Silvestre Dangond, Carin León, Ela Taubert, Arcade Fire y más: estos son los lanzamientos de la semana en el Record Store Day

Silvestre Dangond y Carin León estrenaron su anticipada colaboración "Cosas Sencillas" - crédito @silvestredangond/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan nuevas producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados de la última semana, varias figuras a nivel nacional se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano o la música popular, también a movidas más ligadas a la fusión tropical, el pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, y en medio de la celebración mundial del Record Store Day, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos durante la última semana.

Systema Solar y Los Auténticos Decadentes se juntan en “Fiesta”

La unión de dos nombres esenciales para entender la fusión musical en América Latina presentó justo lo que prometía: una explosión de ritmo, baile, color y espíritu latinoamericano, entrecruzando los elementos de cumbia y electrónica del colectivo colombiano con el ska del emblemático grupo argentino.

“Mucha emoción de contar con hermanos los decadentes a los que admiramos y apreciamos mucho, esto no es solo una colaboración musical. Es una declaración de amor a lo que somos como latinoamericanos. Queremos que la gente baile, pero también que se sienta orgullosa de su cultura”, expresó Jhonpri, vocalista de Systema Solar en un comunicado de prensa.

Duplat inicia una nueva era con “Chicas VIP”

Luego del reconocimiento cosechado con Mosaico Pirata, el bogotano apuesta por un tono más provocativo en su primer sencillo de 2025, de un marcado tono funk con añadidos de pop latino.

En cuanto a la letra, el cantante propone un retrato cínico de la industira del entretenimiento. “Es la primera de muchas canciones que buscan incomodar, hacer pensar y simplemente dejar claro que no tengo miedo de decir lo que veo, aunque no sea ‘políticamente correcto’”, comentó en un comunicado de prensa.

Ela Taubert presenta su nueva producción, ‘Preguntas A Las 11:11′

Tras su paso por el Festival Estéreo Picnic, la cantante perfilada como una de las promesas del pop latino en los pasados Latin Grammy presenta esta placa en la que aborda el amor, el desamor y el autodescubrimiento desde una perspectiva íntima e inspirada en los pensamientos que surgen en medio de la noche.

Entre el repertorio se incluyen los sencillos publicados en el último tiempo, ¿Cómo Paso? (su colaboración con Joe Jonas), ¿Para Qué?, ¿Por Qué No Me Fui Antes?, ¿Por Qué Soy Así?, o ¿Es en serio?, que contó con la producción del reconocido Max Martin.

El Daisho presenta Karma, una cumbia texmex con raices colombianas

El cantautor y artista urbano originario de Bucaramanga, presenta una potente cumbia texmex que el canta al desamor y el despecho. Inspirado por historias reales y la poderosa fuerza del destino, Karma habla de cómo las acciones siempre tienen consecuencias.

“Este tema es muy especial para mí porque representa mi conexión con la cumbia, pero llevándola a un nivel más internacional sin perder mis raíces. Quiero que la gente la sienta, la baile y la haga suya”, afirmaó el artista en un comunicado de prensa.

Valka presenta su nuevo larga duración ‘Valkiria’

Compuesto de 13 temas, el segundo larga duración de Valeria García bajo el nombre Valka inicia con desamor y duelo, y culmina con sanación, transformando el dolor en fuerza con un repertorio que incluye pop, reguetón, electrónica, balada, o incursiones en lo acústico.

Date Cuenta, Que Va y Melo, son los cortes de difusión elegidos por la cantante para promocionar esta placa. Por si fuera poco, cada pista tiene su propio videoclip. “No quería que fueran solo videos musicales. Quise crear experiencias visuales que reflejaran todo lo que sentí al escribir cada canción”, comenta Valka en un comunicado de prensa.

Silvestre Dangond y Carin León presentan su sencillo colaborativo “Cosas sencillas”

Aunque desde 2024 había rumores de que el cantante vallenato y el exponente del regional mexicano tenían algo entre manos, no fue hasta esta semana que se dio a conocer su resultado con este sencillo, que surgió luego del encuentro entre ambos en el Festival Vallenato de Valledupar en 2024.

“Me da mucha alegría cantar con Carín, es un artista único y desde el primer momento supe que este junte iba a ser especial. Disfruté muchísimo cantar esta canción, viajar a Hermosillo para grabar el video y vivir esta experiencia juntos”, expresó Silvestre Dangond.

