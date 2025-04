Este es el inspirador mensaje de la primera mujer con labio leporino en un certamen de belleza colombiana y el New York Fashion Week: “No me creían apta”

Paola nació cuando su madre estaba en la adolescencia y al migrar a los Estados Unidos sufrió de bullying en la escuela - crédito paoruizb_ / IG

La primera concursante de un certamen de belleza con labio leporino es también la primera modelo con esta condición en sumarse a las pasarelas de la semana de la moda en Nueva York (Nyfw), Estados Unidos.

Se trata de la quindiana Paola Ruíz que, en marzo del 2025, recibió una de las 30 bandas que, de un grupo de 127 aspirantes, le ganó un lugar en el Miss Universe Quindío 2025, para representar al departamento en el certamen internacional.

Ruíz nació cuando su madre estaba en la adolescencia y, desde temprana edad, tuvo que ayudarle a vender empanadas en un puesto ambulante de Armenia. Al cumplir 14 años, se mudaron a los Estados Unidos para buscar un tratamiento médico que la ayudara a mejorar su aspecto.

Pero, al igual que otros migrantes, el sueño americano tardó años en alcanzarlas. En la escuela la molestaban por su apariencia e, incluso, recuerda una ocasión en la que dos niñas le aventaron basura y la llamaron “fenómeno”: “Ese día aprendí dos cosas: jamás ser como ellas y demostrarme a mí misma que era más que eso, y que mi físico no iba a ser un impedimento para ser la mujer exitosa que siempre desee ser”.

También es la primera mujer en su condición en modelar en la New York Fashion Week - crédito paoruizb_ / IG

Decidida a compartir su mensaje de amor propio y superación, Paola abrió una cuenta en redes sociales y empezó a compartir contenido hasta que Yanina Sar, diseñadora que ha trabajado de la mano con Beyoncé, Britney Spears y otras celebridades la contactó para que desfilara uno de sus trajes en la Nyfw.

Tras conocerse la noticia, Paola sintió que estaba en boca de todos, pero, pronto, entendió que, como primera mujer con labio leporino en un certamen de belleza, tenía una responsabilidad enorme: “Aunque mucha gente criticó mi decisión porque no me creían apta para un certamen de belleza, pues aquí estoy, porque nada me va a detener para representar a las comunidades estigmatizadas por la sociedad”.

E insiste a otras niñas con labio leporino y sus familias: “Se nos dijo que para ser reinas de belleza teníamos que ser flacas, altas, rubias, pero yo opino que una verdadera reina es una mujer empática, una mujer que nada la detiene y todo lo logra. Es una mujer con un corazón grande que quiera servir siempre para su pueblo y así es como hacemos historia”.

Paola se mudó a los Estados Unidos para recibir tratamiento - crédito paoruizb_ / IG

¿De qué se trata el síndrome de labio leporino?

De acuerdo con Mayo Clinic, el labio y paladar hendidos son defectos congénitos que se presentan cuando los tejidos del rostro y la boca de un bebé no logran fusionarse completamente durante las primeras semanas del embarazo. Esta condición puede manifestarse como una abertura en el labio superior, en el techo de la boca (paladar) o en ambos, y es una de las anomalías de nacimiento más frecuentes en todo el mundo. Aunque en algunos casos se asocia a síndromes genéticos específicos, en la mayoría de los bebés afectados no se logra identificar una causa clara.

El desarrollo incompleto de los tejidos que forman el labio y el paladar puede deberse a una combinación de factores genéticos y ambientales. Los genes heredados de uno o ambos padres pueden desempeñar un papel crucial, ya sea como causa directa o como parte de un síndrome genético que incluye esta afección entre sus características. En otros casos, un gen heredado puede aumentar la susceptibilidad del bebé, y la interacción con factores externos durante el embarazo puede desencadenar la formación de la hendidura.

Aunque las causas específicas de esta condición no siempre son identificables, existen varios factores que pueden incrementar el riesgo de que un bebé nazca con labio y paladar hendidos. Entre ellos, destacan los antecedentes familiares, ya que los padres con historial de esta afección tienen mayor probabilidad de transmitirla a sus hijos.

El síndrome de labio leporino puede heredarse - crédito Captura de pantalla/ YouTube @BeastPhilanthropy)

Además, la exposición a ciertas sustancias durante el embarazo puede influir significativamente. Según consignó Mayo Clinic, las mujeres embarazadas que fuman, consumen alcohol o toman determinados medicamentos tienen un mayor riesgo de que sus bebés desarrollen esta condición. La falta de nutrientes esenciales también es un factor importante: la insuficiencia de ácido fólico, una vitamina clave durante el primer trimestre de gestación, se ha relacionado con un aumento en la probabilidad de que ocurra esta anomalía.

Pero factores como el género y la ascendencia también podrían influir en la prevalencia del labio y paladar hendidos. Los hombres tienen más probabilidades de presentar labio hendido, ya sea acompañado o no de paladar hendido. Por otro lado, el paladar hendido sin afectación del labio es más común en mujeres.

En cuanto a la distribución étnica, la incidencia varía significativamente. En los Estados Unidos, esta afección es más frecuente entre los indígenas estadounidenses y las personas de ascendencia asiática, mientras que es menos común en la población afroamericana. Estas diferencias podrían estar relacionadas con factores genéticos y ambientales específicos de cada grupo poblacioinal.