Sneyder Pinilla alertó riesgos en su seguridad tras preacuerdo con la Fiscalía en caso Ungrd: le envió carta a la jueza del caso

La confesión de Pinilla destapó una "pirámide corrupta" en la Ungrd - crédito Colprensa

Tres días después de que la justicia colombiana confirmara la condena contra el ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) Sneyder Pinilla, involucrado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro, el exfuncionario envió una grave alerta.

A través de una carta escrita a mano y fechada el domingo 6 de abril de 2025, Pinilla advirtió a la jueza 10 penal del Circuito Especializado de Bogotá de las posibles fallas en su seguridad que podrían afectar su integridad física.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El exfuncionario, condenado a cinco años y ocho meses de prisión, aseguró a la jueza que gracias a su colaboración es que se ha permitido avanzar en las investigaciones por presuntos sobornos a cambio de beneficiar firmas en jugosos contratos con la entidad de mitigación del riesgo.

“Yo Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por medio de la presente acudo respetuosamente ante usted, con la finalidad de reiterar mi aceptación de la condena, resaltando que fui el primero en levantar la mano y en virtud de mi colaboración y cooperación varios fueron procesados y hoy se han acogido a principios de oportunidad y preacuerdos”, escribió el recién condenado.

Con esta carta Sneyder Pinilla pidió protección a la jueza 10 penal del circuito - crédito suministrado a Infobae

Asimismo, el exsubdirector de la Ungrd le pidió a la jueza 10 penal que garantice su seguridad dentro de la guarnición militar en la que permanecerá recluido hasta cumplir su condena, especialmente, después de que su defensa alertara por movimientos extraños de otros reclusos del centro miliar.

“Nuevamente pido perdón al país y las víctimas y pido que no se condene a muerte; en el sentido de que se me garantice la vida y se me proteja!!”, concluyó el exfuncionario.

La petición de Sneyder Pinilla se suma al reclamo que hizo su abogado defensor, Gustavo Moreno, en plena audiencia condenatoria, en la que denunció que la seguridad del exfuncionario podría estar en riesgo debido a incidentes recientes.

Moreno aseguró a la jueza que un soldado, también detenido en la misma guarnición militar, realizó preguntas sospechosas sobre las rutinas diarias de Pinilla, incluyendo detalles sobre sus visitas, actividades deportivas y momentos en los que se encuentra solo.

La colaboración de Sneyder Pinilla con la Fiscalía dejó al descubierto irregularidades en casos de desvío de recursos públicos al interior de la Ungrd - crédito Fiscalía General de la Nación/Colprensa

El abogado señaló que este comportamiento atípico levantó alarmas, especialmente tras descubrirse que el soldado en cuestión tenía vínculos con organizaciones criminales.

“Recientemente, ocurrió un factor de riesgo, un soldado que se encuentra el señor Sneyder Pinilla y de manera muy sospechosa, atípica, empezó a indagar sobre el señor Pinilla: quién lo visita, cuándo está solo, cuándo sale a caminar, cuándo sale hacer deporte, cuándo está en las zonas de redención y esto generó que se pusiera en conocimiento al director del centro penitenciario”, aseguró Moreno en la audiencia.

Ante esta situación, el caso fue reportado al director del centro penitenciario, lo que llevó al traslado del soldado a otro lugar. Sin embargo, Moreno insistió en que las medidas tomadas no son suficientes para garantizar la seguridad de su cliente.

“Otros reclusos, que vieron con preocupación que se alterara el orden y la seguridad o que ocurriera algo en contra del señor Pinilla, razón por la cual el oficio que se proyecta, el director, con motivos fundados y con mesas técnicas, decidió trasladar a este soldado. Esto evidencia el riesgo que tiene el señor Pinilla y la forma de implementar esas medidas”, continuó el defensor de Sneyder Pinilla.

Denuncia por la seguridad de Sneyder Pinilla - crédito Fiscalía

Entretanto, el exsubdirector de la Ungrd se convierte en el primer funcionario condenado por el escándalo de la entidad, que se desató a partir de la compra irregular de 40 carrotanques que serían entregados para el departamento de La Guajira.

De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario deberá devolver 618 millones de pesos que obtuvo de manera ilícita mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de contratos.

La aceptación de los cargos y el compromiso de reintegrar el dinero sustraído permitieron que Pinilla obtuviera una reducción del 45% en su condena. Durante la audiencia, el exdirector de la Ungrd ofreció disculpas públicas al país por sus actos.