Hay nuevo aplazamiento en el caso de la fuga de la excongresista Aida Merlano: la Fiscalía pospuso la imputación a Julio Gerlein

La excongresista Aida Merlano escapó el 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica en Bogotá; su fuga habría sido planeada con la ayuda de terceros, según la Fiscalía - crédito Colprensa

El proceso judicial contra el empresario barranquillero Julio Gerlein, señalado de intentar sobornar a Aida Merlano para que no revelara detalles sobre su cinematográfica fuga, dio un nuevo giro este 9 de abril, luego de que se aplazara la audiencia de imputación de cargos que estaba prevista.

Gerlein es investigado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de soborno en actuación penal. Esta es la octava vez que el juicio es aplazado.

De acuerdo con el ente acusador, Merlano habría recibido ofrecimientos económicos de parte del excongresista para guardar silencio ante la Corte Suprema de Justicia.

Estas acusaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Merlano.

El caso no solo involucra a Gerlein. También están señalados los abogados Teodoro Antonio Dejón, por el mismo delito de soborno, y Diego Muñetón, por soborno en actuación penal y determinación de falso testimonio.

La Fiscalía sostiene que estas personas habrían intentado manipular el testimonio de Merlano en su proceso ante el alto tribunal.

¿Quién es Julio Gerlein?

Hermano del fallecido exsenador Roberto Gerlein, Julio es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana y ha hecho carrera en el sector de la contratación pública.

Su nombre ha estado ligado durante décadas a importantes obras de infraestructura como el estadio Metropolitano de Barranquilla y proyectos de navegabilidad del río Magdalena.

Julio Gerlein, poderoso empresario barranquillero, implicado en la fuga de Aida Merlano - crédito Infobae (imágenes tomadas de Colprensa)

En febrero de 2022, salieron a la luz unos audios en los que Gerlein le confesaba a Merlano haber financiado su campaña al Senado con 12.000 millones de pesos.

Esta revelación reforzó las sospechas de su implicación en la maquinaria política ilegal que operaba desde la llamada ‘Casa Blanca’, una sede electoral en Barranquilla utilizada por Merlano para la compra de votos durante su campaña.

La Fiscalía sostiene que Gerlein fue una de las piezas clave en la organización criminal que impulsó a Merlano al Congreso en 2018. Según el ente investigador, se trataba de una red que funcionaba como una empresa electoral: se captaban votos a cambio de dinero, a partir de fuentes de financiación ilegales. Merlano aseguró ante la Corte que Gerlein aportó 2.700 millones de pesos para la compra de votos.

La fuga y los vínculos con otras familias políticas

Uno de los episodios más polémicos de esta historia fue la fuga de Aida Merlano en octubre de 2019, cuando escapó por una ventana durante una cita odontológica en Bogotá.

Desde entonces, ha sostenido que su escape fue facilitado por la familia Char y por miembros de la familia Gerlein. Según su testimonio, fue ayudada por Julio Eduardo Gerlein, hijo de Julio, y por Margarita Eugenia Gerlein, así como por los Char, en cabeza de Fuad, Arturo y Álex.

Héctor Amarís afirma haber sido testigo directo de corrupción liderada por Álex Char y su círculo - crédito @JACOBOSOLANOC/X

“Cuando hablo de la familia Gerlein no me refiero a Julio Gerlein, quien fue mi compañero sentimental durante muchos años. Me refiero a su hijo y a su hija”, dijo Merlano en una entrevista con la revista Semana.

También afirmó que todos ellos estuvieron presentes durante una videollamada realizada con el celular de Gerlein el día de su escape.

La defensa de Gerlein y los cuestionamientos a Merlano

El abogado de Gerlein, Jaime Lombana, ha insistido en que los aportes económicos que su cliente hizo a Merlano no tenían fines políticos ni delictivos, sino que fueron producto de una relación sentimental.

Según la defensa, Merlano ha cambiado en varias ocasiones sus versiones, lo que ha debilitado el proceso en su contra. Incluso, se han presentado pruebas que buscarían demostrar que Gerlein estaba “locamente enamorado” de la excongresista.

Estas contradicciones llevaron a que un tribunal concluyera que no existía una estructura criminal como tal detrás de los hechos denunciados, lo que ha puesto en entredicho la solidez del caso.

La exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador aceptó su responsabilidad en el delito de fuga de presos, tras protagonizar una fuga de un consultorio odontológico en 2019 - crédito Colprensa

Paralelo a este proceso, la justicia ha avanzado en la extinción de dominio sobre los bienes de Aida Merlano.

En mayo de 2024, una jueza del circuito especializado de Bogotá declaró legal la confiscación de varias de sus propiedades: cinco apartamentos y una casa en Barranquilla, así como cuatro apartamentos en Bogotá.

Así las cosas, el nombre de Julio Gerlein sigue gravitando en uno de los escándalos de corrupción política más sonados del país. Aunque su defensa insiste en que todo se trata de una historia de amor mal interpretada, la justicia aún tiene la última palabra.