Shakira se refirió a las pullas que los asistentes a sus conciertos lanzan contra Piqué: “Que digan lo que quieran”

Shakira abrió su corazón y reveló lo que piensa acerca de los cánticos que se están apoderando de su gira mundial Las mujeres ya no lloran y que en las siete presentaciones de México cobraron mayor fuerza, pues allí los asistentes a los conciertos crearon nuevos coros para arremeter contra Gerard Piqué: “A veces no entiendo lo que dicen y debo preguntar, ya luego me rio un poco”.

Aunque en principio la estrella colombiana quiso ser prudente al respecto acudiendo al hecho de que por llevar apuntador no puede saber lo que está gritando el público, finalmente reconoció que sí consigue enterarse de los estribillos que han creado sus fanáticos para atacar al padre de sus dos hijos y recordarle la infidelidad con Clara Chía. “Escucho lo bonito como el ‘Shakira, hermana, ya eres mexicana’, eso sí lo escucho bien, de lo otro prefiero no enterarme mucho”, afirmó.

En entrevista exclusiva con la periodista Danielle Dithurbide para la cadena Televisa, Shakira habló de cómo ha evolucionado su gira mundial y lo clave que ha sido México en el crecimiento de la misma, tanto así que anunció su regreso al país azteca en agosto con tres nuevas fechas.

Dentro de los temas, la presentadora mexicana abordó de frente a “la Loba” para que contara lo que sentía cada vez que los fans suyos se apoderan de los estadios al unísono lanzando pullas a Gerard Piqué para expresarle el total a poyo a la cantante y la desaprobación a la infidelidad de la que fue víctima por parte de exfutbolista catalán.

No obstante, Shakira quiso pasar rápidamente por el tema y con algo de humor solo mencionó qué: “Es que yo llevo los apuntadores en los oídos, solo oigo el Shakira, mi hermana, ya eres mexicana. Eso sí lo escucho y lo entiendo. Pero ya otras cosas mejor, mejor no escucho. Pero que la gente diga lo que quiera, hay que ser libre y hay que expresarlo”, concluyó entre risas la estrella colombiana.

“Muy bien, toda una dama”, “Shakira en sus adentros: sigan gritando, chinga tu madre Piqué”, “pueden criticarla lo que sea pero la forma que tiene de expresarse es única”, “me encanta cómo no entra en polémica ni chismes. Sabe cómo sobrellevar reporteros chismosos”, “que digan lo q quieran jajajaja muy dentro muy bien sigan a todo pulmón chinga tu madre Firulay”, “y los niños escuchando insultos a su padre”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación.

Arremeten contra periodista mexicana que habría incomodado a Shakira en entrevista

La comunicado Danielle Dithurbide tuvo el privilegio de ser atendida por la estrella colombiana antes de abandonar México para emprender su gira por Estados Unidos, país en el que “la Loba” confirmó que tendrá varios artistas amigos invitados en tarima, a petición del público. “Es lo que a la gente le gusta y la gira ya está mucho más madura, ahora sí podemos permitirnos tener apoyo en el escenario que también es algo que se agradece”, dijo la cantante.

No obstante, la entrevistadora comenzó a cobrar protagonismo en medio de la conversación por desviar la charla hacía el tema personal, especialmente a su separación del padre de Milan y Sasha.

La presentadora profundizó sobre la conexión que el público mexicano tiene con Shakira y sus canciones, la cual se ha manifestado en los primeros conciertos de la colombiana. “Cada noche cantan desde la primera hasta la última, ríen, bailan, lloran, reflexionan conmigo, más que un concierto, es un encuentro, es una comunión... es sanación total para mí”.

Al reflexionar sobre qué ha cambiado en ella y qué se mantiene intacto luego de casi 30 años en la industria musical, Shakira dejó entrever un dardo hacia su expareja, Gerard Piqué: “Por cada persona en el mundo que quizá no es como esperabas, hay tantas más que te sorprenden”.

Según comentaos en redes sociales, Dithurbide dedicó mucho tiempo a hablar de trivialidades que llevaron al hastío a Shakira. La polémica surgió luego de que La Tía Sandra, una fuente de entretenimiento en X, criticó el desempeño de la conductora de Noticieros Televisa.

“Es la peor entrevistadora del mundo, hasta la pinky promise le hubiera sacado más jugo a la entrevista”, “antes no le INVENTO una hija!”, “imagínate estar entrevistando a la cantante latina más exitosa del mundo y salir con estas preguntas”, “Esa, y ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? son las preguntas mas estúpidas que les hacen a los artistas extranjeros”, estas hacen parte de las críticas que recibió la periodista en su entrevista a Shakira.