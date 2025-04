Polémica por suspensión de la Travesía Bogotá- Villavicencio: concesionario anunció que no dejaría pasar a los ciclistas pero decenas de deportistas se saltaron las barreras

La Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio fue suspendida por falta de autorización vial - crédito Alcaldía de Villavicencio/ Facebook

La Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio no se llevará a cabo el viernes 4 de abril de 2025. Según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías), la decisión de suspender el evento se tomó porque no se cumplió con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes, lo que llevó a la negativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para autorizar el cierre vial requerido.

De acuerdo con el comunicado oficial de Invías, la solicitud presentada por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio (Imder) no atendió de manera integral las observaciones técnicas y logísticas necesarias para la aprobación del evento.

La Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio no se llevará a cabo el 4 de abril de 2025 debido a la falta de autorización para el cierre vial necesario para el evento - crédito Alcaldía de Villavicencio/Facebook

Entre los aspectos mencionados, se destacó la falta de ajustes en el plan de manejo de tráfico y emergencias, elementos esenciales para garantizar la seguridad tanto de los ciclistas como de los usuarios habituales de la vía.

La suspensión de la travesía ha generado una gran decepción entre los más de quince mil ciclistas que ya estaban inscritos para participar en el evento, así como entre los habitantes de Villavicencio, que esperaban que esta actividad fuera uno de los puntos destacados de las celebraciones por el aniversario número 185 de la ciudad.

La solicitud presentada por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio (IMDER) no cumplió con las observaciones técnicas y logísticas requeridas para aprobar el evento - crédito @SantiagoPatinob/X

La noticia de la cancelación se dio a conocer menos de 24 horas antes del inicio del evento, lo que dejó a muchos participantes sin tiempo para reorganizar sus planes.

El alcalde de Villavicencio Alexander Baquero Sanabria, expresó su frustración a través de un video publicado en redes sociales, donde aseguró que la administración municipal había cumplido con todos los requisitos solicitados desde el pasado 17 de enero.

Invías informó que la decisión de suspender el evento fue tomada por no cumplirse con los requisitos de seguridad para los participantes - crédito @AlexBaqueroS/X

Según Baquero, se llevaron a cabo reuniones, socializaciones y trámites administrativos, pero la decisión final de la ANI, emitida a última hora, impidió que Invías otorgara el permiso necesario.

“Ofrezco disculpas a todas las personas interesadas y que estaban programadas para mañana participar, y queda reprogramada para posterioridad a Semana Santa. Creería que, ya, nosotros no tenemos la fecha exacta, pero creeríamos que, una vez superada la Semana Santa, vamos a decir la fecha indicada. Ofrecemos disculpas a todas las personas que son afectadas, y agradezco, de verdad, la comprensión”, afirmó el mandatario local.

El alcalde de Villavicencio Alexander Baquero expresó su frustración y pidió disculpas por la cancelación del evento, que afectó a más de 15,000 ciclistas - crédito @AlexBaqueroS/X

En un comunicado emitido por Coviandina, la concesionaria encargada de la administración de la vía Bogotá–Villavicencio, se advirtió que el tráfico vehicular no será suspendido este viernes, por lo que realizar el recorrido sin autorización oficial sería imprudente y peligroso. Además, se instalarán puntos de control en el trayecto para informar a los ciclistas que no podrán transitar por el corredor vial.

La concesionaria también reiteró su disposición, junto con la ANI y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), para colaborar con el Imder y la Alcaldía de Villavicencio en la corrección de los problemas identificados, con el objetivo de reprogramar la travesía dentro del mes de abril.

Coviandina, la concesionaria encargada de la vía Bogotá-Villavicencio, advirtió que el tráfico vehicular no será suspendido, lo que hace peligroso realizar el recorrido sin autorización - crédito @CoviandinaSAS/X

La Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio, que este año habría celebrado su séptima edición, se ha convertido en un evento emblemático para los amantes del ciclismo en el país. Desde su creación, ha atraído a miles de participantes y turistas, generando un impacto económico en la región, especialmente en sectores como la hotelería, el transporte y el comercio local.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el evento enfrenta dificultades. En 2020, la travesía fue cancelada debido a la pandemia de covid-19, pero esta es la primera ocasión en que se suspende por razones administrativas.

La ANI indicó que la cancelación se debió a la falta de seguridad en el manejo de tráfico y emergencias, esenciales para proteger tanto a los ciclistas como a los usuarios de la vía - crédito @ANI_Colombia/X

En un mensaje publicado en la red social X, la ANI explicó que su decisión de emitir un concepto de no viabilidad se basó en criterios técnicos relacionados con la seguridad de los ciclistas y la gestión del tráfico. “Las normas están para garantizar eventos seguros para ciclistas y usuarios”, indicó la entidad, reiterando su disposición para acompañar el proceso de reprogramación del evento.

Invías aclaró en su comunicado que, aunque el Imder cumplió con los requisitos documentales y administrativos iniciales, la autorización final dependía del concepto favorable de la ANI, el cual no fue otorgado. La entidad enfatizó que su decisión se fundamentó exclusivamente en las consideraciones técnicas presentadas por la ANI.

