo la crema. Y yo decía. O sea, en este último mes a mí me pasaba, pero yo no lograba identificar. O sea, como que yo sentía una sensación muy rica, como acá en la boca, como en los dientes, pero no sé, O sea, como que lo dejaba pasar. Cuando me di cuenta de que es por marica, tiene que ser por el embarazo, porque me siento re psicópata”, contó La Segura.

Y agregó: “Ojo, no es que yo me quiera comer la crema dental, nada. Es la sensación de morder el cepillo de dientes con la crema dental. No. Marica. Esto es demasiado bizarro. Esto es demasiado loco”.