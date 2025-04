Colombiana relató su experiencia en los viajes patrocinados a Dubái, coprofilia, orgías con camellos, y buffet humano: “Todas felices con 10.000 dólares en sus cuentas”:

Coprofilia, orgías con camellos, buffet humano y "todas felices con 10.000 dólares en sus cuentas", colombiana cuenta su experiencia sobre los viajes a Dubai con patrocinio - crédito @alexac2309 / TikTok

En diferentes plataformas digitales se generó una discusión sobre las aparentes historias detrás de las publicaciones en redes sociales de mujeres jóvenes que viajan a destinos de lujo como Dubái, Las Vegas, o Cabo San Lucas, patrocinadas por hombres acaudalados.

Según los relatos difundidos, estas experiencias tendrían un trasfondo oscuro que implica dinámicas de sometimiento.

Una usuaria de X, antes Twitter, identificada como @valbunnybaby, inició la conversación con un comentario irónico: “Sí, muy bonitos los viajes a Dubái con patrocinio, pero la parte de hacer orgías con camellos y coprofilia, me la pierdo en tranquilidad de Dios”, cuando hacía alusión a las situaciones denigrantes que se han reportado.

Posteriormente, compartió un video de Tiktok publicado por una usuaria llamada @alexac2309, que relata en primera persona su experiencia en este tipo de “acuerdos”.

“Resulta que en el 2014 creé un perfil en una aplicación de citas, porque una amiga mía había conocido a un extranjero que le estaba enviando dinero. Me antojé y quise intentarlo también”, narra @alexac2309 en su video, según lo reportado en X.

Allí detalla que las plataformas permitían seleccionar un destino y establecer contacto con hombres dispuestos a costearlo totalmente.

En su testimonio, la joven cuenta que inició conversaciones con un empresario mexicano, dueño de una compañía, quien aparentaba vivir rodeado de lujos. “Él me mostró su casa en un recorrido por Skype: una mansión, autos de lujo, un yate... y decía que quería conocerme en persona. Incluso ofreció cubrir mi transporte”, explicó en el video compartido.

Sin embargo, fue durante estas interacciones cuando el supuesto patrocinador reveló sus verdaderas intenciones: practicar actos de sumisión y control sobre las mujeres. “Me envió fotos y videos de lo que él hacía con otras mujeres. Quedé sorprendida”, afirmó la misma fuente.

“El me dijo: ‘quiero verte en persona y créeme que yo me porto muy bien con las mujeres siempre y cuando ellas se porten muy bien conmigo’. Y ahí es donde le pregunto yo, ‘¿y qué es portarse bien para ti’”, explica la mujer, luego de relatar la respuesta del hombre con el que entabló la conversación.

En su video, esta usuaria de Tiktok explica que para el hombre en cuestión, que ella se “portara bien” era que se tragara su semen luego de practicar sexo oral, “‘que me besen los pies y que me digan que soy un amo, que soy el rey’. Me envía fotos, videos, yo quedé sorprendida con lo que vi. Era él haciendo lo que les comentaba anteriormente con cada una y todas así contentas”, explica la mujer.

“El me dijo, ‘Ay, ahí hay de diferentes nacionalidades. Hay colombianas, españolas, rusas y todas lo disfrutan con $10 000 cada uno en su bolsillo para hacer lo que yo quiera”, continúa explicando la mujer, apra posteriormente afirmar que en ese punto de la conversación dejó de interactuar con el hombre.

Estos relatos no son únicos. Muchas mujeres, atraídas por la idea de una vida lujosa que otras exhiben en sus redes sociales, desconocen las condiciones detrás de estos viajes. En su testimonio, @alexac2309 enfatizó la importancia de la independencia económica como una vía para evitar caer en estas situaciones.

“Estamos hablando de tipos de Arabia que las ponen a hacer de las cosas más degradantes. No sé si ustedes han visto este video acá. Esa historia se las conté porque hay muchas chicas ingenuas que se antojan de lo que otras exponen en redes, que el carro, M, Mercedes, que el apartamento nuevo, zapatos, carteras”, afirmó la mujer en su video de Tiktok.

Finalmente, invitó a las mujeres a que “Estudien, trabajen, creen su propio dinero. Así, si el día de mañana conocen a alguien de buena posición económica, será para sumar, no porque lo necesiten”, para concluir su mensaje.

En ese mismo hilo de conversación en X, usuarios compartieron que no es el primer caso que conocen, resaltando otras anécdotas de creadoras de contenido para adulto que aseguran en sus cuentas haber vivido cosas similares o peores, como tener relaciones sexuales con animales y hasta participar en buffetes humanos.