Exfiscal Francisco Barbosa defendió a los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que solicitaron precluir el caso Álvaro Uribe: “Lo de hoy es un sainete”

El exfiscal Barbosa señaló que es necesario una reforma a la justicia para respetar la decisión de preclusión de los fiscales en los casos judiciales - crédito Colprensa

Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación, se refirió a la actuación de los exfiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas durante la investigación que pesa sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

En diálogo con Caracol Radio, el exalto funcionario defendió la labor hecha por los fiscales designados ante la justicia por el caso que enfrenta el exmandatario colombiano, donde pidieron la preclusión de la investigación, argumentando bajo dos causales como atipicidad y ausencia de intervención del investigado.

Además, Barbosa calificó como ‘sainete’ el juicio que enfrenta el también líder natural del partido Centro Democrático.

“Nosotros hicimos la tarea clara de hacer una investigación, allá hubo autonomía e independencia de los dos fiscales, pidieron unas preclusiones, yo terminé viendo en televisión, como todos los colombianos vieron esa audiencia(...) ahora como ciudadano, he visto el desarrollo de ese juicio y sigo creyendo que, con todo lo que está haciendo la Fiscalía hoy en ese proceso, que tenía razón el doctor Jaimes y el doctor Cárdenas de haber pedido la preclusión”, expresó el exfiscal al citado medio de comunicación.

Fiscal Gabriel Jaimes había solicitado la preclusión del caso contra el expresidente Uribe en 2020 - crédito Colprensa

A su vez, el exfuncionario de la entidad acusatoria cuestionó la forma en la que se ha desarrollado el juicio contra el expresidente Uribe, en especial con las versiones dadas por los testigos del caso, por lo que desconoce los motivos por los que los jueces negaron las solicitudes de los fiscales encargados del proceso judicial contra el dirigente político colombiano.

“Me parece que verdaderamente es absolutamente complejo ver cómo los testigos dicen una cosa un día, otra cosa otro día (...) todo lo que se hizo fue en derecho. No entendería las apreciaciones de si alguien está o no está sentido, ese no es la expresión que uno podía tener frente al fiscal; el fiscal cumplía una función, se hizo conforme a la ley. Todo está explicado”, comentó.

Ante el interrogante de si el expresidente es inocente de la investigación, Francisco Barbosa explicó: “Yo creo que lo que está ocurriendo hoy es verdaderamente un sainete alrededor del juicio del expresidente Uribe. Creo que yo lo que estoy viendo en esto es que Jaime y Cárdenas, los dos fiscales autónomos e independientes, tenían razón y que esto se convirtió simple y llanamente en un juicio donde es necesario desquitarse de una persona”.

El juicio de Uribe por presuntos vínculos paramilitares sigue afectando la política colombiana - crédito Colprensa

Finalmente, el exfiscal General hizo un llamado para que sea reformado el sistema judicial en Colombia, con el propósito de, en palabras del exfuncionario, no se replique lo acontecido con las preclusiones del caso Uribe.

“Creo que al mismo tiempo debe haber una reforma judicial en Colombia, donde no se le permita a los jueces decirle a los fiscales que tienen que investigar. Creo que debe haber autonomía de los fiscales cuando dice un fiscal, esto debe precluir. Los jueces lo que deben hacer es digamos acoger lo que se dice y terminar el asunto porque esto se volvió eterno desde el punto de vista de los términos”, puntualizó.

Las preclusiones del caso Uribe

La primera solicitud de preclusión del caso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez sucedió en 2020, a cargo del entonces fiscal designado Gabriel Jaimes, al considerar que los hechos investigados no configuraban un delito, basándose en las causales de atipicidad y ausencia de intervención directa del investigado.

Esto implicaba que, según su análisis, las acciones atribuidas no cumplían con los elementos necesarios para ser consideradas ilícitas y que, en caso de que lo fueran, Uribe Vélez no habría tenido responsabilidad directa en los hechos.

La jueza Heredia tuvo que intervenir en el juicio de Uribe tras la insistencia de Jaime Granados en limitar las respuestas del senador Cepeda - crédito Daniel Coronell/YouTube

Sin embargo, en 2022, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, rechazó esta solicitud al considerar que existía una hipótesis viable sobre la posible comisión de un delito. Esta decisión permitió que el proceso continuara hacia una etapa de juicio oral, lo que marcó un punto de inflexión en el caso.

Tras ello, Gabriel Jaimes decidió apartarse del caso, argumentando que no podía practicar nuevas pruebas debido al vencimiento de términos estipulado en el Código de Procedimiento Penal.

Posteriormente, el caso pasó a manos del fiscal Javier Cárdenas, que también presentó una solicitud de preclusión en favor de Álvaro Uribe Vélez. Esta nueva solicitud fue presentada en 2023, pero nuevamente fue rechazada, esta vez por la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera. La negativa de la jueza reafirmó la continuidad del proceso judicial contra el exmandatario.

En 2023, el fiscal designado también solicitó la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Captura de Pantalla