Tusa laboral de joven que vivió desilusión tras prometedor proceso de contratación: “Dios me tendrá algo mejor”

Conseguir empleo en Colombia puede ser un reto complejo por varios motivos: la alta tasa de desempleo, la informalidad laboral y la falta de oportunidades en muchas regiones.

Además, la competitividad y los exigentes procesos de selección dificultan que, especialmente perfiles sin amplia experiencia, accedan a posiciones formales.

En este contexto, se conoció la historia de Carolina Peña, que compartió en TikTok la amarga desilusión laboral que vivió tras haber sido llamada a entrevistas, exámenes médicos y un proceso de contratación que, de pronto, se canceló sin explicación clara.

De la ilusión al golpe de realidad

Carolina Peña aseguró que es tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo, por lo que inició su relato explicando las dificultades de encontrar empleo después de terminar sus prácticas.

Al concluir su formación, laboró por un corto periodo como inspectora de obra y acumuló algo de experiencia, aunque insuficiente para muchos empleadores.

No obstante, un excompañero del Sena le informó de una vacante en una clínica, para la cual envió su hoja de vida con pocas esperanzas de ser llamada.

Para su sorpresa, Carolina recibió la invitación a una entrevista grupal junto con otros aspirantes y durante dicha entrevista, la compararon con candidatas más experimentadas, pero, tras las pruebas con la psicóloga y la líder del área, concluyó que se sentía tranquila y que, incluso si no la elegían, valoraba la oportunidad de haber sido tenida en cuenta.

El inicio de la gran ilusión

Lejos de quedar descartada, Peña fue citada al día siguiente para llevar documentación de contratación, por lo que incrédula y emocionada afirmó: “No imaginan la felicidad tan grande que sentí, por encima de gente con más experiencia quedé yo, me sentí súper orgullosa”.

El mensaje era claro: debía presentar papeles relacionados con su cuenta bancaria y su carnet de vacunación, además de realizarse el examen médico.

Aquel día, se sintió en la cúspide de la alegría profesional, al punto de describirlo como “una experiencia parecida a enamorarse”, por lo que su pareja y familia celebraron la noticia, y Carolina Peña imaginó un futuro inmediato en la clínica, una meta que llevaba tiempo anhelando.

Un proceso de exámenes médicos prometedor

En la siguiente fase, la joven acudió a la cita médica, en la que un doctor le dio la bienvenida y le comentó la importancia del trabajo en equipo dentro de la clínica.

Esto aumentó aún más su optimismo, pues vio en el ambiente laboral un entorno amigable y propicio para su crecimiento, incluso con la revisión exitosa, Peña interpretó que faltaba poco para que la vinculación se hiciera oficial.

Luego, y como requisito de la empresa, procedió a gestionar sus vacunas de hepatitis B y tétano, al igual que la documentación bancaria requerida.

Remitió todo por correo electrónico, esperanzada de que, a más tardar, al inicio de la siguiente semana, la llamarían para confirmar su fecha de ingreso.

Del éxtasis a la decepción

La euforia llegó a tal punto que Carolina Peña comenzó a diseñar una rutina diaria para su nueva vida laboral: la hora de levantarse, el camino que tomaría, el desayuno que prepararía antes de salir.

Además, compartió la buena noticia con algunas personas de su círculo, recibiendo comentarios de felicitación; sin embargo, pasaron los días y no recibió confirmación.

“El grave error de uno contarle las cosas a las personas sin antes asegurarlas porque las energías de las personas dañan, no son buenas las intenciones de las personas. Hay personas que no te quieren ver bien, le conté a unas cuantas personas y me dijeron que bueno, chévere, te lo mereces. No sé con qué intención lo habrán hecho”.

La verdadera sorpresa llegó el miércoles siguiente, cuando en su bandeja de entrada aparecía un correo de la clínica con una “carta de agradecimiento” por haber participado en el proceso de selección.

Al principio, pensó que se trataba de un error, por lo que escribió para expresar su confusión, pero la respuesta de la entidad fue concisa y devastadora:

“La clínica tiene varios filtros y no pasaste en uno. Por confidencialidad no podemos decirte cuál. Muchas gracias”.

Carolina describió ese momento como un golpe similar a una ruptura amorosa: tristeza profunda, llanto repentino y desmotivación total, pues se había ilusionado tanto con la idea de trabajar en ese lugar que la negativa final la sumió en una pena inesperada.

“A veces es difícil cuando ves que uno de tus sueños o de tus ilusiones se van poquito a poquito y algo tuvo que haber pasado, no sé qué, porque no me dijeron, pero pues algo tuvo que haber pasado y Dios me tendrá algo mejor”.