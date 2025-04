Nuevo escándalo de infidelidad salpica a Beéle: se filtró conversación con joven creadora de contenido

La creadora de contenido explicó todo lo sucedido luego de que se filtrara una conversación donde hablaba del cantante - crédito @emfuror_/IG

Beéle sostuvo una relación con Cara Rodríguez, con quien tuvo dos hijos; sin embargo, después de años de romance el cantante decidió ponerle punto final e involucrarse con Isabella Ladera, modelo venezolana.

Con el paso del tiempo, son varios los escándalos de infidelidad que han salpicado al reguetonero, además de lo que ya se conoce con Ladera, pues en un reciente pódcast, Rodríguez reveló que se enteró gracias a los chats que encontró en sus redes sociales.

“Le vi ese mensaje, grabé todo con mi celular y le pregunté ‘¿Cómo así que te vas para Medellín?’ Y que tú le pagas todo… Todo lo que decía la conversación”.

Captura de pantalla de la videollamada que habrían sostenido Béele y Sara Torres - crédito @emfuror_/IG

Recientemente, se filtraron una serie de conversaciones que Beéle habría sostenido con una joven llamada Sara Torres, expareja de Nath, en los que se confirmó lo expuesto anteriormente por la madre de sus hijos.

Me dijo ayer en la videollamada que odia Medellín, pues no le gusta venir

Que si él pisa Medellín literalmente es por mí

Así que si yo quiero que él un día haga eso, que vaya yo un día a Bogotá a buscarlo

Que él me manda los tiquetes

Beéle me hizo videollamada ayer desde las 12:30 hasta las 4:30

Este serpia el chat al que se refiere Cara Rodríguez en un pódcast en el que participó recientemente - crédito @emfuror_/IG

Son algunos de los mensajes que se pueden leer en las supuestas conversaciones entre Sara Torres y el artista urbano, razón por la cual, la joven creadora de contenido debió salir a aclarar lo que está ocurriendo.

“Primero quiero aclarar —y no es por hacerme la víctima— a mí también me engañaron”, sentenció inicialmente Torres, debido a los comentarios en redes sociales en los que la acusan de ser la causante de acabar con el matrimonio entre Beéle y Cara Rodríguez, aclarando que “la verdad es que no es así”, agregando que normalmente creen en lo que dice la persona con quien se está entablando esa relación.

De acuerdo con lo que expuso Torres en su transmisión en vivo, desconocía por completo lo que era la vida privada del cantante y que este sostenía un matrimonio con Cara Rodríguez, con la que además tenía dos hijos. “Yo lo conocí en una fiesta y me dice que estaba soltero… Creo que la cagué, fui muy ingenua y le creí a él todo lo que me decía, no tenía ni idea de la familia que él tenía”, agregó.

Mensajes que habrían cruzado Beéle y Sara Torres en redes sociales - crédito @emfuror_/IG

Recalcó, además, que tampoco sabía que estaba esperando un segundo hijo con Cara, por lo que al enterarse de la situación, se dirigió hacia la expareja de Beéle y le ofreció unas disculpas “aun sabiendo que a mí también me habían engañado”.

Mencionó que tan pronto se enteró de que el artista era una persona casada, decidió tomar rumbo desconocido “yo no volví a saber de él ni él de mí, no le volví a responder ningún mensaje ni le volví a enviar alguno“, haciendo énfasis en que ella ya en ese punto sabía que las cosas no estaban bien.

El último punto que tocó en su intervención fue la supuesta amistad que le inventaron con Cara y enfatizó que para ese punto “la persona que me vino a decir quien era ella fue Nath, que era mi mejor amiga”, con quien posteriormente tuvo un romance y este no se acabó por la aparente infidelidad del cantante.

Actualmente, el cantante sostiene una relación con Isabella Ladera - crédito @beele/Instagram

“Ella es la que me abre los ojos... Si yo fuera tan mala persona como todo el mundo dice, yo me pude haber quedado ahí, me hago la de la vista gorda y sigo, pero no hice eso, yo me desaparecí... Pilas en quien confían, pilas a quien le cuentan las cosas, esto que estoy pasando no se lo deseo a nadie", concluyó.