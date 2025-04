Caso de Juan Felipe Rincón: Fiscalía pidió preclusión por muerte del hijo del general (r) William Rincón

La muerte de Juan Felipe Rincón, ocurrida en noviembre de 2024, sigue sin responsables claros - crédito TikTok

En la tarde del jueves 10 de abril de 2025 se llevó a cabo la audiencia ante el Juzgado 65 Penal de Bogotá, durante el proceso judicial por el homicidio de Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo del general retirado de la Policía, William Rincón. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la preclusión de la investigación contra Andrés Camilo Sotelo, el único capturado por este caso.

El hecho investigado ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, ubicado en el sur de Bogotá. Según los informes del ente acusador, Juan Felipe Rincón se encontraba dejando en su residencia a una menor de 15 años, con la que había compartido la noche anterior. Al llegar a la vivienda, fueron confrontados por varias personas que, según manifestaron en ese momento, eran familiares de la joven.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En ese contexto, se presentó un altercado entre las partes. De acuerdo con la reconstrucción que presentó la Fiscalía durante la audiencia, “en medio del forcejeo, el escolta que acompañaba al hijo del general retirado de la Policía realizó unos tiros al aire”. En ese momento, Camilo Sotelo, que residía en la casa donde se encontraba la menor, “sacó un arma que, después, se determinaría era incapaz de ser accionada”.

Andrés Camilo Sotelo enfrenta investigación por su posible participación en el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Fiscalía General de la Nación

La situación escaló hasta un punto en el que se presentó un cruce de disparos. Una de las balas impactó a Juan Felipe Rincón, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Posteriormente, Sotelo fue capturado por las autoridades y vinculado a un proceso judicial por los delitos de porte ilegal de armas y homicidio agravado; sin embargo, en diciembre de 2024, obtuvo la libertad debido a la ausencia de pruebas concluyentes.

Uno de los elementos considerados dentro del proceso fue un examen de consanguinidad realizado entre la menor y los ocupantes de la vivienda. Los resultados indicaron que “ninguno de ellos era familiar de la joven”. A partir de este hallazgo, se abrió una nueva línea de investigación, en la que se contempla la posible existencia de una red de extorsión en la que la adolescente habría sido utilizada como señuelo.

Dentro del expediente se encuentra un video publicado por la propia menor, en el que manifestó que: “Yo no lo conocía. Me dejé engañar, me dejé llenar la cabeza por ellos. Planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe. Estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y para mi familia. Estoy dispuesta a declarar en contra de ellos; sé dónde viven, dónde trabajan y los conozco muy bien”. Esta declaración generó nuevas interrogantes en torno a la naturaleza del caso y al rol que habrían cumplido los adultos involucrados en la residencia donde sucedieron los hechos.

Se conoció un video clave para la investigación de la muerte de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Redes sociales

Pese a los señalamientos iniciales, la Fiscalía expuso durante la audiencia que no cuenta con elementos probatorios suficientes que vinculen de manera directa a Andrés Camilo Sotelo con el disparo que terminó con la vida de Rincón. En ese sentido, se solicitó la preclusión del proceso penal en su contra, una figura jurídica que, de ser aceptada por el juez, pondría fin a la investigación contra el sindicado.

El fundamento principal de esta solicitud se basó en la falta de pruebas técnicas y testimoniales que permitan establecer, sin lugar a duda, la responsabilidad de Sotelo en el homicidio.

A continuación, se detalla el desarrollo de la sesión y cómo se llevó a cabo:

La audiencia fue agendada con el propósito de resolver la totalidad del caso en una sola jornada, salvo que surja alguna situación excepcional. Esta se llevará a cabo el miércoles 4 de junio de 2025 a las 8:00 a. m.

Debido al receso de Semana Santa que se aproxima y considerando que el juez no advierte una prescripción cercana del caso, se anunció que se dará el tiempo necesario para que las partes puedan acceder al material presentado por la Fiscalía. El juez explicó que la decisión se tomará con base en ese expediente y solicitó que cualquier documento adicional sea entregado antes de la fecha establecida , con el fin de que en la próxima audiencia todo esté claro y el proceso no se prolongue más de lo necesario, permitiendo así avanzar hacia una solución definitiva del caso.

El juez indicó que la principal base para tomar una decisión sería el expediente completo del caso presentado por la Fiscalía. Asimismo, explicó que en la próxima audiencia se revisarán nuevos elementos “para soportar sus pretenciones” y, a partir de ese análisis, determinará el rumbo del proceso solicitado por la fiscal.

La defensa de Sotelo insiste en que su arma no fue la causante del disparo. El análisis técnico respalda esta versión - créditos CaracolTV/Web/Captura video

“La Fiscalía al solicitar la preclusión no puede hacerlo con una simple exposición argumentativa, por eso es que la Fiscalía en el día de hoy se tomó el trabajo de demostrar los elementos materiales probatorios con los que cuenta para sustentar esta precaución y por ello, señor juez, atendiendo al análisis de esos materiales probatorios que todos conducen a verificar que no se cuenta con elementos sólidos para continuar impugnación de la conducta al señor Sotelo Torres y que no tiene la Fiscalía como desvirtuar su presunción de inocencia por eso es que hoy solicita la preclusión en favor del señor Sotelo” , pidió la fiscal del caso.

La fiscal, al justificar su solicitud, argumenta que el arma perteneciente a Camilo Sotelo no tiene la capacidad de disparar. Explica que ambas armas vinculadas al caso fueron registradas en el Sistema Único de Comparación Balística (Sucoba), y que tras el análisis realizado se concluyó que la de Sotelo no podía ser accionada, ya que le faltaban dos componentes esenciales para su funcionamiento.

Luego de transcurrida una hora y 55 minutos de intervención de la fiscal, el juez solicitó que expusiera de manera directa el fundamento de su solicitud de preclusión, ya que hasta ese momento únicamente había presentado un resumen de los hechos y del material probatorio. Ante ello, el juez requirió mayor claridad en el planteamiento del requerimiento.

La Fiscalía insistió: “No tenemos cómo desvirtuar la presunción de inocencia del señor Sotelo” - crédito redes sociales

Elementos probatorios: Entre los elementos considerados dentro del conjunto probatorio se encuentran seis casquillos de bala, una prenda tipo suéter, el cuerpo, un automóvil, un tambor de revolver sin munición, un proyectil en plomo deformado, un arma de fuego, entre otros.

Diligencia de inspección técnica a cadáver se hizo 30 horas después del día de los hechos. Examen de necropsia Se indicó que el corazón y pulmones de Juan Felipe Rincón habían sufrido en el ataque, lo que generó una hemorragia masiva y compatible con la vida que, según lo relató la fiscal, fue la razón del fallecimiento.

La valoración médica de Camilo Sotelo revela que recibió un disparo en su pierna izquierda.