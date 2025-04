Gustavo Petro negó que haya una “crisis de seguridad” en el país: con datos, aseguró que el problema está en 3 ciudades

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de seguridad de Bogotá, recordando logros de su administración - crédito Luisa González/Reuters

El conflicto armado colombiano y las acciones criminales de organizaciones delincuenciales locales preocupan a los habitantes del país. Pues, los grupos armados se han fortalecido y extendido por varios territorios y, al mismo tiempo, las organizaciones al margen de la ley están generando terror en la ciudadanía.

Pese al panorama, el presidente Gustavo Petro negó que exista una crisis de seguridad en el territorio Nacional. Su afirmación está sustentada en datos que presentó en el primer encuentro de comandantes de la Policía Nacional, realizado el 10 de abril de 2025.

Según las cifras que presentó, el homicidio ha crecido significativamente en tres ciudades específicas en un término de dos meses. La primera es Cali, con 50 homicidios más que los reportados en el mismo periodo de 20247; le sigue Bogotá, con 34 casos más; y Pereira, con 29 homicidios más.

El presidente Gustavo Petro insistió en hacer un plan de acción urgente por elevación de homicidios en tres ciudades - crédito Colprensa

“Si estas tres ciudades no hubieran subido sus homicidios, se hubieran quedado en 0, la tasa de homicidios de Colombia hubiera bajado y sustancialmente en estos dos meses. Quiere decir que, más o menos, en el resto del país, las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa no es”, precisó el jefe de Estado.

Aclaró que es consciente de que el país no es precisamente un paraíso para vivir en términos de seguridad, pero negó que exista un “caos” en el territorio por la inseguridad. “Tenemos un problema en tres ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia”, indicó.

El caso de Bogotá: “Está pasando algo”

Asimismo, recordó su administración como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, afirmando que los homicidios se redujeron en la capital y que, incluso, la tendencia de disminución, que empezó en 1993, continuó por algunos años más tras haber dejado la alcaldía. Según las cifras que reveló, para entonces, la ciudad estuvo cerca de tener solo 12 o 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y, además, estaba por debajo de Medellín en la escala de medición.

Bogotá registró 34 homicidios más en dos meses - crédito Colprensa

“Todo cambió, esa posibilidad de llegar a menos de 10 desapareció en los últimos tres o cuatro años (…). Siento como propias las estadísticas de Bogotá. Entonces, en Bogotá está pasando algo diferente que no estaba antes”, explicó. No obstante, aseguró que la situación que se evidencia en Pereira es más alarmante que la de Bogotá y Cali y que, quizás, obedezca a una guerra de organizaciones criminales.

Las capitales que redujeron sus homicidios

Así las cosas, informó que hay 21 capitales del país que presentaron una disminución en los homicidios, mientras que ocho crecieron en la tasa, de las cuales tres (Cali, Bogotá y Pereira), registran los datos más altos. Entre las ciudades que más bajaron sus índices por la comisión de este delito están Montería, Cartagena, Riohacha, Neiva, Medellín, Santa Marta, Valledupar y Barranquilla.

Alias Papá Pitufo sobornó a funcionarios de instituciones y entidades para garantizar el paso de contrabando en los puertos - crédito redes sociales

Por otro lado, insistió en la necesidad de recuperar el control de los puertos de Colombia, donde los homicidios tienden a aumentar por la ilegalidad y el contrabando. Como ejemplo puso el escándalo que rodea al “zar del contrabando” Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que sobornó a varios funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para garantizar el paso de mercancía ilícita por los principales puertos del país, entre ellos, el de Buenaventura.

“No es lo único. Si uno mira esto a escala local, a escala de una ciudad, pues sucede lo mismo, no de manera generalizada, pero existe. Y allí donde existe, el crimen se dispara, el crimen se empodera”, añadió el primer mandatario.