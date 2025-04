Mamá de ‘Peluche’ soltó esta confesión sobre el conflicto que tiene su hijo con Karina García en ‘La casa de los famosos’

María Lucero Varela, mamá de "Peluche", hizo quedar mal al su hijo al revelar que sí conocía a Karina García antes de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @jhhonrz/Instagram y cortesía Canal RCN

María Lucero Varela, mamá de Mateo Varela —mejor conocido en el mundo digital como ‘Peluche’—, se pronunció sobre el enfrentamiento que sostiene su hijo con Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025 y reveló una verdad que evidenciaría cuál es el origen del conflicto entre los participantes del reality de convivencia.

Según relató la madre del concursante, él y la modelo paisa se conocieron desde mucho antes de ser confirmados para la segunda temporada de la competencia del Canal RCN, e incluso mantuvieron comunicación activa hasta días previos a su ingreso: “Ellos ya se habían visto, él me la presentó y me preguntó qué tal me parecía”.

