Comunidades indígenas que permanecen en Bogotá llegaron a un acuerdo con el Gobierno y se desplazarán a sus territorios

Querétaro vs. León EN VIVO con James Rodríguez en acción por la fecha 13 de la Liga MX 2025: estas son las probables alineaciones ‘Las Fieras’ de Guanajuato visitarán a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro en el futbol mexicano, en un partido en el que el equipo del colombiano buscará salir de sos últimos malos resultados

Polémica por suspensión de la Travesía Bogotá- Villavicencio: concesionario anunció que no dejaría pasar a los ciclistas pero decenas de deportistas se saltaron las barreras A pesar de que se anunció la suspensión del evento que se realizaría este viernes 4 de abril, por no cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, decenas de ciclistas decidieron no acatar la orden y siguieron su rodada