Reforma pensional: corcharon al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, con una pregunta sobre el ahorro y la herencia

Jerome Sanabria, líder de No con mi Ahorro, dice que cuando un afiliado entra al pilar contributivo y muere al estar recibiendo su renta vitalicia, su renta vitalicia no se hereda, es decir, que se le roban su ahorro - crédito @SoyJerome__/X

La Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, enfrente un momento muy importante para el país. Esto, debido a que la Corte Constitucional admitió varias demandas contra la misma y podría tumbarla de manera definitiva o hacerle modificaciones antes de que inicie su entrada en vigor el 1 de julio de 2025.

De igual forma, Colombia está a la espera de la reglamentación total de la misma, lo que llama la atención de expertos. Por ejemplo, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, mostró sus descontento con el retraso que hay con esto y espera que el Gobierno Petro dinamice esta regulación, ya que el Emisor será el administrador del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El llamado lo hizo durante el 18 Congreso de Asofondos, en el que participó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Precisamente, el funcionario vivió un momento bastante incómodo en la rueda de prensa que se llevó a cabo en el primer día del evento, que se celebra en Cartagena.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, participó del 18 Congreso de Asofondos - crédito Ministerio del Trabajo

Y es que en el mismo estuvo presente la reconocida experta en pensiones Jerome Sanabria, líder de No con mi Ahorro, que corchó con dos preguntas al funcionario. Por lo menos, así lo dejó ver la influenciadora en un video que publicó en redes sociales: “Estoy en el Congreso de Asofondos y le acabo de hacer dos preguntas al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y no supo cómo responderme”.

Las dos preguntas de la joven fueron las siguientes:

Hace algunos meses envié un derecho de petición al Ministerio de Hacienda preguntándole cuál era el valor mínimo de las rentas vitalicias del pilar semicontributivo. Nos informaron que era un valor de aproximadamente $82.000. Entonces, la primera pregunta es: ¿ustedes como Ministerio del Trabajo ya tienen las estimaciones del valor mínimo?

La reforma pensional entrará en vigor el 1 de julio de 2025 - crédito Colprensa

¿Qué pasa cuando un afiliado que está en el pilar semicontributivo fallece después de un mes de recibir su primera renta vitalicia? ¿Qué pasa con el ahorro que tenía él? Esto, teniendo en cuenta que el parágrafo 2 del Artículo 18 de la ley dice que las rentas no son heredables ni sustituibles por muerte.

La respuesta del ministro Sanguino

El ministro Sanguino estuvo acompañado en la rueda de presa por el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, que intentó aclararle la pregunta al funcionario: “La pregunta es si el Ministerio de Trabajo ha trabajado esas estimaciones, ministro”.

Al respecto, en primer lugar el funcionario respondió: “No. Estamos precisamente en eso, digamos. Ahora estamos concentrados en el nudo y estamos concentrados en el decreto con el Ministerio de Hacienda sobre el papel del Banco de la República”.

La Corte Constitucional estudia varias demandas contra la reforma pensional y esta última podría tener modificaciones antes de su entrada en vigor - crédito Corte Constitucional

Asimismo, adujo que se tienen una serie de temas pendientes entre esos mismos:

“Como lo que tú estás mencionando, tenemos el tema, previsional, que es otro tema también importante. Así que, digamos, muchas de las respuestas e interrogantes precisos sobre esos asuntos son respuestas que estamos precisamente construyendo, tanto en el Ministerio del Trabajo como en el Ministerio de Hacienda”.

De acuerdo con Sanabria, Sanguino no le supo responder, ya que la respuestas es otra y no le conviene decirla al país.

“Y claro que no supo responderme, porque la respuesta es obvia: cuando un afiliado entra al pilar contributivo y muere al estar recibiendo su renta vitalicia, su renta vitalicia no se hereda, es decir, que se le roban su ahorro. Eso es lo que el ministro no nos quiso decir. No es que no sepa, él sabe que se van a robar esa plata de frente, pero no nos lo dijo”.