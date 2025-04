Juicio Álvaro Uribe: alias Jopra reveló detalles de cartas que recibió de “Víctor” y dejó en evidencia sus cambios de versión

Alias Jopra aseguró que las acusaciones contra Álvaro Uribe que yacían en las cartas de alias Víctor eran falsas - crédito @CeDemocratico/X

Darley Guzmán Pérez, alias Jopra, jefe de escoltas de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, se sometió al interrogatorio de la fiscal Marlenne Orjuela en el juicio oral que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de haber incurrido en soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El exparamilitar dio declaraciones sobre la presunta manipulación de testigos por la que el exmandatario es investigado desde hacer años, asegurando que hubo personas interesadas en intervenir en el caso y fungir como testigos.

Uno de ellos sería Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, que envió a Diego Cadena, entonces abogado del expresidente, a la cárcel de Valledupar para que se comunicara con “Jopra”, que estaba allí recluido. “Me dice que es el abogado de Álvaro Uribe y que viene de parte del señor Carlos Enrique Vélez para hablar conmigo, que él lo había mandado”, precisó el testigo en la audiencia.

Sin embargo, en esa corta conversación, que asegura no alcanzó a durar ni cuatro minutos, Guzmán Pérez se negó a involucrarse en algún plan que hubiera sido orquestado por Vélez, porque consideraba que podría verse inmerso en problemas. “Él no piensa y no ve las consecuencias de las cosas”, advirtió, afirmando que en ese momento no supo de qué tema quería conversar el abogado Cadena con él.

Sobre el encuentro que tuvo con Diego Cadena, aseguró que el abogado no insistió en negociar con él y que tampoco le ofreció dinero por declarar ante la justicia.

Asimismo, contó que recibió varias cartas escritas a mano por alias Víctor, en las que hace referencia a la necesidad de declarar en el caso del expresidente. Su fin, presuntamente, era exigir dinero a la defensa del exmandatario por las declaraciones que darían en el proceso penal.

“Me mandó varias cartas donde está escrito: ‘Saquémosle plata a esos hp’ (refiriéndose a los abogados de Uribe)”, detalló. En los documentos reposan en la Corte Suprema de Justicia, alias Víctor le habría pedido dar su testimonio y afirmar que “ellos (Álvaro Uribe y su abogado) sí tenían que ver”.

De acuerdo con el testigo, los hechos que yacían en las cartas y que Vélez quería que declarara ante la justicia, eran falsos. “No me constan”, afirmó.

Luego, aseguró que se reunió presencialmente con él en Valledupar, y que entonces intentó convencerlo, nuevamente, de involucrarse en el caso y exigir una millonaria suma de dinero.“Él decía que pidiéramos $500 millones al doctor Álvaro Uribe y a Cadena”, precisó.

El cambio de versión de alias Víctor

En medio de la audiencia, el abogado Jaime Lombana, apoderado de Álvaro Uribe, contrainterrogó al testigo, para confirmar si alias Víctor había hecho un cambio de versión con respecto al caso. Pues, en un inicio (antes de 2019), Carlos Enrique Vélez quería favorecer al exmandatario, buscando declarantes que confirmaran que las acusaciones en su contra eran falsas. Sin embargo, en 2019 cambió sus intereses cambiaron y quiso declarar en contra del expresidente. “Eso es correcto”, indicó el testigo.

Justamente, en una de las cartas que recibió de alias Víctor, publicada por el partido Centro Democrático en su cuenta de X, se evidencia que Carlos Enrique Vélez informó a alias Jopra sobre la llegada de Diego Cadena a la cárcel. Asimismo, indica que las declaraciones que hasta el momento había dado Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, sobre la familia Uribe, eran falsas. Sierra, ex jefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aseguró que el expresidente estuvo involucrado con los paramilitares.

“Viejo Jopra espero que se encuentre bien de salud y mucha fortaleza Negro, van a visitarlo un abogado de mi papá para que hable bien con ellos sobre las mentiras que dice Alberto sobre los señores Uribe. Usted sabe que Alberto para estas épocas no era nada, él era del cartel de la gasolina y él siempre quiere manejarlo a uno a su manera y que le cubra siempre sus mentiras”, se lee en el documento.

No obstante, otras de las cartas que recibió el testigo muestran el cambio de versión de alias Víctor: pasó de querer ayudar al exmandatario, a querer declarar en su contra.

