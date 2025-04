La psicóloga feminista Florence Thomas reveló que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y aventuró fuerte diagnóstico: “Narciso a morir”

La autora señala fallas en el enfoque del mandatario, cuestiona sus decisiones políticas y reflexiona sobre el rumbo del país - crédito @Florencemujer1 / X

La reconocida escritora y activista feminista Florence Thomas, de origen colombo-francés, compartió una profunda reflexión sobre su vida, trayectoria y visión política.

Durante la conversación en el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, Thomas abordó temas como su llegada a Colombia, su lucha feminista y su percepción del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien calificó como una “gran decepción” pese a haber votado por él en las elecciones presidenciales.

Thomas explicó que su decisión de apoyar a Petro estuvo motivada por su deseo de un cambio significativo en el país. Sin embargo, señaló que, aunque reconoce la inteligencia y el conocimiento del mandatario sobre Colombia, considera que estas cualidades no han sido suficientes para liderar de manera efectiva.

“Es un tipo brillante, inteligente, narciso a morir. Lástima que no sabe trabajar en grupo, que no sabe escuchar a los otros”, afirmó la escritora, quien también destacó que el presidente “conoce muy bien el país, pero eso no es gobernar”.

En sus declaraciones, Thomas fue enfática al señalar que el estilo de liderazgo de Gustavo Petro ha sido un factor determinante en su decepción. Según detalló, el mandatario ha cometido errores al intentar implementar reformas necesarias, pero de una manera que, a su juicio, no ha sido adecuada.

“No sé si por su ingenuidad política quiso cambiar el país y plantear reformas que eran necesarias. Pero no en la manera en que las hizo, en eso se equivocó”, expresó.

La activista también cuestionó las decisiones del presidente en cuanto a los nombramientos de su equipo de trabajo, citando como ejemplo la designación de Hollman Morris en la gerencia de Rtvc.

Además, criticó la estrategia de Petro para alcanzar la “paz total”, calificándola como un objetivo irrealizable en un periodo de gobierno de solo cuatro años. “Él no podía creer que eso lo iba a lograr en solo cuatro años y a punta de X, desde donde parece que gobierna todo el tiempo”, agregó Thomas, en referencia al uso frecuente de redes sociales por parte del mandatario.

Más allá de la política, Florence Thomas también abordó el tema del feminismo, un movimiento al que ha dedicado gran parte de su vida. Según reportó Publimetro, la escritora reflexionó sobre los cambios que ha experimentado el feminismo en las últimas décadas y expresó su preocupación por algunas posturas de las feministas de la llamada “cuarta ola”.

En particular, criticó la falta de reconocimiento hacia las luchas de generaciones anteriores y la inclusión de la agenda trans dentro del movimiento feminista.

“El diálogo se ha vuelto difícil. A las feministas de la cuarta ola no les interesa la historia, hacen cosas valiosas, pero se olvidan de las luchas que dimos sus abuelas, las que abrimos el camino”, afirmó Thomas. Asimismo, señaló que no considera que la lucha trans deba estar ligada al feminismo y expresó su rechazo al uso del lenguaje inclusivo, como el término “todes”. “No acepto el ‘todes’, pues desaparece de nuevo a las mujeres, que ahora somos, según las nuevas feministas radicales, ‘úteros menstruantes’”, puntualizó.

A sus 83 años, Thomas continúa reflexionando sobre los desafíos que enfrenta el país y el movimiento feminista, dejando claro que su compromiso con la lucha por la igualdad de género sigue vigente. “No me quedan muchos años, pero lucharé para que la palabra mujer no desaparezca”, concluyó.

La trayectoria de Florence Thomas ha estado marcada por su incansable defensa de los derechos de las mujeres y su capacidad para generar debate en torno a temas complejos. Su más reciente libro, titulado Fragmentos de vida, 80 años tejiendo recuerdos, fue lanzado durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2024 y recoge parte de sus memorias y reflexiones.