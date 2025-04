Convocan cacerolazo en contra del alcalde Carlos Fernando Galán por culpa del racionamiento en Bogotá: “Un año sin agua”

El descontento social se concentra en una marcha simbólica que cuestiona la falta de soluciones. Se apela a un cambio constitucional sobre el acceso al agua como derecho - crédito Alcaldía de Bogotá / EFE

Un llamado a la movilización ciudadana se está presentando en Bogotá, donde se ha convocado un cacerolazo en protesta contra el alcalde Carlos Fernando Galán.

La manifestación, que se llevará a cabo el próximo 11 de abril de 2025 a las 11:00 a. m. en la Plaza de Bolívar, busca visibilizar el descontento de algunos sectores de la población frente a lo que consideran una gestión ineficiente en la provisión de agua potable en la ciudad, según uno de sus organizadores, Jose Cuesta Novoa, Concejal de Bogotá.

Según se ha difundido en redes sociales, los organizadores invitan a los asistentes a llevar cacerolas, baldes o totumas como símbolo del problema.

De acuerdo con la información compartida en plataformas digitales, la protesta se enmarca bajo el lema “Un año sin agua”, haciendo referencia a la persistente crisis hídrica que afecta a diversas zonas de la capital colombiana.

Ciudadanos afectados por la escasez de agua alzan la voz con cacerolas y el lema "Un año sin agua" en una manifestación - crédito Captura de pantalla X

La convocatoria también incluye el hashtag #ConstituyentePorElAguaYa, lo que sugiere que los organizadores buscan no solo expresar su inconformidad, sino también promover un debate más amplio sobre el acceso al agua como un derecho fundamental.

La falta de acceso al agua potable en Bogotá ha sido un tema recurrente en los últimos meses, generando críticas hacia la administración de Carlos Fernando Galán.

Según los organizadores del cacerolazo, esta situación ha afectado a miles de ciudadanos, quienes enfrentan dificultades diarias para satisfacer sus necesidades básicas debido a la escasez del recurso. Aunque no se han especificado las localidades más afectadas, el lema “Un año sin agua” refleja la magnitud del problema y la percepción de que no se han tomado medidas efectivas para solucionarlo.

“Gran cacerolazo contra los ex alcaldes Petro y Peñalosa, quienes pudieron adelantar los proyectos necesarios y no hicieron nada.”, “¿Cómo carajos dejaron montar ese trio Galan-La López y Peñalosa en una Bogota muy Humana que hoy es muy deshumana? Que alguien me explique.”, “Cuál es la propuesta suya, ninguna verdad, pero eso si para hacer desorden está listo”, “Estoy tiene que ir más allá de un cacerolazo, Bogotá ya no aguanta la inseguridad y las basuras. Revocatoria ya” y “Claro, es que la culpa es de Galan que llegó con el problema. Sean serios petristas chimbos que aquí el principal responsable es Petro que no avanzó con el proyecto Chingaza 2. Señores, no se dejen seguir utilizando por la izquierda mitómana”, son algunos de los comentarios que esta publicación.

Inundaciones en Bogotá: el alcalde Carlos Fernando Galán señala la acumulación de basura como causa principal

La noche del sábado 29 de marzo, Bogotá enfrentó una serie de emergencias debido a las fuertes lluvias que azotaron varias zonas de la ciudad, dejando a su paso inundaciones significativas en puntos críticos de la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, atribuyó al arrojo de residuos en las calles las inundaciones de la noche del sábado - crédito @CarlosFGalan / X

Uno de los sectores más afectados fue el área bajo el puente vehicular de la avenida Norte Quito Sur (NQS) con calle sexta, donde el agua alcanzó niveles alarmantes, afectando a varios vehículos y complicando la movilidad en la zona.

De acuerdo con las autoridades locales, la causa principal de estas inundaciones fue la acumulación de residuos sólidos en los sistemas de drenaje.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), junto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), trabajaron en conjunto para atender la emergencia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre la situación, destacando la importancia de la responsabilidad ciudadana en el manejo de los desechos.

“En este punto tenemos equipos que llegaron rápidamente aquí del Acueducto, de la Uaesp, del Idiger, entre otros, para garantizar que pudiéramos superar [la emergencia]. Esto se produjo básicamente por basuras en los sumideros, principalmente”, explicó Galán.