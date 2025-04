Liche Durán habló del mal momento que le hizo pasar su hija Valentina: “Me bloqueó de su vida”

Liche Durán dio una reveladora entrevista en la que contó detalles de su vida como madre de Valentina, su hija de 23 años - crédito @licheduran/Instagram

Desde su etapa en Win Sports y ESPN, Liche Durán se volvió uno de los rostros del periodismo deportivo en Colombia. Su participación en distintos paneles de opinión la llevó a Caracol Radio, donde trabaja actualmente en El Alargue.

La santandereana se caracteriza por mantener una vida personal reservada, dando a conocer poco de ella en sus redes sociales. No obstante, durante su reciente paso por Sinceramente Cris, el programa de entrevistas de Cristina Estupiñán que se emite en YouTube, la comunicadora dio a conocer su faceta más personal, especialmente en lo relacionado con su experiencia como madre de Valentina.

Liche contó que su parto fue de alto riesgo, pues se trató de un embarazo adolescente, y además Valentina era muy grande para poder ser concebida en un parto normal.

“Yo era muy chiquita y me querían hacer tener a mi bebé en parto natural y básicamente no podía. Valentina era una china que pesaba 4.000 gramos y medía 59 centímetros. O sea, hoy mide 1,75 y es un gigante. Fui una cesárea de alto riesgo”, relató.

A partir de entonces, Liche alternó su vida profesional con sus responsabilidades como madre, y aunque admitió haber pasado por momentos de duda, no se arrepiente de ser madre. “Es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero también lo más difícil”, admitió.

La periodista deportiva contó que cuando se fue a la Copa América 2024 para realizar el cubrimiento, su hija le pidió permiso para ir a España y tras su viaje bloqueó toda forma de contacto con ella - crédito @licheduran/Instagram

Una de las anécdotas que más llamó la atención en la entrevista se relacionó con lo ocurrido en 2024, cuando su hija le pidió permiso para irse de viaje a España por el verano europeo, sin saber que sería el comienzo de un drama familiar y personal.

“El año pasado, cuando yo me iba a la Copa América, que me iba dos meses de casa, mi hermano estaba en España y [Valentina] me dice ‘Mamá, yo quiero irme. Déjame irme a España. Déjame viajar sola. Déjame ser un adulto’. Porque claro, yo he sido una mamá sobreprotectora”, explicó.

La periodista deportiva narró el drama personal que vivió cuando su hija Valentina cortó todo contacto con ella durante más de seis meses - crédito @cristinaestupinan/Instagram

La joven se fue a territorio ibérico. No obstante, cuando llegó la fecha de regreso, Valentina no apareció. Desde entonces dejó de hablar con su mamá, y la bloqueó de todas las redes sociales por las que la podía contactar.

“Me bloqueó de toda su vida. No tenía cómo contactarla. Básicamente, a mí la vida se me acabó. Me pasaron cosas maravillosas, cambié de trabajo, me sentía bien con mi entorno, pero no estaba… yo decía: ‘Quiero contarle a Vale’. […] No estaba para contarle”, recordó la santandereana.

Como Valentina también había bloqueado su contacto con el resto de la familia, la madre de Durán le aconsejó que le diera ese espacio. “Mi mamá me dijo: ‘Ella te pidió ser un adulto, déjala ser un adulto. Ella es buena, no va a hacer cosas malas, suéltala. […] Has vivido para todos nosotros, es tu momento, sé feliz’”, contó entre lágrimas.

Valentina, la hija de Liche Durán, sobrevivió en la ciudad de Bilbao trabajando en un bar y hasta limpiando la casa de un jugador del Athletic de Bilbao - crédito @valenduran3/Instagram

Aunque le costó, la santandereana siguió el consejo de su mamá y, cuando menos lo pensaba, recibió una llamada de Valentina, en el Año Nuevo de 2025.

“El 1 de enero, a las 04:00 a. m., recibo una llamada. ‘Mamá, por favor, sácame de aquí. Ya no quiero esto, llévame, quiero mi casa, la extraño. No quiero seguir comiendo mierda innecesariamente. Yo pensé que mi vida era una mierda, pero no. Quiero ir a mi casa’. Y ya está otra vez aquí”, dijo.

Cuando finalmente se reencontraron luego de meses alejadas, la joven le contó a su mamá todo lo que hizo para sobrevivir por su cuenta. “Valentina habla muy bien inglés, entonces eso le ayudaba en un bar donde trabajaba, al que iban muchos extranjeros en Bilbao, y le daban sus buenas propinas”, comentó, revelando que incluso entre sus trabajos estaba el de limpiar la casa de un futbolista del Athletic de Bilbao.

“Hoy ya no la veo como la niña incapaz, que todo tocaba hacerle, que tocaba llevarla al médico… no. Hoy la veo como un adulto. Valentina fue eso y es eso que me pidió que quería ser”, agregó Durán.