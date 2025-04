Alejandra Serje, exnovia de Camilo Trujillo, se refirió a las tensiones que ha protagonizado el actor con Altafulla en ‘Lcdlf’: “Es conflictivo y le gusta la pelea”

La presentadora reveló que al actor le gusta el conflicto - crédito @alejandraserjea/ Instagram

En la semana 11 de competencia en La casa de los famosos Colombia, el actor Camilo Trujillo se convirtió en el centro de atención tras una acalorada discusión con su compañero Andrés Altafulla.

El conflicto se desató durante el día de presupuesto, cuando Altafulla decidió adquirir un sobre de las tentaciones, sacrificando cien puntos del presupuesto destinado a la comida del grupo.

Este hecho generó tensiones entre los participantes, pero especialmente entre Trujillo y Altafulla, quienes llevaron su enfrentamiento al confesionario, donde la situación escaló al punto de requerir la intervención del equipo de producción.

El intercambio entre ambos concursantes en el confesionario fue tan intenso que el audio de la conversación fue censurado.

Aunque no se conocen todos los detalles de lo ocurrido, se confirmó que miembros del equipo de producción ingresaron a la casa para separar a los involucrados y calmar los ánimos.

Ante la fuerte pelea, la presentadora Alejandra Serje, quien fue pareja de Camilo Trujillo, ofreció declaraciones que arrojaron luz sobre la personalidad del actor, esto en medio de un en vivo de Tiktok que hizo la presentadora junto al influencer Valentino.

“Camilo no es como lo han visto, Camilo es conflictivo, le gusta la pelea, allá está muy calmado a lo que yo conocía”, dijo la presentadora.

La presentadora aseguró que al actor le gusta la pelea y el conflicto - crédito @dieppauz / X

Sin embargo, Serje aclaró que la sorprendió la actitud que tuvo Camilo en medio de la pelea con Altafulla.

“Él sí tiene algo que me puso a pensar mucho de lo que pasó anoche, Camilo es súper explosivo, no controla muy bien sus emociones”, explicó Alejandra asegurando que aunque se ve muy tranquilo sí tiene momentos explosivos. “De pronto algo le lleno la copa y explotó… él es noble, pero no tanto”, añadió.

El impacto dentro de la convivencia por la decisión de Altafulla

El detonante del conflicto entre Camilo Trujillo y Andrés Altafulla fue la decisión de este último de adquirir un sobre de las tentaciones, sacrificando una parte significativa del presupuesto semanal de alimentos.

Esta acción generó malestar entre la mayoría de los participantes, quienes se posicionaron en contra de Altafulla. La tensión alcanzó su punto máximo durante la discusión en el confesionario, donde ambos intercambiaron palabras que llevaron a una intervención directa del equipo de producción.

Altafulla y Camilo se enfrentaron durante la semana - crédito cortesía del Canal RCN

Este tipo de decisiones suelen ser estratégicas dentro del programa, pero en este caso, la reacción de los demás concursantes evidenció el impacto negativo que tuvo en la convivencia. La situación no solo afectó la relación entre Trujillo y Altafulla, sino que también dejó al descubierto las divisiones y alianzas que se han formado dentro de la casa a lo largo de las semanas.

Altafulla no pudo usar el sobre y salvó a una de sus amigas

En medio de la noche de beneficios, Camilo decidió ponerle candado a la nominación de Altafulla en la placa, por lo que el beneficio que compró no lo puso usar en sí mismo, por lo que tuvo que decidir en quién usarlo.

En la gala del jueves 10 de abril, el presentador Marcelo Cezán le pidió a Altafulla que diera el nombre de la persona que quería salvar con su beneficio. Sin embargo, Cezán aprovechó el momento para llamar la atención de los participantes que se molestaron con el cantante y les recordó que ese sobre ya había sido comprado antes por otro famoso.

Los presentadores hicieron un llamado de atención a los famosos que se molestaron con Altafulla por comprar el beneficio - crédito @altafulla / Instagram

“Yo quiero recordar varias cosas, con todo respeto, con toda tranquilidad. El beneficio lo han comprado, no es la primera vez que pasa chicos y además se han salvado con ese sobre… Alerta lo compró y se salvó, entonces tranquilos y eso es parte de juego”, dijo el presentador.

Después de las aclaraciones de Marcelo, le dieron la palabra a Altafulla para que revelara el nombre del famoso que sacaría de la placa con el beneficio. “Desde el momento en que lo compre también lo hice pensando en la gente del cuarto y lo que siempre quisimos fue resguardarnos un poco más y a la que vamos a salvar es a La Toxi”, dijo el cantante.

Después de salvar a su compañera de cuarto, la placa quedo conformada de la siguiente manera: Lady Tabares, La Liendra, Laura G, “el Flaco” Solórzano, Altafulla, Karina García, y Mateo Varela “Peluche”. Uno de estos famosos abandonará la casa durante la gala del domingo 13 de abril.