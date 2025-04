Tania Acero se refirió a sus acusaciones de acoso sexual en el Congreso: “Él trabaja en la oficina de prensa de la Cámara de Representantes”

La mujer fue acosada y abusada sexualmente por un funcionario del Congreso de la república - crédito @taniaacero2/X y redes sociales

En medio del escándalo que sacude al Congreso por denuncias de acoso y abuso sexual, que fueron reveladas en mensajes dejados en los espejos de los baños de la entidad, han sido varios los pronunciamientos realizados al respecto.

Tania Acero, extrabajadora del Congreso de la República y una de las denunciantes, comentó en La FM que esta forma de denuncia involucra a muchas mujeres que trabajan en la institución, quienes afirman que la ruta de atención a víctimas de violencia de género en el interior del Congreso es inoperante.

Su denuncia se debe a que ella fue víctima de abuso sexual por parte de uno de los funcionarios y, al momento de poner la denuncia, no se le brindaron las garantías necesarias ni el acompañamiento adecuado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“He recibido muchas denuncias de otras chicas en el Congreso que tienen miedo de salir a hablar y tienen miedo de accionar esta ruta porque realmente no está funcionando. Entonces, las demás chicas han preferido guardar silencio”, afirmó la denunciante, luego de que su caso lo hiciera público y conocido dentro de la rama legislativa por otras de las afectadas.

Su denuncia se debe a que ella fue víctima de abuso sexual por parte de uno de los funcionarios y, al momento de poner la denuncia, no se le brindaron las garantías necesarias ni el acompañamiento adecuado - crédito @taniaacero2/X

Por tal razón, Acero fue una de las responsables de dejar estos contundentes mensajes, llevar el caso hasta la Fiscalía General de la Nación y ponerle nombre propio al agresor: el fotógrafo Juan Camilo Díaz, que también trabaja como influencer.

“Yo renuncié al Congreso por miedo, porque él seguía ahí. A él lo premiaron con un contrato como fotógrafo. Mi trabajo actual me enlaza al Congreso, y él continúa hostigando a otras mujeres dentro de las instalaciones”, situación que la obliga a continuar visitando las instalaciones de la legislatura.

Este hombre, señala Tania, fue su pareja sentimental hace más de cinco años, relación que habría iniciado cuando ella no formaba parte del Congreso.

No obstante, cuando se vinculó, aseguró que empezó a ser acosada por Díaz, a pesar de que su relación afectiva ya había terminado: “Esta persona me agredió sexualmente. Además, me acosó por más de cuatro, casi cinco años, y en este momento tenemos el testimonio de más o menos nueve o diez chicas a las que también ha acosado en las instalaciones del Congreso”.

Frases de denuncia aparecieron en espejos del Congreso, visibilizando frustración ante protocolos deficientes que no garantizan justicia ni sanciones a acosadores - crédito X

La mujer señaló que el abuso sexual se presentó fuera de las instalaciones del Congreso. No obstante, tiempo atrás ya había advertido a la institución sobre las desobligantes prácticas de este hombre, y a pesar de imponérsele una orden de alejamiento, continuó ejerciendo labores allí.

“Lo judicialicé el año pasado y, además, tengo una orden de alejamiento que no se cumple porque a él, después de mi denuncia, le renuevan el contrato en el Congreso”, comentó Tania. Además, agregó que teme por otras mujeres, pues tiene un contrato con el Distrito y en ocasiones trabaja en eventos culturales como conciertos y modelaje, teniendo fácil contacto con muchas mujeres.

En la conversación con el medio de comunicación, reconoció que por el momento ella es la única que le ha puesto nombre propio a las denuncias. Las otras mujeres temen ser señaladas y revictimizadas, tal como Tania lo ha sido en algunos casos, por lo que prefieren mantener su identidad en reserva.

Escándalo que sacude al Congreso por denuncias de acoso y abuso sexual en el Congreso de la República - crédito Hollie Adams/Reuters

Asegura que, en general, la bancada de mujeres del Congreso no la ha apoyado como se esperaba y que todo su caminar en el intento de buscar justicia para ellas y un grupo de varias mujeres ha sido en solitario.

Finalmente, hizo un llamado en nombre de todas las víctimas de este hombre para que en todas las instituciones se cumplan las promesas de los debidos procesos: “Nosotras hacemos un llamado para que esta ruta sea efectiva y para que no solamente sea efectiva en el Congreso, sino en todas las instituciones, porque las mujeres merecemos espacios seguros y dignos. Que realmente se efectúe un acompañamiento tanto legal como psicológico y revisen qué clase de personas están contratando”.