Por su parte, para el mexicano representó una forma perfecta de rendir tributo a un género que sigue desde niño. “Desde muy chico me ha gustado el vallenato, ha sido un referente muy importante en mi ciudad natal. En Sonora hay muchas bandas locales y bandas de viento que han hecho grandes covers de vallenato, y siempre me ha llamado la atención su esencia y su emotividad”, comentó.

SOG suma a Alnz G en “Mi Plan”

El productor colombiano, habitual mano derecha de Ryan Castro, unió fuerzas con el mexicano Alnz G enuna canción que apuesta por el lado más visceral del reguetón, con beats pesados y bajos potentes. Ante esto, el mexicano presenta una lírica que se orienta al perreo y la seducción sin complejos.

Rauw Alejandro presentó “Carita Linda”

El puertorriqueño sorprendió al publicar un nuevo sencillo el mismo día que arrancó Cosa Nuestra World Tour en Estados Unidos, En esta oportunidad decidió apostar por la “neobomba”, una modalidad que viene reviviendo los sonidos más tradicionales de la música caribeña en un contexto ligado al género urbano, convirtiéndose en un fijo para su gira mundial que durante 2025 también pasará por Europa.

Trueno y Young Miko estrenan “En La City”

Trueno, una de las figuras más influyentes de la escena urbana latinoamericana y Young Miko, una de las artistas más destacadas del momento en la música urbana latina, presentan una pieza que pone en común la energía del hip-hop que propone el argentino, con los elementos dembow aportados por la puertorriqueña.

Marilina Bertoldi presenta “Autoestima”, primer adelanto de su nuevo álbum

La cantautora argentina presenta el primer corte promocional de su LP Para Quién Trabajas, en el que su voz desafiante se entrecruza con líneas de guitarra y sintetizadores que van y vienen.

“Habla sobre el desgaste mental, habla del cansancio por el bombardeo de porquería que intenta generar efectivamente ese cansancio que nos mete para adentro y nos aleja del lugar al que queremos ir”, comentó la cantautora en un comunicado de prensa.

Dálmata presentó su nuevo sencillo “Besobrenatural”

Escrita por el propio artista puertorriqueño, este lanzamiento propone sensualidad en cada aspecto de su producción mientras su letra gira alrededor de un beso que no se olvida, como ejemplo del magnetismo entre dos personas “que se entienden sin palabras”, según expresó el equipo del reguetonero en un comunicado de prensa.

El video dirigido por José Javy Ferrer apuesta por jugar con los colores y una estética propia de los 70.

Carlos Sadness y Suu presentan “Un rayito”

Los dos cantautores catalanes presentaron una nueva canción que surgió como un obsequio para su amiga, la creadora de contenido Dulceida, con motivo del nacimiento de su primera hija.

“Un Rayito es una pequeña canción que celebra una gran noticia, la salida del sol o la risa espontánea que se contagia. Es ese destello que todos esperamos cuando el cielo está gris y que, al llegar, intensifica los colores a su alrededor”, comento Carlos en un comunicado de prensa.

La canción se estrenó a nivel mundial con su aparición en el documental de Prime Video, Dulceida al Desnudo.

Arcade Fire presenta “Year Of The Snake”

Los canadienses se preparan para publicar un nuevo trabajo de estudio, Pink Elephant, el próximo 9 de mayo. Como primer adelanto entregan una pista inquietante, minimalista, donde las voces de Win Butler y Régine Chassagne se entrecruzan y generan un ambiente desafiante como acostumbra el grupo.

The Marías lanzó su nuevo sencillo “Back To Me”

Luego de su paso por el Festival Estéreo Picnic, The Marías presento la versión oficial de Back To Me, que la banda interpretó en su primera visita a Colombia, así como durante la gira promocional de su aclamado LP Submarine (2024). El estreno vino acompañado de su lado b Nobody New.

“Back to me fue escrita un par de meses después de completar Submarine. Nos juntábamos en el estudio y los chicos experimentaban con algunos sonidos nuevos de sintetizadores y acordes ominosos. Inmediatamente fui a la cabina de grabación y la melodía y la letra me llegaron más rápido que en cualquier otra canción. Se sintió como una intervención divina. Después de terminarla, pareció el comienzo de una nueva era más allá de Submarine. Considérenla como la introducción a un nuevo mundo”, declaró la cantante María Zardoya en un comunicado de prensa.