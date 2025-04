Sofía Petro reveló detalles de su padre como presidente y la militancia en el M-19: “Lo admiro con su pasado y con todo”

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, reveló que admira el pasado guerrillero de su padre por la capacidad que tuvo de dejar las armas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En una conversación íntima y reflexiva, Sofía Petro, hija del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la primera dama, Verónica Alcoder, compartió diversos aspectos de su vida personal, su formación, sus inquietudes políticas y su cercanía con la figura presidencial que representa su padre. La entrevista, realizada por la periodista Vanessa de la Torre en el pódcast Geniales y mayores que yo, de Caracol Radio, ofreció una mirada sobre la percepción que tiene la joven del mandatario colombiano, no solo como jefe de Estado, sino como padre y figura central de su vida.

Sofía Petro, de 23 años, es politóloga formada en el Instituto de Estudios Políticos de París y actualmente trabaja en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Se define como alguien que aún no quiere etiquetarse, aunque admite que se considera investigadora, apasionada por los derechos humanos y por la política, en un sentido más amplio que el electoral. “Sigo siendo estudiante. Por suerte no tengo que definirme aún como algo más que estudiante. Estoy acabando mi maestría, pero ya a partir de junio sí creo que diría que soy investigadora”, afirmó.

La Casa de Nariño desde el interior: los relatos de una hija presidencial

Uno de los temas más destacados de la entrevista fue la forma como percibe y valora la trayectoria política de su padre, especialmente su pasado en la militancia en la extinta guerrilla del M-19. Sofía expresó su admiración por Gustavo Petro al destacar su capacidad de haber dejado atrás la vía armada.

“Creo que su historia al final me ha hecho entender mucho del conflicto y político del país y el conflicto armado. Y lo que yo siento hoy es mucha tranquilidad porque sé que tengo un papá que es, o sea, que se acopló a unos acuerdos de paz, que decidió dejar las armas y que decidió aportar al país a través de sus ideas y lo lleva siendo, bueno, es todo lo que yo he visto en mi vida de él”, señaló la mayor del matrimonio Petro y Alcocer.

Y agregó: “Es una persona realmente comprometida y no sé si es tan sencillo decir eso de todos los políticos porque al final bueno, y la gente lo siente, ¿no? Que dentro del mundo político hay muchísimos intereses, muchísimo ego, muchísimo, como interés personal al final y lo de él es realmente compromiso con los más vulnerables y es todo lo que, o sea, lo admiro, lo admiro con su pasado y con todo”.

Desde su infancia, Sofía ha estado inmersa en un entorno donde la política es constante, por lo que recordó momentos en el Congreso de la República cuando su padre era senador, donde se enfrentó a la dinámica del debate legislativo y tuvo sus primeros contactos con la esfera pública: “Tengo un recuerdo de ser muy chiquita y estar en el Congreso porque mi papá me llevó cuando era senador (...) y yo decía, ‘pero papá, ¿y cuándo hablas tú?‘”.

El impacto de crecer en una familia política no fue menor, de acuerdo con la entrevista, relató que desde muy pequeña vivió situaciones relacionadas con amenazas y medidas de seguridad estrictas. En uno de los momentos más reveladores, comentó que su padre dormía con un arma debajo de la cama durante una época especialmente peligrosa: “Me decían, ‘cuidado, no la vayas a pisar’ (...) pero yo en ese momento no hacía la relación de peligro, fue más adelante que entendí todo eso”.

Un feminismo en clave generacional: la visión de Sofía Petro sobre las luchas sociales

En cuanto a su vínculo con el presidente, reveló que mantiene una relación cercana que le permite expresar sus desacuerdos de manera directa. Así lo hizo, por ejemplo, cuando el mandatario se refirió a un grupo de periodistas como “muñecas de la mafia”. Sofía Petro le expresó su rechazo a esa expresión: “Sé que le dije que era absolutamente innecesario haberse referido así (...) yo creo que él sabe que no fue correcto”.

Este tipo de retroalimentación es parte de una dinámica continua, donde, según explicó, el presidente escucha sus observaciones, aunque a veces con respuestas breves como “‘vale, mi corazón’”.

El episodio también permitió conocer su postura frente a temas sociales y políticos, sobre todo, al referirse a su activismo feminista y las tensiones que este puede generar con algunas decisiones del Gobierno de su padre, Sofía explicó que mantiene una posición clara y autónoma.

“Yo le expongo mis críticas, él atiende a lo que puede, a lo que entiende, a lo que quiere y es así”, señaló. Además, dejó claro que no se considera vocera del gobierno en temas de género, y valoró la posibilidad de ejercer su voz desde la sociedad civil. “Siento mucha paz en que mi posición realmente es desde la sociedad civil y tengo esa suerte de poder escribirle mis opiniones”, agregó.

Sofía también abordó la complejidad del feminismo en Colombia, reconociendo que, aunque existen diversas corrientes, hay una consigna que une a muchas mujeres en el país: “Si nos tocan a una, respondemos todas. Es real aquí”. Con esta frase reafirmó su compromiso con el movimiento feminista, al tiempo que expresó su confianza en la fuerza colectiva que este representa.