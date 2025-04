Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ generó polémica por aparecer con un supuesto celular en el ‘reality’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ tendría un celular en el programa - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Un video que circula en redes sociales generó una controversia en torno al actor Fernando “el Flaco” Solórzano, uno de los participantes de la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia.

Según las imágenes, el actor habría sido captado utilizando un celular dentro de ‘la casa’, lo que supondría una violación directa a las reglas del programa de convivencia del Canal RCN.

Este hecho, que habría ocurrido el lunes 31 de marzo de 2025, sucedió en la habitación conocida como “agua”, donde las cámaras del programa captaron a Solórzano poniéndose unas gafas y, aparentemente, manipulando un dispositivo móvil.

Este comportamiento llamó la atención de los espectadores del programa, ya que una de las normas fundamentales del reality es que los participantes pierden todo contacto con el exterior desde el momento en que ingresan a la competencia.

Los usuarios también indicaron que el uso de celulares está permitido únicamente los sábados por la noche, durante las fiestas, cuando la producción otorga un celular que no tiene SIM ni aplicaciones, para que los concursantes puedan grabar contenido para las redes sociales del programa.

No obstante, el incidente reportado no coincide con este contexto, ya que ocurrió un lunes, lo que llevó a los internautas a descartar esta posibilidad.

Los fanáticos del programa en redes han planteado diversas teorías sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial del canal que aclare si el actor realmente utilizó un celular o si se trató de un malentendido.

La falta de información concreta generó incertidumbre entre los seguidores, que consideran que este hecho podría afectar la transparencia del reality del Canal RCN.

“Yo he visto a varios en las fiestas de los sábados, usar celular para tomarse fotos”; “se ve que es un libro pequeño, tipo de esos que traen como salmos o cosas así”; “Un celular de papel”; “Ya creen que se van a exponer de esa manera 🙄”; “Ellos tienen un celular en la casa, pero ese celular no tiene ni señal ni datos, sólo es para captar los mejores momentos, lo maneja el líder de cada semana, la gente no ve el programa 🤣”; “son unas hojas donde tiene unas oraciones que el reza todas las noches y dejen de estar inventando”, “merece un castigo si tiene celular”; “Si tenía un celular, no es el Flaco. Es de Braulio Bermúdez 🤭”; “Dios soy diabética y tengo el mismo dispositivo para la glucosa que inventan😂”; “Eso no es celular es como una estampita con la que él reza”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Fernando José Solórzano Díaz Granados, conocido artísticamente como Fernando “El Flaco” Solórzano, nació en Cartagena, pero se trasladó a Cali durante su infancia y adolescencia, donde desarrolló su pasión por la actuación. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado de Colombia, donde también participó en el grupo de teatro de la institución. Posteriormente, se unió al Teatro Libre bajo la dirección de Ricardo Camacho.

Su debut en televisión se produjo en 1990 con la telenovela Música maestro, dirigida por David Stivel, donde interpretó a Facundino Creta. A lo largo de su carrera, ha participado en más de 50 producciones televisivas, cinematográficas y teatrales, destacándose en telenovelas como Perro amor (1999), Pedro el escamoso (2001-2003) y Las muñecas de la mafia (2009-2010). En cine, su actuación en La pena máxima (2001) y en El cartel de los sapos (2008) le valió reconocimiento tanto nacional como internacional.

Además de su faceta actoral, Fernando Solórzano ha sido reconocido por su versatilidad y compromiso con cada personaje que interpreta, consolidándose como uno de los actores más respetados y queridos del país. Actualmente, está participando en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde su presencia y personalidad se han robado la atención de la audiencia del programa.