Más de 30 películas para ver y entender la Semana Santa: en orden cronológico

Cada Semana Santa, las producciones cinematográficas basadas en las escrituras se convierten en un puente entre la fe y el entretenimiento, invitando a la reflexión mientras se revive la Pasión de Cristo - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Las historias de los libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, han inspirado numerosas producciones cinematográficas que suelen proyectarse durante la Semana Santa. Este periodo, que conmemora la Pasión de Cristo, es una tradición religiosa que reúne a miles de creyentes y va mucho más allá de las celebraciones litúrgicas.

En naciones como Colombia, por ejemplo, se ha arraigado la práctica cultural de disfrutar películas basadas en relatos bíblicos, transmitidas por televisión o en plataformas digitales. Algunas de estas producciones incluyen interpretaciones narrativas que acercan a los espectadores a los momentos históricos que marcaron este periodo clave en el cristianismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El eje principal de la Semana Mayor es la rememoración de los últimos días de Jesús de Nazaret, que comienzan con su entrada a Jerusalén, narrada en los Evangelios. Este acontecimiento está vinculado a la profecía del libro de Zacarías (9:9-10), que describe la llegada de un rey pacífico y humilde montado en un burro. Este hecho, interpretado como el cumplimiento de las escrituras, dio inicio a una cadena de eventos que terminaron en la crucifixión y la resurrección de Cristo, pilares de la fe cristiana.

Aunque las celebraciones principales de la Semana Santa inician formalmente con el Domingo de Ramos, la preparación de los fieles se remonta al Miércoles de Ceniza, 40 días antes de esta fecha. Este periodo incluye ayuno y abstinencia, prácticas que simbolizan el sacrificio y la reflexión espiritual. El recorrido de Jesús en Jerusalén, su posterior traición, juicio, crucifixión y resurrección representan los momentos clave de estas conmemoraciones, marcando profundamente las tradiciones religiosas.

Inspirados en los relatos de los libros bíblicos, pero con algunas licencias narrativas, Infobae Colombia consultó una lista de películas para ver y entender de manera histórica la Semana Santa:

En 1966, Twenty Century Fox estrenó The Bible, in the beginning, una producción fílmica que presenta los primeros años de la tierra, el pecado original y el castigo del hombre por su traición a Dios. Allí también se amplía el relato de Caín y Abel, Noé, La Torre de Babel (construida por el rey Nimrod, descendiente de Cam). El relato finaliza con Abraham y su prueba de fe incondicional con el Todopoderoso.

Otras películas que amplían el principio de los tiempos, antes de la aparición de la figura de Abram: Adán y Eva: 1956.



Noé, uno de los patriarcas fundamentales de las Escrituras judías, se encuentra en el libro del Génesis y está compuesta por tres elementos principales: la corrupción del mundo, el relato del diluvio universal y la genealogía de los descendientes de Noé. Este personaje, hijo de Lamec, y nieto de Enoc, vivió 500 años y es descrito como un hombre justo y honrado que seguía la voluntad de Dios.

En 2014, el director Darren Aronofsky llevaría a la gran pantalla una de las tragedias, y a su vez, una de las oportunidades mundiales más relevantes del antiguo testamento con la película Noé. Protagonizada por Russell Crowe, Logan Lerman, Emma Watson y Anthony Hopkins (como Matusalén, hijo de Enoc, que según el Génesis llegó a vivir 969 años).

Otras películas de Noé:

Desde el principio (2000): esta producción comienza con la salida Abraham de Harán por mandamiento de Dios para llegar a la tierra prometida, Canaán. Este filme, de más de dos horas y media, desarrolla el camino del pueblo escogido por Yahvé, y guiado por sus tres principales patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, este último recibió el nombre de Israel.

Antes de continuar, aquí se abre un paréntesis con esta reciente producción titulada ‘Su único hijo’, que podrán encontrar en Prime Video, y que le permitirá detallar una de las pruebas de fe más importante del canon cristiano y judío: “El Señor puso a Abraham a prueba, ordenándole que sacrificara a su único hijo, Isaac, en el monte Moriah. La fe de Abraham fue puesta a prueba en su viaje de tres días para sacrificar a su hijo”.

