Claudia Bahamón anunció que apagará su cuenta de Instagram en medio de los rumores de separación

La reconocida presentadora colombiana Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores al anunciar un “apagón” en su cuenta de Instagram. Con más de cinco millones de seguidores en esta red social, la famosa publicó una imagen completamente negra acompañada de un mensaje que llamó la atención y que dejó a muchos de sus seguidores con inquietudes sobre lo que realmente está pasando en su vida.

El mensaje dice lo siguiente: “Esta cuenta se apaga para que veamos la importancia de aportar a la sostenibilidad”, demostrando así que esta acción estaría vinculada a una iniciativa que promueve la conciencia ambiental. Sin embargo, pese a que la decisión de la presentadora parece estar alineada con su compromiso de largo plazo con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, algunos relacionaron este gesto como una pausa en su actividad en redes sociales ante los rumores de la separación de su esposo, Simón Brand.

Y es que la vida personal de Claudia Bahamón ha estado en el centro de atención los últimos días sobre lo sucedido con el director de cine, pues La Red informó que Simón Brand fue visto en el Festival Estéreo Picnic 2025, que se llevó a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, acompañado por Jimena Rugeles, una joven diseñadora, modelo y actriz. Imágenes difundidas por el programa de televisión mostraron a Brand compartiendo momentos de cercanía con Rugeles, incluyendo abrazos y un beso en la mejilla durante la presentación del cantante Justin Timberlake.

Además, en los últimos días, Claudia Bahamón ha compartido en sus redes sociales varios mensajes relacionados con el amor propio y el empoderamiento personal. Aunque estas publicaciones son interpretadas por algunos como una posible alusión a su situación sentimental, la presentadora no ha emitido declaraciones oficiales sobre los rumores ni sobre las imágenes de su esposo en compañía de la joven.

¿Compromiso con la sostenibilidad o un escape a la realidad?

El gesto de Claudia Bahamón al “apagar” su cuenta de Instagram refuerza su papel como una figura pública comprometida con causas ambientales, pues estaría relacionado con la iniciativa #RetoIluminaAColombia, que busca promover el ahorro energético y la reflexión sobre el impacto de las acciones humanas en el medio ambiente. Este tipo de campañas, que invitan a reducir el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales, se alinean con los valores que Bahamón ha defendido a lo largo de su carrera.

La presentadora se ha convertido en una voz activa en temas de sostenibilidad, utilizando su influencia para educar y motivar a sus seguidores a adoptar hábitos más responsables como figura pública que utiliza su alcance para generar conciencia sobre problemas globales. Aunque hay quienes afirman que solamente lo hace para escapar de los comentarios en torno a la más reciente aparición de su pareja.

Sin embargo, llama la atención que también le ha dado like a comentarios como: “El reto se trata: de proteger su vida privada que me parece magnífico y de paso cuida el planeta, ella es hermosa” y “Una princesa dando lecciones de cómo no alimentar el amarillismo de todo el mundo”.

Cabe mencionar que, Claudia Bahamón se está preparando para su regreso a la pantalla chica como conductora de la próxima edición de MasterChef Celebrity Colombia, un programa que este año celebra su décimo aniversario. Según explicó el Canal RCN, las grabaciones de esta temporada ya han comenzado, y se espera que sea una entrega especial debido a la relevancia de esta fecha. Aunque los detalles sobre los participantes y el desarrollo del programa han sido limitados, se confirmó que varias celebridades formarán parte de la competencia culinaria, y Claudia Bahamón, como en años anteriores, será una de las figuras centrales del formato.