La Travesía Bogotá–Villavicencio fue cancelada por no garantizar seguridad vial según ANI e Invías - crédito @ANI_Colombia/X

A pesar de la suspensión, las autoridades locales y las entidades involucradas han manifestado su compromiso de trabajar en conjunto para solucionar los problemas identificados y garantizar que la travesía pueda realizarse en una nueva fecha. Según detalló el alcalde Alexander Baquero, se espera que el evento se reprograme para después de Semana Santa, aunque aún no se ha definido una fecha exacta.

Mientras tanto, los organizadores han pedido paciencia y comprensión a los participantes, asegurando que se informará oportunamente sobre los avances en la planificación del evento. “Estamos seguros de que, una vez se defina la nueva fecha, realizaremos un evento aún más majestuoso para exaltar y compartir la belleza de nuestra Villavo la Bella”, afirmó Baquero en un mensaje dirigido a los ciclistas a través de la red social X.

Algunos usuarios de redes sociales han cuestionado la gestión de la Alcaldía de Villavicencio y la decisión de Invías y la ANI de no otorgar el permiso - crédito Coviandina

La cancelación de la travesía ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos participantes han expresado su molestia por la falta de previsión y la tardanza en comunicar la decisión. Algunos usuarios han expresando que ya habían realizado gastos en alojamiento, transporte y alimentación, lo que agrava el impacto de la suspensión.

“La alcaldía de @AlexBaqueroS no ha cumplido con la documentación requerida para la travesía Bogotá - Villavicencio que se hace cada año, por eso @InviasOficial no permitirá el desarrollo del evento. Hay quienes todavía se atreven a defender lo indefendible. La alcaldía de Villavicencio es un completo fiasco por donde se le mire. ¿Quién le responde a los miles de turistas que tenían pago alojamiento, transporte, alimentación, etcétera?”, cuestionó un usuario en X. Otros, en cambio, han criticado a Invías y la ANI por no otorgar el permiso.

Participantes del evento ingresaron al túnel de El Boquerón, en la vía al Llano, como protesta por la suspensión de la Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio - crédito @CoviandinaSAS/X

“Demasiado tarde, ya se pagó hotel y transporte de regreso. Sean serios, allá estaremos!”;“Como es posible que cancelen un evento por qué no se les dio la gana a @InviasOficial de otorgar un permiso, más de 15.000 ciclistas ya listos, hoteles, transporte, el comercio para todo un fin de semana en Villavicencio, parece que trabajarán solo uribistas @villavoalcaldia”; “Que mal ya con logística preparada.. cuánta gente se preparó para este evento....ya todo pago ya todo organizado en estadía comida..la misma gente de Villavicencio que se preparó para la llegada de los visitantes”, son algunas reacciones en las redes sociales.

A pesar de las advertencias de seguridad, algunos participantes del evento ingresaron a la fuerza al túnel del sector El Boquerón, en la vía al Llano, como manifestación por el aplazamiento de la Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio lo que generó el cierre total en el sector.

Ciclistas protestan en el túnel del peaje Boquerón, en la vía Bogotá-Villavicencio, tras la cancelación de la Travesía Ciclística, programada para el 4 de abril - crédito @CoviandinaSAS/X

La cancelación de la Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio también generó que la comunidad deportiva exigiera la renuncia de la directora del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder) por la falta de planeación e improvisación.

La decisión ha desatado protestas en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde ciclistas y ciudadanos culpan a la directora del Imder por la gestión deficiente que dejó a cientos de deportistas sin poder participar.

Ciclistas bloquean el corredor vial Bogotá-Villavicencio en protesta por la cancelación de la Travesía Ciclística, que había atraído a miles de participantes - crédito @Llanosdcolombia/X

Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, aclaró en entrevista con Mañanas Blu que la decisión de suspender la Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio no fue tomada por el concesionario, sino que se basó en un concepto técnico sobre los riesgos operacionales y deficiencias en el plan de manejo de tráfico.

“Nosotros no somos la autoridad. Emitimos un concepto técnico basado en los riesgos operacionales, deficiencias en el plan de manejo de tráfico y la falta de pólizas adecuadas (...) Nosotros simplemente operamos la vía. La autoridad de tránsito y transporte es quien debe autorizar el evento”, explicó.

La evento Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio programado para el 4 de abril de 2025 fue cancelado - crédito @CoviandinaSAS/X

Castillo indicó los peligros asociados a la alta afluencia de ciclistas en una vía de pendiente, mencionando accidentes previos y situaciones de riesgo, como ciclistas ebrios o con bicicletas inapropiadas: “El año pasado tuvimos accidentes y situaciones de riesgo que no fueron visibles en los medios, pero que sí generaron preocupación”.

El debate sobre la responsabilidad sigue abierto. Invías negó las declaraciones de Coviandina y aclaró que no fue responsable del aplazamiento de la Travesía Ciclística Bogotá – Villavicencio a través de un comunicado: “Lamentamos que la concesionaria Vial Andina S.A.S. haya difundido información incorrecta en redes sociales, señalando erróneamente que Invías fue quien negó la viabilidad del evento. Esta afirmación no se ajusta a la realidad ni a los documentos oficiales del proceso”.

Invías desmintió a Coviandina, aclarando que no fue responsable del aplazamiento de la Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio, prevista para el viernes 4 de abril de 2025 - crédito Invías