El filme de Desde el principio continúa con Jacob y sus 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser, siendo José quien desempeñaría un importante papel en la historia como interpretador de sueños. La película finaliza con Moisés (llamado en la tradición judía como Moshe Rabbenu) el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y el encargado por Dios de entregar los diez mandamientos.

Otras películas que amplían el relato bíblico de José y Moisés José, los sueños del faraón (1995) José: El rey de los sueños (2000) - película animada Los diez mandamientos (1956) La Biblia: Moisés (1996) Éxodo - Dioses Y Reyes (2014): protagonizada por Christian Bale.



Películas basadas en relatos del Antiguo Testamento - crédito Infobae

En la tierra prometida

Después del éxodo del pueblo hebreo, llegaron a Canaán, donde se mezclan con los pueblos que ya habitaban esos territorios. La historia precisa que los hebreos tardaron cerca de dos siglos para quedarse con el control total de Canaán, en una eterna lucha contra los filisteos.

En el Libro de los Jueces, del Antiguo Testamento, se narra la historia de un hombre con fuerza sobrenatural enviado por Dios: Sansón, personaje que se enamoró de una filistea: Dalila, mujer de origen del pueblo rival de los hebreos. Este relato tiene varias películas, la más famosa es la de 1949, protagonizada por Victor Mature y Hedy Lamarr.

Siguiendo los relatos de la tierra prometida, nos trasladamos hasta el año 1000 a. C., donde surge la figura del rey David. En 1985, el actor estadounidense Richard Gere, dio vida a uno de los principales monarcas que agruparía a los tres principales pueblos hebreos en una misma bandera. David establecería la capital en Jerusalén, ciudad importante del relato cristiano y posteriormente, la Pasión de Cristo.

Igualmente, Prime Video en 2025, lanzaría una miniserie de ocho capítulos titulada ‘La Casa de David’, en el que relata el acenso del ícono bíblico y sus primeros pasos como el gran monarca de los israelitas. “El alguna vez poderoso rey Saúl es víctima de su propio orgullo. Con la dirección de Dios, el profeta Samuel unge a un adolescente marginado como el nuevo rey. Cuando un líder cae, otro debe levantarse”.

Películas basadas en Jesús de Nazareth

Las historias y los personajes alrededor de la vida de Jesús son bastantes; no obstante, en los archivos fílmicos existen producciones que abordad varios escenarios del Mesías de los cristianos y católicos. Aquí una lista de estas:

Jesús de Nazaret: miniserie de 1977 que relata la vida antes y durante de Cristo. Además, presenta en la pantalla las historias y los caminos que deben cruzar personajes como María, José, María Magdalena, Juan el Bautista, Herodes, Pilato, Caifás, entre otros.

La Historia más Grande Jamás Contada (1965)

Jesús, María y José (1969)

La Vida de Nuestro Señor Jesucristo (1986)

Películas basadas en la vida de Jesús de Nazareth, la figura más importante del cristianismo - crédito Infobae

Jesús (1979), una de las películas más populares sobre la vida de Cristo.

El día que Cristo murió (1980)

La última tentación de Cristo (1988), protagonizada por Willem Dafoe.

Jesús (1999)

El mesías (2016)

Sin embargo, no solo Jesús tuvo un papel fundamental en la construcción de toda una institución, que años después sería la máxima iglesia en el mundo. En el poco tiempo de vida de Cristo, el salvador de los cristianos y posteriormente de los católicos; estuvo acompañador de varios personajes que dejaron una huella importante en el mundo, no solo por ser parte de la historia del hijo de Dios, también por las pruebas de fe que tuvieron que atravesar para lograr que la palabra de Jesús llegará hasta los extremos del mundo.

A partir de dichas hazañas, se realizaron filmes que intentaron explorar en fondo la vida de las personas que hicieron parte del círculo cercano de Jesús, desde su madre, hasta los hombres que los acompañaron hasta los días posteriores a su muerte.

María de Nazareth (1995)

José, el padre de Jesús: Colección de la Santa Biblia (2000)

Saúl: El viaje a Damasco (2014)

Tomás: Colección de la Santa Biblia (2001)

Judas: Colección de la Santa Biblia (2001)

María Magdalena: Colección de la Santa Biblia (2000)

Paulo Apóstol de Cristo (2018)

Santiago Apóstol (2017)

Apocalipse La Revelación - La revelación de Juan (2022)