Dayana Jaimes se habría pronunciado acerca del escándalo por presunta infidelidad que involucra a su excuñada Lily Díaz: “Jamás”

Dayana Jaimes respondió en medio de críticas tras supuesto escándalo sentimental que involucra a Lily Díaz

El nombre de Dayana Jaimes, viuda del recordado cantante de vallenato Martín Elías, volvió a robarse la atención en medio de un reciente escándalo que sacude las redes sociales y el entorno de la reconocida familia Díaz.

Una fotografía en la que aparecería besándose con Evelio Escorcia, esposo de la hija de Diomedes Díaz, Lily Díaz, ha desatado una ola de críticas y especulaciones en plataformas digitales.

La controversia de la imagen no solo es por el contenido, sino en los vínculos familiares que unen a los involucrados. Dayana Jaimes fue cuñada de Lily Díaz durante su matrimonio con Martín Elías, lo que ha intensificado las reacciones del público.

Dayana Jaimes ha compartido mensajes reflexivos en sus redes sociales, sin abordar directamente el escándalo - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Lily Díaz no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema, mientras que Jaimes ha optado por compartir mensajes reflexivos en sus redes sociales, sin abordar directamente la controversia.

La comunicadora social y periodista publicó en sus historias de Instagram una frase que generó múltiples reacciones: “Jamás, ni por un descuido o por venganza, se tocan las heridas de los demás. Las vulnerabilidades siempre se respetan y nunca se aprovechan, porque somos lo que hacemos con la confianza que nos dan”.

Aunque Jaimes no mencionó nombres ni se refirió directamente a la fotografía, sus publicaciones en la red social han sido vistas como una forma de abordar la situación sin entrar en confrontaciones públicas. “Larga vida a los amigos que nos han visto por los suelos y no se cansan de levantarnos”, se puede leer en otra reflexión y agregó: “Gracias, valoro cada palabra”.

En sus historias de Instagram, Dayana Jaimes ha continuado compartiendo contenido de su vida diaria y mensajes espirituales, mientras evita confrontar las acusaciones de infidelidad - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Además, ha continuado compartiendo contenido relacionado con su vida cotidiana, como rutinas de ejercicio y mensajes espirituales, lo que ha llevado a algunos usuarios a criticarla por no enfrentar directamente las acusaciones.

“Dayana confundió entrégate al evangelio con entrégate a Evelio 😂”; “A las mozas les entra una subidera de oración cuando se les cae la máscara 🥴”; “Dayana mami que Dios es ese ? Porque el que todos conocemos no gusta de eso”; “Linda para que seas modelo de algún video de Beéle 😌”; “Porque les da por nombrar a Dios sabiendo que son como son”; “De aquí pa lante lo que viene es buena oración 😂 le cayó al pelo Semana Santa, ni alzando el santo eccehomo se tapara el chicharrón ese de Bosconia”; “Les entra una reflexionadera 😂”; “Pienso que somos humanos, fallamos en muchas ocasiones ya que no somos perfectos por eso no debemos señalar las fallas de el otro aún así Dios ahí siempre nos respalda”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Mientras que Lily Díaz, que está a la espera de sus mellizos, ha recibido muestras de apoyo por parte de seguidores que lamentan la situación que enfrenta. Sin embargo, por ahora, el escándalo sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios esperan que los involucrados aclaren la situación.

Lily Díaz, esperando mellizos, ha recibido apoyo de sus seguidores tras el escándalo que involucra a su esposo y excuñada - crédito @lilydiazg/Instagram

Algunos internautas han especulado que Evelio Escorcia y Lily Díaz podrían haber terminado su relación antes de la filtración de la fotografía, aunque esta información no ha sido confirmada.

El escándalo coincidió con fechas significativas para la familia Díaz, ya que el 14 de abril se conmemoran ocho años del fallecimiento de Martín Elías Díaz en un accidente de tránsito.

Desde el fallecimiento del hijo de Diomedes Díaz en 2017, Dayana Jaimes ha mantenido un perfil público, enfocándose en preservar el legado del cantante y en la crianza de su hija Paula Elena Díaz Jaimes, que nació en 2015 fruto de su unión. La pareja contrajo matrimonio en Cartagena en 2014 y compartió varios años juntos antes del trágico accidente que marcó un antes y un después en la vida de Dayana.

Dayana Jaimes y Martín Elías contrajeron matrimonio en 2014 y compartieron varios años juntos antes del fatal accidente del artista - crédito VICSARI/YouTube

A pesar de los años transcurridos, la viuda del cantante vallenato ha estado en el centro de atención en diversas ocasiones, ya sea por su participación en eventos relacionados con el legado de Martín Elías o por situaciones personales que se han robado el interés del público.