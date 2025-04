Familia de ‘Peluche defiende su historia tras acusaciones en ‘La casa de los famosos’: “Sus lágrimas no son falsas”

La familia asegura que las emociones del concursante en el programa son sinceras, rechazando los señalamientos de manipulación emocional - crédito mateo_varela / Instagram

La familia de Mateo Varela, conocido como “Peluche” en el reality show La casa de los famosos, salió en su defensa luego de que Karina García lo acusara de utilizar la enfermedad de su madre como una estrategia para ganar la competencia. Las declaraciones de la modelo paisa se registraron durante un juicio interno en el programa, donde los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus quejas y acusaciones contra otros compañeros.

El juicio, dirigido por Karen Sevillano, que asumió el rol de jueza, permitió que los concursantes hablaran abiertamente sobre las tensiones acumuladas tras un polémico cine en el que se mostraron conversaciones y situaciones que generaron conflictos. Durante este espacio, Karina acusó a Mateo de acoso, maltrato psicológico, misoginia y de ensañarse con ella a través de constantes nominaciones. Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando la antioqueña afirmó que “Peluche” estaba manipulando emocionalmente a los demás al hablar del cáncer de su madre, Lucero, como una estrategia para ganar simpatía.

Tras las graves acusaciones, la familia de Mateo utilizó su cuenta oficial en redes sociales para responder y defender la integridad del concursante. En un mensaje acompañado de un video del juicio, dejaron claro que la enfermedad de Lucero no es una herramienta de manipulación, sino una realidad que ha marcado profundamente la vida de Mateo.

“Todos saben que la mamá de Mateo es la persona que lo ha guiado en la vida y, gracias a ella, él está en donde está. Doña Lucero no es una estrategia, es una persona real que ha pasado situaciones difíciles y su familia ha estado a su lado siempre viviendo todo junto a ella. Por lo que Mateo está en su derecho de contar su historia”, expresaron en el comunicado.

Además, la familia subrayó que las emociones del modelo dentro del programa son auténticas y no una actuación para ganar el premio. “Queremos dejar claro que sus lágrimas no son falsas y que estamos lastimados por cómo quieren dejar ver a una persona que entró a participar no por reconocimiento, sino para ayudar a otros (...) La situación que está pasando en la casa es dolorosa de ver, ya que más allá del premio hay un propósito por el cual Mateo entró a participar”, explicaron en su comunicado”.

Es de mencionar que en el juicio, Melissa Gate asumió el rol de defensora de Mateo, lo que fue destacado y agradecido por su familia en el comunicado. Según el mensaje, Melissa expresó lo que ellos mismos sienten y piensan, logrando un excelente desempeño en su defensa. “No queremos eliminar los errores de él, porque somos conscientes de que los ha cometido, pero sí queremos decirles que más que nunca estamos con Mateo y agradecer a Melissa Gate por decir lo que pensamos y sentimos”, concluyó el mensaje firmado por la familia, el equipo y los amigos de Mateo.

El mensaje de la familia de Mateo Varela generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores del programa expresaron su apoyo al concursante. Por otro lado, las acusaciones de Karina también encontraron respaldo entre algunos espectadores, que consideran que las acciones de ‘Peluche’ dentro del programa han sido cuestionables.

Mientras tanto, el desarrollo de los acontecimientos en La casa de los famosos sigue generando controversia, con el juicio como uno de los momentos más tensos y comentados de la temporada. La situación puso en el centro del debate temas como la autenticidad, las estrategias de juego y los límites éticos dentro de un reality show.