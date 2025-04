Gobierno se alista para eliminar las curules de las exfarc en Senado y Cámara de Representantes: el decreto estaría casi listo

Con la entrada en vigor del decreto, el Senado volverá a contar con 103 escaños, mientras que la Cámara de Representantes también verá reducida su composición en la misma proporción - crédito Colprensa

La supervivencia política del partido Comunes, que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, enfrenta un panorama incierto. Según informó el Ministerio del Interior, ya se encuentran publicados los borradores de los decretos que eliminarán las curules adicionales otorgadas al movimiento político derivado de las extintas Farc.

Estas curules, que fueron asignadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, desaparecerán una vez se oficialicen los decretos.

De acuerdo con los documentos publicados, se eliminará el parágrafo transitorio del decreto 1066 de 2015, que establecía la asignación de cinco escaños adicionales en cada una de las corporaciones legislativas.

A la par, se modificará el artículo que fijaba el número total de curules en el Senado en 108 durante el periodo 2018-2026. Con la entrada en vigor del decreto, el Senado volverá a contar con 103 escaños, mientras que la Cámara de Representantes también verá reducida su composición en la misma proporción.

“El Senado de la República tendrá para el periodo constitucional 2026-2030 102 curules, y eventualmente 103, en caso de que el candidato que le siga en votos a quien resulte electo Presidente de la República decida aceptar la curul en el Senado”, se lee en el borrador.

Impacto en la representación legislativa y el futuro del partido

El borrador del decreto establece que, para el periodo constitucional 2026-2030, el Senado contará con 102 curules, con la posibilidad de sumar una más en caso de que el candidato presidencial que quede en segundo lugar acepte ocupar un escaño. Este cambio no solo afecta la estructura del Congreso, sino que también pone en una posición crítica al partido Comunes, que deberá competir en las próximas elecciones legislativas para mantener su personería jurídica.

Según lo establecido en el marco normativo colombiano, el partido deberá alcanzar al menos el 3 % de los votos en las elecciones legislativas de 2026 para conservar su estatus legal. Sin embargo, los antecedentes electorales del movimiento no son alentadores.

En las elecciones de 2018, cuando participaron por primera vez, obtuvieron 55.400 votos al Senado, lo que representó apenas el 0,34 % del total de sufragios. En la Cámara de Representantes, los resultados fueron similares, con 33.956 votos. Estas cifras habrían sido insuficientes para superar el umbral electoral sin las curules garantizadas por el Acuerdo de Paz 2016.

Desde su creación, el partido Comunes ha enfrentado dificultades para consolidar una base electoral sólida. En las elecciones locales de 2019, lograron un hito al ganar las alcaldías de Guapi (Cauca) y Turbaco (Bolívar) en coalición con otros movimientos políticos. Mientras que en las legislativas de 2022, ya bajo el nombre de Comunes, los resultados fueron aún más modestos: 25.708 votos al Senado y 21.425 a la Cámara de Representantes, sumando menos de 50.000 votos entre ambas corporaciones.

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, señaló que el partido ha logrado consolidarse como una organización política, pero con bases extremadamente limitadas. Según Basset, esto refleja un futuro complicado para el movimiento, que no ha logrado captar un apoyo significativo más allá de su papel en la implementación del acuerdo de paz.

“Es un partido que se ha consolidado, pero que tiene unas bases muy estrechas, muchísimo más estrechas de lo que la antigua guerrilla pensaba, y eso augura un futuro difícil para el partido”, señaló en entrevista con El Tiempo.

Con respecto a una pérdida de personería jurídica, el representante Luis Albán sostuvo que harán lo posible par que el partido no muera, pero pase lo que pase seguirán trabajando a favor del país.

“Ahora, si queremos sobrevivir como partido político legal con personería jurídica, tenemos que sacar votos. Si no se logra, igual el partido no se acaba. No tendremos personería jurídica, no tendremos representación parlamentaria, pero seguiremos en la brega”, concluyó.