Crimen, cárcel y fe: el pasado oculto del locutor que hoy inspira desde la radio

En una exposición de diamantes en Alemania, intentaron hurtar un maletín a un ciudadano japonés - crédito Iván Martinez VoiceOver Talent/Facebook

Durante una extensa y reveladora entrevista concedida al periodista Rafa Poveda en el pódcast Más allá del silencio, el reconocido locutor Iván Martínez, más conocido como “Mr. DJ”, dejó al descubierto una faceta de su vida completamente desconocida para muchos de sus oyentes. La conversación, que comenzó como una remembranza de su trayectoria en los medios de comunicación, dio un inesperado giro al adentrarse en el pasado delincuencial del actual locutor de Candela Estéreo y voz oficial de Direct TV.

La historia narrada por Martínez se remonta a su infancia en la comuna 13 de Medellín, específicamente en el barrio Buenos Aires (Antioquia). Según relató, fue en ese entorno y desde una edad temprana —alrededor de los 9 o 10 años— cuando comenzó a involucrarse en actividades delictivas. “Yo quería ser el hombre de la casa”, expresó al explicar que su padre había abandonado a su madre y que la difícil situación económica lo llevó a buscar formas de contribuir con los gastos familiares, incluso si eso significaba delinquir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Comencé como campanero”, relató, refiriéndose al rol de vigilancia que desempeñaba mientras otros robaban farolas de automóviles. Posteriormente, él mismo se sumó al acto de sustraerlas, enfocándose especialmente en vehículos Renault 9, cuyas piezas eran más valiosas y fáciles de remover. “Se jalaban con fuerza y salían”, afirmó, al detallar cómo las piezas eran vendidas a un “reducidor”, que les pagaba de inmediato. Con el dinero, Iván compraba alimentos básicos para su hogar: “una bolsa de leche, pancito, una libra de arroz”, según contó.

Iván Martínez, conocido como “Mr. DJ”, reveló detalles de su vida al periodista Rafa Poveda - crédito Más allá del silencio/YouTube

Así construyó una vida delictiva de la que se arrepiente

La práctica delictiva se extendió hacia los bienes personales de las víctimas: “chaquetas, aretes, anillos, cadenas, tenis”, elementos que luego comercializaban en almacenes de segunda mano ubicados en el centro de la ciudad. Según él, las joyas eran especialmente codiciadas porque eran fáciles de vender y no ocupaban mucho espacio.

Con el tiempo, Martínez expandió sus operaciones fuera del país y de acuerdo con su testimonio, robó en países como Puerto Rico, Venezuela y Jamaica, lugares a los que viajaba como turista. “La gente era muy confiada”, dijo al referirse al modo en que ejecutaban los atracos. Las víctimas eran abordadas a la salida de centros comerciales o bancos con amenazas directas: “Me entrega todo y si no aquí se va a morir”. Esta frase, según explicó, era suficiente para que entregaran sin resistencia sus pertenencias.

El botín era traído de vuelta a Colombia, donde era vendido en zonas del centro capitalino. Según sus palabras, este “tour de delincuencia” implicaba estancias breves, de entre cuatro y cinco días, hasta cumplir una meta económica acordada previamente entre los miembros de la banda.

Martínez viajó a países del Caribe como Puerto Rico, Venezuela y Jamaica, donde realizó robos a personas que salían de bancos o centros comerciales - crédito Iván Martinez VoiceOver Talent/Facebook

Robo fallido en Alemania

El locutor también reveló haber servido como “mula” para transportar droga a Jamaica, utilizando técnicas como maletas de doble fondo o la ingestión de cápsulas con cocaína. “Allá me esperaba el contacto. Todo eso ya estaba preparado desde acá”, señaló, explicando la logística que acompañaba ese tipo de viajes.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando confesó recibió una invitación por parte de un conocido para asistir a una exhibición de diamantes en Frankfurt (Alemania). En ese lugar, se encontró con cuatro personas involucradas en actividades delictivas y, siguiendo las instrucciones previamente acordadas, se acercaron a un ciudadano japonés con el propósito de despojarlo de un maletín, sin prever que este lo tenía asegurado a su muñeca mediante unas esposas.

Tras ese episodio, tanto el locutor como los otros implicados fueron detenidos por la policía. Durante el traslado hacia la estación, los capturados acordaron entre ellos que uno asumiría la responsabilidad por el intento de hurto. Martínez fue quien recibió la condena más severa: una sentencia de 25 años de prisión. No obstante, al proporcionar detalles relevantes a las autoridades, su pena fue reducida y, tiempo después, fue deportado a Colombia.

Martínez fue condenado a 25 años de cárcel. Sin embargo, al ofrecer información a las autoridades, su sentencia fue reducida y luego fue deportado a Colombia - crédito Iván Martinez VoiceOver Talent/Facebook

Cambio de rumbo y una completa transformación

Ya de regreso en el país, siguió participando en actividades ilegales, lo que lo llevó a una situación de vulnerabilidad extrema, terminando por vivir en la calle. Sin embargo, en determinado momento reconoció que había tocado fondo y que no contaba con nada en su vida. Fue entonces cuando decidió entregarse a Dios, y desde ese instante, su rumbo dio un giro definitivo.

Pero la consolidación de su carrera llegó cuando ingresó a Candela Estéreo, una de las emisoras más escuchadas del país. Inicialmente, fue convocado para cubrir vacantes temporales, pero su estilo y voz cautivaron a los oyentes y al equipo directivo. Con el tiempo, se convirtió en la segunda voz oficial de la emisora.

9. Llegada a Candela Estéreo Comenzó su carrera radial cubriendo reemplazos temporales. Con el tiempo, su voz se convirtió en un sello distintivo de la emisora. Hoy es una de las voces principales de Candela Estéreo y narrador oficial de Direct TV - crédito @IvanMisterDj/X

En su testimonio final, Martínez compartió una frase que lo acompaña permanentemente: “He decidido levantarme cada vez que me caigo. He decidido salir adelante porque yo sé que puedo hacerlo. He decidido que después de la caída me voy a levantar, me voy a limpiar y voy a seguir adelante”.