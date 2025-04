A propósito de Bad Bunny: conozca algunos de los mejores ‘Tiny Desk’ de la historia

Bad Bunny se sumó a la lista de artistas que participaron de las prestigiosas Tiny Desk Sessions de la radio pública estadounidense, generando reacciones encontradas - crédito NPR

Los Tiny Desk Concert pasaron, desde su creación en 2008, de una posibilidad de captar nueva audiencia por parte de la radio pública de los Estados Unidos (NPR, por sus siglas en inglés) a un elemento esencial en la industria musical actual.

Ideado por Bob Boilen y Stephen Thompson, consiste en sesiones en vivo grabadas por los artistas delante de una cámara, sin público, la mayoría de veces con la oficina de Boilen como escenario. De allí el nombre de Tiny Desk o “escritorio pequeño”, con el que paulatinamente el formato se hizo viral en redes sociales.

Aspectos como su carácter inclusivo y abierto a toda clase de géneros musicales, o la manera en que ciertos artistas reimaginan sus canciones se volvieron distintivos, prueba de ello es que figuras como Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, C Tangana, Karol G o Bad Bunny pasaron por el formato en 17 años desde su creación.

Uno de los más recientes Tiny Desk tuvo a Bad Bunny como protagonista, pues el puertorriqueño llegó para presentar su más reciente producción discográfica Debí tirar más fotos, que desde su estreno el 5 de enero de 2025, causó furor en redes sociales.

Ahora lo vuelve a hacer en esta sesión en la que estuvo acompañado de una banda de siete músicos que interpretaron instrumentos tradicionales del Caribe en los cinco temas elegidos para la ocasión, todos de su más reciente producción.

Sin embargo, las reacciones a la sesión estuvieron divididas, pues aunque hubo quienes celebraron aspectos como el hecho de que cada uno de los músicos tuviese un espacio para interpretar un solo instrumental, otros señalaron negativamente el desempeño vocal del cantante, considerando que no era adecuado para el formato.

Todo esto puso sobre la mesa un debate que se viene fraguando durante los últimos años: ¿cuál es el mejor Tiny Desk de todos?, tratándose de una respuesta que varía por gustos o afinidades previas, no es factible dar una sola respuesta; no obstante, en Infobae Colombia hacemos un repaso por algunos de los que están mejor considerados entre los seguidores de estas presentaciones.

Tyler, the Creator (2017)

Uno de los raperos más importantes de la última década pasó por las oficinas de NPR para presentar una faceta distinta a la del personaje, rupturista, colorido y agresivo de sus álbumes de estudio.

En esa ocasión apostó por un ambiente más reposado y contemplativo acompañado de teclados, bajo y batería en vivo, junto a dos voces femeninas. En esa ocasión interpretó Boredom, See You Again y Glitter.

Feid (2022)

El reguetón tuvo varios pasos por Tiny Desk, y aunque dejó ejemplos aclamados por las redes sociales como Villano Antillano o Eladio Carrión, dejó otros más cuestionados como los pasos de Maluma y J Balvin.

Por eso el Ferxxo sorprendió con su aparición en 2022, reinventando Jordan IV, Te Mata, Vacaxiones, Amor De Mi Vida y Si Tú Supieras con una banda en vivo que incluía instrumentos como tiple, caja, marimba y acordeón.

Fred Again... (2023)

Uno de los estilos más difíciles de reinterpretar en Tiny Desk suele ser la música electrónica, dado que llevar a un formato acústico programaciones, distorsiones, bajos y ritmos intrincados no parece la idea más astuta.

Pero, el británico aceptó el desafío y propuso un término medio: tendría los equipos para colocar beats, voces sampleadas y algunos añadidos electrónicos, pero la base de todo el repertorio se ejecutó con piano, interpretado por el mismo Fred, y acompañamientos de marimba. Kyle (i found you), Roze (forgive), Adam (interlude), Me (heavy), Berwyn (interlude), Delilah (pull me out of this), Faisal (envelops me).

C. Tangana (2021)

A tono con el éxito de El Madrileño, el rapero español se robó las miradas en plena pandemia de covid-19. Grabado en el comedor de su casa, proyectó un ambiente familiar y festivo en el que se entrecruzaban los elementos del nuevo flamenco y el género urbano, tal y como en la que es considerada como su obra maestra. Me Maten, Los Tontos, Demasiadas Mujeres, y la inolvidable Tú Me Dejaste De Querer, con Niño De Elche como invitado marcaron a fuego esta presentación.

Ca7riel & Paco Amoroso (2024)

Lo que inició como una broma por parte de Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero en medio de la creciente popularidad del género urbano, se fue transformando en un proyecto serio y terminó por saltar al primer plano internacional con su paso por Tiny Desk.

Junto a su banda habitual se sumó un grupo de músicos de apoyo que le dieron un viraje a sus canciones a un término medio entre el jazz y el urbano que cautivó las redes sociales y marcó una pauta con la que hasta el mismo Bad Bunny es comparado por estos días.