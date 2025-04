Usuarios reportan fallas en la nueva aplicación de Bancolombia tras su reciente lanzamiento: “no deja pagar facturas, no deja hacer nada”

La nueva App de la entidad bancaria ha presentado problemas en su funcionamiento, según usuarios - crédito REUTERS/Luisa González - @rijab2015 / X

Desde el pasado 25 de marzo, cuando Bancolombia retiró su aplicación “Bancolombia Personas” y lanzó su nueva plataforma móvil llamada Mi Bancolombia, numerosos usuarios han reportado problemas al intentar realizar transacciones.

Según se ha visto en redes sociales, las quejas se han concentrado en errores recurrentes que dificultan el uso del servicio, lo que genera frustración entre los clientes del banco más grande de Colombia.

Entre los inconvenientes mencionados está el llamado “error 923”, que ha impedido a varios usuarios completar operaciones básicas como transferencias de dinero. Algunos clientes han señalado que la aplicación les solicita verificar su identidad a través de Whatsapp, pero no reciben el mensaje necesario para completar el proceso.

Ante los problemas registrados con la app, los usuarios no dudaron en volverse a las redes sociales para exponer la situación y pedirle a Bancolombia que les dé una pronta solución.

“Bancolombia, total desastre, esa nueva aplicación, no deja hacer transacciones, no deja pagar facturas, no deja hacer es nada”, “la app nueva es peor que la anterior. No me deja hacer una transferencia “por seguridad”. Me dicen que me van a enviar un mensaje por WhatsApp, que es tal número, y no llega nada", fueron algunas de las quejas que hay en redes sociales.

Algunas quejas de los usuarios explican que aunque hay momentos en que la app funciona, cada cierta cantidad de movimientos la app deja de funcionar, por lo que varios han tenido que recurrir a una atención presencial en los puntos de atención.

“Ve Bancolombia, para qué cambiabas una aplicación que funcionaba a las patadas, por una que ni funciona… Me tiene estresada bloqueándome la clave dinámica cada dos transacciones, o sea que me toca ir al banco cada vez que quiera usar mi plata”, dijo molesta una usuaria de la nueva app.

Otro reporte de error que han compartido los usuarios es por la clave dinámica, dígitos que cambian cada cierto tiempo para evitar fraudes, sin embargo, clientes de la entidad aseguran que la nueva aplicación les asegura que no tiene disponible esta opción.

“Tu clave dinámica no está activa”, dice la alerta que lanza la app, “si la acabaste de inscribir, espera una hora a que se active, si la bloqueaste, cambia tu clave principal en cajero o corresponsales por una que no hayas usado antes y quedará activa al instante”, son las instrucciones que proporciona la aplicación.

Otro usuario se despechó no solo con la app, sino también con el servicio al cliente que proporciona la entidad, pues aseguro que ante las fallas de Mi Bancolombia, decidió ir a un cajero que estaba fuera de servicio, por lo que se contactó con la línea de atención en donde estuvo más de 45 minutos esperando una solución.

“Es el peor banco que existe en el país con diferencia. Los cajeros no sirven, la aplicación no función y la línea telefónica de los 42 minutos en la llamada, estuve 30 escuchando el jingle”, escribió molesto el usuario.

Frente a los reclamos, Bancolombia ha respondido a través de sus canales oficiales, pidiendo a los usuarios que envíen mensajes directos con detalles específicos de los problemas que enfrentan. En un mensaje dirigido a un cliente afectado, la entidad aseguró que “en este momento todos nuestros canales funcionan con normalidad” y solicitó un pantallazo del error para realizar las validaciones correspondientes.

Sin embargo, las respuestas del banco no han logrado calmar la frustración de muchos usuarios, quienes consideran que la transición hacia la nueva aplicación no ha sido manejada de manera adecuada.

Contexto del cambio a ‘Mi Bancolombia’

El pasado 25 de marzo, Bancolombia eliminó su antigua aplicación Bancolombia Personas como parte de un proceso de modernización tecnológica. La nueva plataforma, Mi Bancolombia fue presentada como una herramienta más intuitiva y funcional para los usuarios.

Sin embargo, desde su lanzamiento, la aplicación ha enfrentado críticas debido a problemas de acceso y errores técnicos que han afectado la experiencia de los clientes.

La entidad financiera ha insistido en que la nueva aplicación está diseñada para ofrecer una experiencia más eficiente y segura, pero los reportes de fallas han generado dudas sobre la efectividad de esta transición.