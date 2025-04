Concejal de Bogotá denunció que el Acueducto de Bogotá contrató a un vigilante para “cuidar” un hueco

Denuncia de un hueco en Bogotá - crédito Concejal Fuchi

Julián Forero continúa posicionándose como uno de los concejales más controversiales en Bogotá. Y es que a pesar de que ha protagonizado diversas polémicas desde su llegada al cabildo capitalino, “Fuchi”, como es conocido, ha dado a conocer múltiples denuncias sobre situaciones que se registran en la ciudad.

Por ejemplo, en uno de sus más recientes pronunciamientos, el concejal mostró su descontento por el estado de una vía del sur de Bogotá. Fue a través de un video difundido a través de su cuenta de Instagram que Forero explicó incluso que desde el Acueducto habrían contratado a un celador para que estuviera atento a un hueco que, a pesar de que está cercado y cuenta con múltiples conos a su alrededor, permanece en estado crítico después de varios meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Primera vez en la historia que veo esto: El acueducto contrató a un señor para que cuide el hueco”, inició Forero.

“Fuchi” comentó que desde hacía más de un año, en más de una ocasión, él ha ido a una vía del sector del Perdomo, al sur de Bogotá, para denunciar el estado de una vía que conecta a los habitantes de ese sector de la ciudad, así como de Ciudad Bolívar. Y es que dicha calle cuenta con un hueco grande en toda la mitad de la misma, lo que ha puesto en peligro la vida de los motociclistas que allí transitan.

De hecho, el concejal difundió otro video grabado meses antes en el que se ve una denuncia que había interpuesto anteriormente frente a la misma situación: “Esto lo denunciamos hace un año”.

Fuchi fue crítico con el estado de las vías en Bogotá - crédito Concejal Fuchi

“Me parece una falta de respeto de la administración que aun esto siga así (señala el hueco) y me disculpa lo que voy a decir, pero no tengo pelos en la lengua, pero eso es tener huevo. Y estoy de mal genio porque ya me da pena con los conductores de esta zona, hemos intentado ayudar, lo hemos puesto en conocimiento de la gerente del acueducto, que es la responsable de esto”.

Acto seguido, Forero caminó hacia la “obra” en cuestión y aseguró que “esto es una falta de respecto con los motociclistas, con los conductores. ¿Qué están esperando para arreglar eso?¿No tienen plata? Tienen todo el billete para arreglar esto, no sean chambones, descarados”.

“Miren como tienen esta avenida principal, situación que ha generado accidentalidad”, comentó.

El hueco está ubicado sobre una vía del sector del Perdomo - crédito Concejal Fuchi

“Estoy rabón, estoy mamado y estoy ofendido porque hacemos este trabajo todos los días, de denunciar vías en mal estado, de accidentalidad, ¿Cuántos años tienen que esperar ellos para que la administración proceda con ello?¿Cuánto se puede demorar haciendo unas losas? Lo hemos denunciado muchas veces y estoy mamado de las burlas, de las faltas de respeto, de las faltas de atención a lo que denunciamos”.

Frente a ello, Forero invitó a que “dejen ese ego político y trabajen. No lo hagan por el concejal Fuchi, háganlo por los conductores de esta ciudad, de esta zona. ¿Qué es lo que están esperando?¿Que se mate alguien más”.

El hueco ha generado múltiples accidentes - crédito Concejal Fuchi

Además, el concejal “Fuchi” publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “DESCARO TOTAL 😡, llevo un año denunciando y buscando una solución a este problema que afecta a los conductores y motociclistas de la comunidad del sector del Perdomo y a la localidad de ciudad Bolivar, PERO a la administración y a su contratista le importa un CARAJO solucionar este tema 😡”.

No es para menos; huecos así son los que han generado que decenas de motociclistas mueran en las diferentes vías del país, acrecentando cada vez más la problemática que representan los accidentes de tránsito en el territorio nacional.