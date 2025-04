Manelyk González, de ‘La casa de los famosos’, confesó con qué cirujano se operó y por qué decidió hacerlo en Colombia

Quién operó a Manelyk González en Colombia - crédito @manelyk_oficial/Instagram

En medio de una conversación que sostuvieron los participantes, Emiro Navarro, Karina García y la invitada de La casa de los famosos de Estados Unidos, Manelyk González, en la habitación de la ‘casa estudio’ en Colombia, se conoció el nombre del cirujano que está detrás de algunas de las operaciones que se realizó la mexicana para retocar su físico.

Todo comenzó cuando Emiro les mostró a Mane y Karina una imperfección que le quedó en su abdomen productos de las tres liposucciones que se ha practicado; también indicó que fue porque había subido varias veces de peso después de las operaciones y que ya creía que no tenía solución.

En ese momento, González intervino y le dijo a su compañero que no tenía que hacerse más esa cirugía, sino que podría realizar otro tipo de intervención que también le ayudaría con el tema.

“Mira que se me ve aquí como abultado, como me quedó ahí”, empezó diciendo Navarro, mientras mostraba su abdomen.

“Amigo, pero ¿sabes qué puedes hacer ahí? Eso te lo puedes rellenar con ácido hialurónico“, indicó Karina García tan pronto lo vio.

Emiro Navarro recibió consejo de Manelyk González para mejorar una zona de su cuerpo con medicina estética - crédito La Casa de los Famosos Colombia y La Casa de los Famosos All Stars

“¿Y por qué no te intervienes (hace el movimiento con sus manos de como se hacen las liposucciones). No sé, que te vuelvan a hacer tac tac, como una lipo láser ahí chiquita. Solo alrededor del ombligo”, le aconsejó Manelyk a Emiro.

“No, nena, eso ya me quedó de por vida, si ya tres lipos después y no se ha quitado, ya eso no se va a quitar”, contestó Emiro.

En vista de que la situación, al parecer, no tendría una solución, Mane lanzó un comentario en el que indicó que los mejores cirujanos estaban en Colombia, por lo que no tenía alternativas para darle a su amigo de programa.

“No y ni para decirte: ‘Pues vete para Colombia para operarte’ porque si ya te operaste acá. O sea, sabes que es que en México es como: ‘¿Quieres que te arreglen? Vete para Colombia’“, expresó la participante mexicana.

Mane explicó que en su país las personas que quieren tener retoques físicos acuden a los profesionales de Colombia porque consideran que son los indicados para eso, por la tecnología, el conocimiento y demás requerimientos para ser especialistas en el tema.

Manelyk habla de los cirujanos colombianos y quién la operó a ella - crédito @casa.de.los_famoosos/TikTok

Karina García aprovechó el espacio para preguntarle más sobre cuál es la razón que tienen los mexicanos para pensar que el país es el mejor en esas prácticas.

“¿Por qué la medicina estética de acá es tan famosa a nivel internacional?“, preguntó Karina.

“Porque están los mejores. De México vienen a operarse siempre acá”, confesó Manelyk.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en el público de la conversación entre los tres famosos fue que para confirmar su teoría, la considerada “reina de los realities” hizo una revelación inesperada, pues explicó que hace años tomó la decisión de realizarse cirugías estéticas, pero para eso viajó de México a Colombia. Además, dio el nombre del cirujano plástico que estuvo a cargo de sus retoques.

“Bebé, yo por eso vine. Yo me vine a operar acá. Yo me operé con Pinto, Freddy Pinto, acá en Bogotá, pero hace años”, contó Mane.

Manelyk González confesó que se mandó a operar con el cirujano colombiano Freddy Pinto - crédito @manelyk_oficial/IG

Finalmente, tanto Karina García como Manelyk contaron que ese mismo doctor operó a la cantante mexicana Belinda y a todas las amigas famosas de la participante de La casa de los famosos All Stars.

De acuerdo con la información en la página web del doctor mencionado por Mane, Freddy Pinto es un médico cirujano de la Universidad del Rosario en Bogotá - Colombia, tiene postgrado en cirugía plástica, estética, maxilofacial y también es especialista en marcación del músculo, lo que ha hecho que sea un reconocido cirujano plástico y estético a nivel mundial.