Así fue la despedía de Manelyk en ‘La casa de los famosos Colombia’: se reconcilió con Yina Calderón

Manelyk González terminó su intercambio en ‘La casa de los famosos Colombia’ y regresa a México - crédito cortesía del Canal RCN

La participación de Manelyk González en el reality La casa de los famosos Colombia llegó a su fin tras un breve intercambio con Melissa Gate, que ocupó su lugar en La casa de los famosos All-Stars.

Durante su estadía de cinco días en el programa del Canal RCN, la mexicana logró establecer vínculos con varios de los participantes y dejó una buena impresión tanto en sus compañeros como en el público colombiano.

En su última noche en la casa, el reality organizó una cena temática mexicana en su honor, donde los participantes y el propio jefe le dedicaron palabras de agradecimiento y reconocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su última noche, una cena mexicana y palabras significativas cerraron la participación de Manelyk en el intercambio con Melissa Gate - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Llegaste a mi casa como una invitada, Manelyk, con tu carácter fuerte, tu corazón sin miedo y tu esencia única te enfrentaste a miradas y a opiniones sin filtro, con tu autenticidad y valentía conquistaste a la casa y al corazón de todos los colombianos. Hiciste historia, dejaste huella y aunque las puertas se abren para que regreses a tu casa. Aquí siempre serás bienvenida. Gracias por regalarnos tu bondad, tu experiencia, tu alegría. Hasta siempre, puedes regresar a La casa de los famosos All Stars”, expresó el jefe del reality.

Manelyk, visiblemente conmovida, agradeció a cada uno de sus compañeros y destacó lo significativo que fue este intercambio para ella: “Colombia, yo soy mexicana-colombiana, ya soy colombiana. Claro que sí. Nadie lo puede negar. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad, me los llevo en el corazón a todos ustedes, pero sobre todo a toda Colombia por aceptarme y quererme como soy”.

La influenciadora aprovechó su tiempo en el país para conectar con figuras como Karina García, La Toxi Costeña, Andrés Altafulla y Emiro Navarro, con los que formó amistad.

Tras tensiones iniciales, una reconciliación entre las participantes marcó un sorprendente cierre en el reality - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Sin embargo, no todo fue armonía desde el principio. La mexicana tuvo un inicio tenso con Yina Calderón, que la ofendió en varias ocasiones. A pesar de ello, Manelyk optó por buscar la reconciliación, logrando finalmente un abrazo de despedida que selló la paz entre ambas. “Quiero que seas mi amiga porque eres una súper persona y sabes que lo quieres, y te voy a abrazar quieras o no”, le dijo la mexicana a Calderón. Ante lo anterior, la DJ expresó: “Que te vaya muy bien, amiga mía, que la virgen te acompañe. Cuídate”.

Durante su despedida, dedicó palabras emotivas a varios de sus compañeros. A Karina García, con quien tuvo una conexión especial, le dijo: “Que no te dé miedo mostrar tus sentimientos, yo te envidio porque me gustaría llorar como lo haces tú, eso es que eres buena persona y que no te importe lo que digan los demás” y García le respondió: “Me enseñaste muchas cosas, muchas gracias”.

También elogió a Lady Tabares, La Toxi Costeña y otros participantes, destacando sus cualidades y animándolos a confiar en sí mismos. Mientras que Laura González le advirtió: “Date chance de pasar la página, perdonar, olvidar (...) hay muchos, disfruta”.

Manelyk dedicó palabras emotivas a Karina García, destacando su valentía al mostrar sus sentimientos - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La mexicana, conocida como la chicha reality, resumió su experiencia con una frase que destacó entre los presentes: “Aprendí un montón de cosas, a pesar de que vengo de All-Stars para mí todos ustedes son All-Stars, sigan así son unas estrellas ya ganaron, no tengan miedo, confíen en ustedes”.

Manelyk recibió como regalo una hamaca con los colores de la bandera de Colombia, un detalle que emocionó a la influencer y que prometió llevar consigo a México como recuerdo de esta experiencia.

La experiencia de la influencer en el programa no solo dejó huella en los participantes, también en el público. Los televidentes reaccionaron con entusiasmo y nostalgia ante su partida, llenando las redes sociales de mensajes que reflejaban el cariño que le tomaron en tan poco tiempo.

La mexicana elogió a varios de sus compañeros y les dio consejos sobre confianza y superación - crédito cortesía del Canal RCN

“Manelyk, te vamos a extrañar mucho”; “Fue un intercambio que no sabía que necesitábamos”; “Botón de los que amamos que mane estuviera en la casa 🤩🫶🏻”; “Me encantó Mane, y definitivamente nos dimos cuenta que Melissa es la del porcentaje pero no es la del contenido”; “Qué hermoso! Gracias Mane por ganarte el corazón de todo Colombia! A Los colombianos tú si nos representas”; “Dio más contenido Mane en 4 días, que Laura en dos semanas y Norma en 2 meses”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.