Margarita Rosa de Francisco recordó el éxito de ‘Gallito Ramírez’ y su matrimonio con Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco recordó sus inicios en la actuación, y particularmente su trabajo en 'Gallito Ramírez' junto a Carlos Vives - crédito @margaritarosa.defrancisco/Instagram y Octavio Guzmán/EFE

Margarita Rosa de Francisco se ganó su lugar como una de las figuras más importantes y versátiles de la televisión colombiana. Durante más de cuatro décadas, la caleña destacó como actriz y como presentadora, participando de distintos formatos a lo largo de los años y ganándose el cariño de los colombianos.

Ni siquiera su público apoyo al presidente Gustavo Petro (que derivó en cruces con distintos actores de la política y la opinión nacional) redujo su importancia en el medio, motivo por el que será homenajeada con el premio Victor Nieto a toda una vida en los Premios India Catalina que se celebran en Cartagena este sábado 5 de abril.

Previo a la gala, la actriz reconocida por su trabajo en proucciones como Los pecados de Inés de Hinojosa, Café, con aroma de mujer, La madre y La Caponera, habló con La Red de Caracol Televisión acerca de los inicios de su carrera.

Y es que, luego de dar sus primeros pasos en la actuación con su presencia en la película Tacones (1981), y quedar como virreina en el Concurso Nacional de la Belleza de 1984 representando al Valle del Cauca; Margarita participó en la telenovela Gallito Ramírez (1986), con la que se consagró a nivel nacional dando vida a la Mencha, el interés amoroso de Gallito, el protagonista interpretado por Carlos Vives.

Pese a que su postura política le costó detractores, Margarita Rosa de Francisco se mantiene como una figura esencial de la televisión colombiana - crédito Colprensa

“Era todo muy intuitivo, como un animalito, silvestre. No sabía ni siquiera si ser actriz era algo que yo podía aspirar a ser, porque me parecía natural divertirme en una escena. Pero no sabía que uno podía vivir de eso”, comentó sobre sus inicios.

Sobre su experiencia en la telenovela, no dudó a la hora de señalar su mejor recuerdo. “Lo más divino de ahí fue que me enamoré de Carlos. Ahí como que se nos confundió la historia con la realidad y fue un episodio hermoso de mi vida”, dijo, haciendo referencia al enamoramiento y posterior matrimonio de los protagonistas en 1988, que terminó en divorcio dos años después por diferencias irreconciliables, más allá de que ambos mantuvieron su amistad en lo sucesivo.

En su momento fue la novela más destacada de la televisión colombiana, al punto que se llevó siete premios India Catalina en la gala de 1987. Además del obtenido por Margalida Castro a Mejor actriz de reparto, Bruno Díaz se llevó el premio a Mejor actor de reparto, Margarita Rosa de Francisco se llevó el premio a Revelación del año, a los que se sumaron los premios a Mejor telenovela, Mejor director, Mejor libreto, y Mejor ambientación.

"Gallito Ramírez" fue la telenovela más destacada de la televisión colombiana durante 1987 - crédito Caracol Televisión

Pese al éxito, Margarita admitió que no se sentía plenamente segura de su rol como actriz, lo que la llevó a explorar otras posibilidades. “Cualquier actor de ese momento me podría regañar, como efectivamente algunos lo hicieron. Por ese no saber me metí a estudiar Comunicación Social”, dijo.

Eso llevó a su primera experiencia como presentadora en el Noticiero 24 Horas, misma que fue breve luego de que, tal y como reveló en la charla “descubrí que no era lo mío”.

Entre 2001 y 2016, Margarita Rosa de Francisco se desenvolvió como presentadora de 'Expedición Robinson' y su encarnación posterior, 'El Desafío' -crédito Colprensa

Pasarían 14 años para que volviera a incursionar como presentadora, y lo hizo en la primera edición de Expedición Robinson, el antecesor de lo que hoy se conoce como El Desafío y en el que la caleña se mantuvo como su rostro visible hasta 2016. “Hice amistades lindas ahí. Yo adoraba ese programa. Lo adoraba, lo cuidaba. Era para mí un momento muy valioso hacer El Desafío”, expresó sobre dicha etapa.

Para concluir, Margarita reflexionó sobre su legado en la televisión nacional. “Yo ya estoy de ñapa haciendo las cosas que estoy haciendo. Estoy muy conforme con los papeles que he aceptado, hasta los malos o los mediocres, que han servido para construir mi profesión. He completado ese círculo, no tengo ganas de llegar a ninguna parte”, sentenció.