Guarda de seguridad denunció que un compañero la encerró en el cuarto de un colegio en Bogotá y le realizó tocamientos indebidos: “Traté de soltarme y no pude”

Una mujer denuncia que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de uno de sus compañeros de trabajo en una institución educativa de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

En su relato a El Noctámbulo, de CityTV, afirmó que los hechos ocurrieron cuando estaba llegando a su lugar de trabajo, cuando, de repente, este hombre, que sería uno de los guardas de seguridad del colegio, la acorraló, empezó a acosarla y la tocó. En un momento, ella logró esconderse en uno de los cuartos donde se maneja todo el tema de seguridad, mientras llegaron sus compañeras para auxiliarla.

“Yo llegué al colegio y me registré en portería. Cuando voy a desinstalar la alarma, veo que el señor se me metió al cuarto, me empieza a coger a la fuerza, me empieza a besar. Yo trato de alejarme de él y no puedo. Él me sigue manoseando la cola y la parte delantera, yo trato de soltarme y no puedo. Ya cuando me puedo soltar, abro el candado, me meto y me encierro, hasta que a los 10 minutos llegan las compañeras”, narró la víctima.

El caso fue puesto en conocimiento de sus jefes, quienes lo transmitieron a las directivas del plantel educativo para iniciar con el debido proceso: “Yo hablé con el jefe y él se fue inmediatamente con el rector. Entonces, el rector dice que denuncie para poder armar el caso en el colegio”.

A pesar de que la mujer no dudó en poner el caso en conocimiento de las autoridades e interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ha tenido que hacer varias visitas a diferentes instituciones para lograrlo: “Voy para Molinos, y me dicen que no, que no pueden hacer nada. Me dan la dirección para Paloquemao. Hoy (8 de abril de 2025) me dirigí a Paloquemao, denuncié al señor. Me dicen que me acerque al CAI del Lucero para mostrar la denuncia para el alejamiento del señor.”

Aseguró que no le temió a denunciar el caso y hacerlo de conocimiento público en su intento por proteger a otras mujeres, niños y adolescentes que puedan compartir espacio con su agresor.

“Yo recomiendo a todas las personas que estén sufriendo lo que me pasó, a mí, que denuncien, que no se queden calladas, porque hoy pudo haber sido conmigo, después puede ser con una niña o un niño”, afirmó la mujer al sistema informativo.

Por el momento se desconoce el paradero del agresor y si se han tomado medidas por parte del colegio en su contra por ser el presunto responsable de este acto de violencia contra la mujer.

De acuerdo con un boletín entregado por la Procuraduría General de la Nación, entre enero y septiembre del año 2024, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses registraron un total del 16.797 exámenes medicolegales realizados por presunto delito sexual, con el 88 % de las víctimas siendo mujeres.

De igual amera confirmaron que en el mismo periodo se contabilizaron 47.757 casos de violencia intrafamiliar, en los que el 76.9 % de las víctimas fueron mujeres, evidenciando la persistencia de esta problemática.

“Estos datos nos llaman a actuar con firmeza. No podemos permitir que las víctimas enfrenten barreras como la revictimización o la falta de acceso a la justicia. Es crucial garantizar que el Estado no sea cómplice, por acción u omisión, de perpetuar la desigualdad”, comentó margarita Cabello Blanco, procuradora general de la nación.

Este panorama está obligando a las instituciones a empezar a modificar estrategias que les permitan mitigar este tipo de delitos en todo el territorio nacional donde se refleja la diversidad de formas que adopta esta violencia.