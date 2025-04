Dayana Jaimes y Lily Díaz publicaron en redes tras el escándalo de infidelidad que sacude a la familia de Diomedes Díaz: “Uno recibe lo que cosecha en las personas”

Dayana Jaimes y Lily Díaz se pronunciaron en redes sociales luego del escándalo de infidelidad en las redes sociales - crédito @dayanajaimes55 - @lilydiazg/Instagram

Una fotografía que muestra a Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante vallenato Martín Elías, y a Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, hija del legendario Diomedes Díaz, ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales.

La imagen, que aparentemente muestra a Jaimes y Escorcia compartiendo un beso, se viralizó el miércoles 9 de abril, generando una ola de especulaciones, críticas y reacciones en redes sociales.

El impacto de la fotografía ha sido sorprendente, no solo por la supuesta infidelidad, sino también por los lazos familiares que unen a los involucrados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La foto que sacudió las redes: Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia - crédito @santamaria1.1/TikTok

Dayana Jaimes fue cuñada de Lily Díaz durante su matrimonio con Martín Elías, que falleció en un accidente de tránsito en 2017.

Tras la difusión de la polémica imagen, Lily Díaz, que actualmente está embarazada de mellizos, optó por expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales.

La hija de Diomedes Díaz compartió una serie de publicaciones cargadas de espiritualidad y mensajes reflexivos.

La hija de Diomedes Díaz, Lily, optó por el silencio público y compartió mensajes espirituales en sus redes tras la publicación de la fotografía - crédito @lilydiazg/Instagram

En una de ellas citó un versículo bíblico del libro de 1 Samuel 16:7: “Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.

Además, Lily publicó una fotografía junto a su hijo Emmanuel, a quien describió como “el dueño de mi corazón”, lo que fue interpretado por sus seguidores como una reafirmación de su fortaleza y su rol como madre en medio de la crisis.

En otra historia lanzó una frase que muchos consideraron una indirecta hacia quienes han traicionado su confianza: “Nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”.

Una foto junto a su hijo Emmanuel fue acompañada por un mensaje emotivo, en el que Lily lo llamó “el dueño de mi corazón” - crédito @lilydiazg/Instagram

Por su parte, Dayana Jaimes no ha emitido declaraciones directas sobre la controversia, pero ha realizado cambios destacados en sus redes sociales.

Desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram y suspendió su perfil en la plataforma X. Sin embargo, ha compartido mensajes inspiracionales y fragmentos de su rutina diaria, como videos de sus sesiones de ejercicio y actividades laborales.

En una de sus publicaciones recientes, Jaimes incluyó una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.

Dayana Jaimes ha compartido mensajes reflexivos en sus redes sociales, sin abordar directamente el escándalo - crédito @dayanajaimes55/Instagram

“Jamás, ni por un descuido o por venganza, se tocan las heridas de los demás”, escribió Jaimes que, además, agradeció públicamente a sus amigos por el apoyo recibido durante este difícil momento, destacando su gratitud por las palabras de aliento.

Dayana Jaimes decidió abandonar Valledupar junto a su hija en medio de la polémica. Durante su ausencia, se reunió con un reconocido médico estético en Bogotá y con familiares.

“Uno recibe lo que cosecha en las personas. Gracias por todas sus manifestaciones de cariño en cada una de sus palabras (...) Una nueva aventura juntas”, escribió Dayana junto a una foto de su hija Paula Elena.

En una imagen reciente aparece Dayana Jaimes junto a su hija Paula Elena, con quien dejó Valledupar para iniciar lo que llamó “una nueva aventura” - crédito @dayanajaimes55/Instagram

De fondo se observa el aeropuerto internacional El Dorado, lo que dio a entender que Bogotá no sería su destino final y que disfrutaría de unas vacaciones con su pequeña, fruto de su matrimonio con el cantante fallecido Martín Elías.

El escándalo también ha provocado reacciones en otros miembros de la familia. Patricia Acosta, madre de Martín Elías, compartió en sus redes sociales una fotografía de su hijo acompañada de mensajes religiosos que enfatizan la fortaleza que encuentra en Dios. Estas publicaciones fueron vistas como una forma de expresar su postura frente a la controversia.

Además, en las redes sociales circula un audio atribuido a Kelly Elvira Díaz, hermana de Lily Díaz, en el que expresa antiguas sospechas sobre la relación entre Jaimes y Escorcia, asegurando que ya había advertido actitudes que le generaban desconfianza: “De parte de ella (de Dayana Jaimes), porque ni siquiera de Evelio, siempre como un coqueteo, como una vaina que a mí no me gustó. Y cuando yo hice el comentario, me lapidaron a mí”.

Kelly Díaz habló de la supuesta infidelidad del esposo de Lily Díaz con Dayana Jaimes - crédito @kellyelviradiaz/Instagram

Además, contó que su hermana permanece tranquila y centrada en su embarazo: ”Mi hermana, en medio de la tempestad que hay, está en calma, está agarradita de Dios, está muy enfocada en su barriguita, ya está en la última etapa, entonces está en eso”.