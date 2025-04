Médico viral en redes por sus recomendaciones de alimentación renunció a la Asociación Colombiana de Endocrinología: criticó la prescripción de medicamentos para tratar la obesidad

El endocrinólogo Carlos Rosero afirmó que no se callará por dar un mensaje diferente al de las entidades médicas - créditp @endocrinorosero/Threads

Francisco Óscar Rosero Olarte es un médico endocrinólogo colombiano que comparte sus conocimientos en las redes sociales de Tiktok, Instagram y Threads, principalmente.

Es conocido por informar sobre los beneficios de lo que el denomina como “comida real”, basada en ingredientes plenamente saludables y, en contraposición, los afectos adversativos de los alimentos procesados, así como algunos fármacos.

De hecho, su reputación en las redes se ha visto apoyada por ser parte de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Sin embargo, en las horas de la mañana del 8 de abril del 2025, el doctor Rosero comunicó en sus perfiles que renunciaba a la organización médica, debido a algunas diferencias de conceptos en cuanto a medicamentos, que involucrarían sus postulados principales.

Las razones de la renuncia del doctor Rosero

“Renuncio. Y lo hago con la frente en alto”, dijo en su mensaje. “Después de 20 años de pertenecer a la Asociación Colombiana de Endocrinología hoy me despido. ¿Por qué? Porque cuestionar el uso crónico de medicamentos para tratar la obesidad sin hablar primero de comida real, sueño, movimiento, salud mental y contexto social, parece ser un pecado”, escribió.

Agregó que su mensaje que incluía “ideas incómodas —con evidencia, con respeto, con pasión—, se convirtió en motivo de ataques personales, descalificaciones e, incluso, cuestionamientos a mi ética profesional”, denunció.

El doctor Rosero afirmó que no cambiará su mensaje por pertenecer a la asociación - crédito Threads

Pero sugirió que habría una “industria” respaldando las decisiones médicas de asociaciones como la que él abandonó y que su trabajo profesional estaba orientado mucho más al paciente.

“¿Desde cuándo disentir se volvió en una amenaza? Yo no trabajo para la industria. No promuevo soluciones mágicas. No pretendo agradar a todos. Trabajo para los pacientes. Para quienes no caben en etiquetas. Para quienes han probado todo y siguen esperando una voz distinta, libre real”, comentó.

Incluso, afirmó que prefería “perder un título” que callar su mensaje que puede ser incómodo en el mundo de los profesionales de la salud, que representa un “cambio de narrativa”. Así, confirmó que “seguirá hablando”.

El doctor Rosero analizó los beneficios de la lechona: desmontó algunos mitos

La lechona es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía colombiana, pero suele ser objeto controversial y se ha considerado poco sana. Sin embargo, por parte del endocrinólogo Francisco Óscar Rosero Olarte, que, a través de un video en redes sociales, se destacaron los beneficios nutricionales de este tradicional manjar y cuestionó algunos prejuicios sobre su contenido graso.

El doctor Francisco Rosero Olarte destacó los posibles beneficios nutricionales de la lechona, desmitificando su mala reputación - crédito endocrinorosero/Instagram

En sus redes, el especialista aseguró que este plato típico, originario de la región del Tolima, no es tan perjudicial como se suele pensar y puede formar parte de una dieta equilibrada.

De acuerdo con el análisis del doctor Rosero, la lechona, en su versión tradicional, está compuesta por un cerdo entero relleno de una mezcla de ingredientes como arvejas (guisantes), especias y, dependiendo de la variante, otros elementos como zanahorias, cebolla, pasas, alcaparras o arroz.

La grasa no es el enemigo: un enfoque diferente sobre la lechona

El doctor Rosero Olarte enfatizó que la grasa, uno de los componentes más criticados de la lechona, no debe ser vista como el principal enemigo en la alimentación. Según explicó en su video, el consumo moderado de grasa puede ser parte de una dieta saludable, siempre y cuando se mantenga un equilibrio general en la ingesta de nutrientes. Este planteamiento busca desmontar el mito de que todos los alimentos grasos son perjudiciales para la salud, una creencia que ha llevado a la demonización de platos tradicionales como la lechona.

Endocrinólogo colombiano explica qué tan saludable es la bandeja paisa - crédito endocrinorosero/Instagram

El especialista también destacó que, en su versión original del Tolima, la lechona puede prepararse sin arroz, lo que reduce su contenido calórico sin afectar su sabor ni su valor nutricional.

El análisis del doctor Rosero no solo pone en valor los aspectos nutricionales de la lechona, sino que también resalta su importancia cultural. Este enfoque integral permite apreciar este plato más allá de su contenido calórico, reconociendo su papel en la construcción de la identidad colombiana.