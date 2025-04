Nueva pelea entre “Peluhce” y Karina en el ‘brunch’: se fueron a los gritos

Así fue la pelea entre Karina y Mateo en el brunch - crédito captura de pantalla RCN

El ambiente en La casa de los famosos Colombia se volvió a cargar de tensión durante el tradicional brunch de los nominados. La actividad que se realiza en las mañanas del domingo, antes de la eliminación y con solo las celebridades que están en la placa, para que los participantes reflexionen sobre diferentes asuntos del programa y también salgan a la luz las inconformidades y estrategias.

Sin embargo, esta vez tuvo en una fuerte confrontación entre Karina García y el líder de la semana, Mateo Varela, más conocido como “Peluche”, ya que mencionaron algunos de los incidentes que han tenido en la última semana y se sacaron trapitos al sol.

El brunch, realizado el domingo 6 de abril, reunió a los participantes que se encuentran en riesgo de eliminación: Julián Trujillo, Altafulla, Laura González, Alerta, La Toxicosteña, Lady Tabares y Karina García. Pero en esta ocasión, y como beneficio exclusivo de su liderazgo, Mateo Varela también participó en la dinámica y tuvo el rol de moderador, leyendo las preguntas formuladas por el Jefe, las cuales debían responder los nominados.

Lo que prometía ser una jornada tranquila para compartir y expresar sentimientos, se tornó en un verdadero campo de batalla verbal cuando Mateo formuló una de las preguntas de la dinámica.

Mateo Varela y Karina García se volvieron a confrontar - crédito captura de pantalla del Canal RCN

El interrogante fue el detonante para que Karina García retomara un antiguo conflicto con él, relacionado con un episodio ocurrido durante la función de cine, donde se expusieron conversaciones en las que Varela y Norma Nivia hablaban mal de ella.

Karina, visiblemente molesta, no dudó en calificar a Mateo como “doble cara”, acusándolo de criticarla a sus espaldas, mientras que, en otras ocasiones, intentaba acercarse a ella con actitud conciliadora.

“Tú has hablado muy mal de mí con Norma. No sé si es por quedar bien con ella, no sé si es que de verdad tú sentías eso en tu corazón de que yo era una asquerosidad de persona, como te has referido a mí, pero para mí eso es doble cara. Esto hablando de mí, y yo nunca me he metido con tus defectos físicos”, expresó la influenciadora y modelo.

Varela no se quedó callado y, respondió en un tono desafiante, le respondió a Karina trayendo a colación un comentario que ella habría hecho sobre el cáncer de su madre, sugiriendo que lo usaba como estrategia en el reality.

“¿Tú te has referido hacia mi muy bonito? Te has metido con mi mamá con cáncer. De tu boca salió que mi mamá tenía cáncer y yo me aprovechaba de esa situación. Me parece a mí, cochino y desagradable, y me parece que con eso no se juega”, expresó Mateo con evidente indignación.

Mateo Varela y Karina García se confrontaron en el 'brunch' de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito canal RCN

La respuesta encendió aún más los ánimos y Karina no tardó en replicar con dureza.

“Cochino y desagradable un hombre hablar de una mujer. ¡Cochino y poco hombre usted hablando de una mujer! Yo nunca mencioné a tu madre ni a su enfermedad. Entonces viene y me insulta y después me quiere callar. Entonces a mí me respeta y me deja hablar. Después de tratarme como me trataste yo tenía que defenderme. Lo que dije fue en un momento de rabia porque tú mismo me contaste algo en el aeropuerto. Me disculpé por eso, pero tú sigues echándomelo en cara. Desagradable usted”, dijo la creadora de contenido a modo de defensa.

El enfrentamiento generó incomodidad entre los demás participantes, especialmente porque las palabras que se dijeron fueron en un tono de voz desafiante y con gritos, por eso prefirieron mantenerse al margen de la discusión.

Aunque algunos intentaron mediar, la tensión entre Karina y Mateo fue evidente durante el resto del brunch, dejando claro que su relación dentro del reality atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Así fue la nueva pelea entre Karina García y Mateo Varela en el 'brunch' de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamoso.s/TikTok

Este nuevo cruce entre los participantes refleja cómo las emociones están a flor de piel a medida que avanza la competencia y se acercan las etapas decisivas del programa. El conflicto también evidencia que su vínculo y amistad, especialmente dentro de la casa, cambió rotundamente según las circunstancias, las estrategias de juego y, sobre todo, los errores del pasado que aún no han sanado.