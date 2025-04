Elkin Blanco, exjugador de Atlético Nacional, resultó herido durante un atraco en Medellín

Elkin Blanco se vio afectado durante un atraco en la ciudad de Medellín - crédito Instagram: elkinblanco_

Un intento de robo ocurrió en la noche del 5 de abril en un local comercial situado en el barrio Belén Rosales, zona occidental de Medellín. Durante el incidente, dos personas sufrieron lesiones provocadas con un arma de tipo traumático y fueron llevadas de manera inmediata a la Clínica Medellín de Occidente, según información entregada por las autoridades.

Uno de los lesionados durante el cruce de disparos fue identificado como Elkin Blanco, exfutbolista del club Atlético Nacional. El caso está siendo investigado por agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), que adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Uno de los afectados del hurto que tuvo lugar en la capital del departamento de Antioquia permanece en condición delicada. De acuerdo con las versiones iniciales, durante el intento de robo se desató un tiroteo luego de que un individuo al interior del local reaccionara abriendo fuego contra los presuntos asaltantes.

Elkin Blanco, exjugador de Atlético Nacional y campeón de Copa Libertadores resultó herido en un intento de atraco - crédito @AlejoPerio30

Respecto a lo sucedido en Medellín, el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez ofreció detalles sobre el incidente ocurrido en el sector de Rosales. Según su informe, dos delincuentes entraron a un establecimiento con la intención de robar, lo que resultó en el asesinato de Duván Alejandro Mosquera y en la lesión del exfutbolista Elkin Blanco, quien, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

En su declaración, el mandatario fue contundente sobre las acciones de las autoridades para dar con los responsables. “La instrucción es clara, agarrar a estos criminales. Ya tenemos las imágenes con sus caras y también tenemos identificada la moto en la que se movilizaban. También sabemos en qué sector de la ciudad se escondieron estos cobardes”, señaló el mandatario local por medio de una publicación en su cuenta de X.

El alcalde también se refirió a las acciones inmediatas tomadas por las autoridades en la zona, destacando el operativo en marcha para dar con los responsables del crimen. “La Policía tiene desplegado un operativo desde ayer en la noche en la zona. Estos bandidos caerán. Lamento la muerte de Duván. Solidaridad con su familia y amigos. Haremos justicia”, expresó Gutiérrez en su mensaje.

Federico Gutiérrez habló del intento de hurto en la ciudad de Medellín en la que resultó herido el exjugador Elkin Blanco - crédito @FicoGutierrez

Con respecto al exjugador que resultó herido durante el intento de atraco, nació en 1989 en Acandí, Chocó, Elkin Blanco inició su carrera como futbolista profesional en el Once Caldas. A lo largo de su trayectoria pasó por clubes como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Tras finalizar su vínculo con el club boliviano Always Ready en la ciudad de El Alto, Elkin Blanco decidió dejar la actividad profesional a finales de 2022 y regresar a Acandí, Chocó, su lugar de origen. Allí se estableció junto a su familia, optando por una vida alejada del fútbol y centrada en labores rurales. Blanco fue parte del plantel de Atlético Nacional que conquistó la Copa Libertadores en 2016.

El 1 de junio de 2022 marcó la última aparición de Elkin Blanco en competiciones oficiales con Always Ready, durante una caída como visitante frente a Palmaflor. En ese entonces, el equipo era dirigido por el técnico Eduardo Villegas.

El alcalde también se refirió a las acciones inmediatas tomadas por las autoridades en la zona, destacando el operativo en marcha para dar con los responsables del crimen. “La Policía tiene desplegado un operativo desde ayer en la noche en la zona. Estos bandidos caerán. Lamento la muerte de Duván. Solidaridad con su familia y amigos. Haremos justicia”, expresó Gutiérrez - crédito Policía Nacional de Colombia

Posteriormente, Elkin Blanco quedó en el banco de suplentes en el partido del 17 de julio de ese año frente a Universitario de Vinto, bajo la dirección de Julio Baldivieso. A partir de ese momento, no fue incluido en ninguna otra convocatoria durante el resto de la temporada, en la que Always Ready finalizó en el segundo lugar de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano, detrás de The Strongest, campeón de la competencia.

A lo largo de sus 14 años como profesional, Elkin Blanco defendió las camisetas de varios equipos, entre ellos Once Caldas, Millonarios, Sheriff Tiraspol, Atlético Nacional, América de Cali, Rionegro Águilas, Atlético Bucaramanga, Orense, Oriente Petrolero y Always Ready.