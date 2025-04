La cronología de la muerte de las dos estudiantes del colegio Los Nogales, intoxicadas cuando hacían galletas: “El agua sabía raro”

Las dos amigas se reunieron a preparar galletas, luego de una jornada escolar. Una sustancia mortal las intoxicó - crédito Visuales IA y Colprensa

La muerte de las dos jóvenes que se intoxicaron luego de reunirse para hornear galletas, en el norte de Bogotá, parece esclarecerse más, cuando se arma el rompecabezas de los hechos. Las dos niñas, Emilia Forero e Inés de Bedout, estudiantes del colegio Los Nogales, debieron ser hospitalizadas, luego de que se sintieran mal, en medio de una aparente intoxicación ocurrida en un apartamento del barrio Rosales.

Otros dos afectados, otra menor y un joven de 21 años, hermano mayor de una de las niñas, continúan hospitalizados en estado crítico en la Fundación Santa Fe, mientras las autoridades intentan desentrañar los detalles de lo sucedido y arman una cronología de los hechos, a partir del testimonio de familiares y de uno de los abogados de la familia.

De acuerdo con información obtenida por Semana, los hechos ocurrieron el viernes 4 de abril, cuando las tres menores y el hermano mayor de una de ellas, que ahora también lucha por su vida, pasaron la tarde en la residencia familia de una de las niñas.

La cronología de una intoxicación mortal

Según publicó el medio, las víctimas llegaron al apartamento, ubicado en el nororiente de la capital, sobre las 4:00 p. m., luego de culminar su jornada escolar en el colegio Los Nogales. Se dedicarían a preparar galletas con ingredientes que tenían en casa.

Durante dicha reunión, realizaron actividades comunes, como preparar la mezcla galletas, además de consumir unos chocolates que una vecina les obsequió, y unas frutas –fresas con chocolate– que habían sido ordenadas por aplicación de domicilios, por parte del padre de una de las niñas.

Incluso, el diario nacional reveló que, adicionalmente, consumieron unas frambuesas que estaban en la nevera y, de la misma manera, bebieron agua.

Luego de unas dos horas, sobre las 6:00 p. m., la reunión dulce concluyó, y se despidieron las dos amigas. Sin embargo, entrada la noche de ese día, tanto las dos estudiantes, como la otra menor y el hermano de 21 años comenzaron a sentirse mal.

La presentadora dedicó unas sentidas palabras a las familias de las niñas - crédito @caritosotooficial/ Instagram

El malestar continuó y las familias se vieron obligadas a buscar ayuda médica. Para la madrugada del sábado 5 de abril, los participantes del plan comenzaron a manifestar síntomas como dificultad respiratoria, somnolencia y vómitos, aunque inicialmente no parecían alarmantes.

Sin embargo, ese día, según reveló el medio, una de las menores afirmó que “el agua sabía raro”. Esta declaración, hecha antes de ser trasladada al hospital, se ha convertido en una pieza clave en la investigación.

Pero todo se agravó ese fatídico sábado, cuando, en horas de la tarde, se reportó la muerte de Emilia, a causa de una falla cardíaca. Unos días después, el miércoles 9 de abril, falleció su amiga Inés, un día después de una intervención quirúrgica.

La misteriosa sustancia no representaría riesgos de salud pública

Por su parte, Gerson Bermont, jefe de la Secretaría Distrital de Salud, descartó que la intoxicación estuviera relacionada con alimentos comunes o sustancias controladas.

Incluso, luego de saber los reportes médicos, la sustancia que hallaron en los cuerpos de las jóvenes descartó que se tratara de drogas, o algún opioide.

“Lo sucedido no responde a una intoxicación por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia por la Secretaría Distrital de Salud”, afirmó. La Alcaldía de Bogotá también aclaró que este caso no representa un riesgo de salud pública para la población.

Las niñas fueron atendidas en urgencias pediátricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Fundación Santa Fe

La Fiscalía, que asumió la investigación, ha realizado inspecciones minuciosas en la vivienda ubicada en el exclusivo barrio Rosales, recopilando evidencias como videos de seguridad y objetos contaminados que podrían ayudar a determinar qué sucedió realmente. También se han analizado materiales adquiridos a través de servicios de entrega a domicilio, incluidos los pedidos en plataformas como mencionó el abogado

Santiago Ronderos, representante de una de las familias, indicó en entrevista con el diario que “se están revisando registros fotográficos y de video para identificar posibles puntos de contacto con una sustancia tóxica” y aseguró además que “las drogas habituales, como cocaína o marihuana, están descartadas”.

Las menores recordaron que tomaron agua - crédito IA

El padre de Emilia Forero Uricoechea, Pedro Forero, a través de redes escribió un fuerte mensaje en el que demostró su amor por su hija:

“Hoy intento encontrar palabras para lo que no tiene explicación. Emilia, mi motor de vida, partió de este mundo dejando una huella infinita en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla, abrazarla y amarla. Su alegría, su sensibilidad, su inmenso corazón y su forma única de ver el mundo nos seguirán acompañando siempre”, escribió en sus redes sociales.