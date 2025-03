Petro reprochó caso de acoso sexual que implica al general (r) Zapateiro: “No desearás a la mujer del prójimo”

(Crédito: Infobae)

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a los supuestos chats con los que, presuntamente, fue acosada sexualmente Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, compañera sentimental del coronel José Luis Esparza, que salió del Ejército en 2020 por orden del entonces máximo comandante de la institución el general Eduardo Zapateiro, hoy en uso del buen retiro.

A través de una extensa publicación en su cuenta oficial de la red social X, y con su característico tono mesiánico, el jefe de Estado condenó, aunque sin mencionarlo, las situaciones de acoso por las que se señaló al alto oficial (r), según reveló el periodista Daniel Coronell en su columna de Los Danieles el domingo 30 de marzo.

“Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso (...) demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría (...) a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobretodo, a ti mismo [sic]”, publicó de entrada.

Aunque no se refirió directamente a Zapateiro, su reacción en X la hizo a la publicación del destacado comunicador en la misma red social, e insistió en la misma, que un militar que “desea a la mujer del prójimo” era un ser humano despreciable en el que no se podía confiar ya que defraudaría hasta a sus propios compañeros que podrían incluso sacrificar sus vidas por esa confianza.

“Tu te puedes matar por honor, pero no sabes que es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo. Jóvenes que merecían vivir y amar, como no sabes hacerlo. No te puedes matar por amor, porque eres falso guerrero, como sí se matan los hombres verdaderos, porque no sabes qué es el amor y la hombría [sic]”, afirmó en otro de los apartes de su diatriba.

Indicó que luego de conocerse esa información del presunto caso de acoso sexual, se empequeñecía no porque fuera “uribista, golpista y algo delincuente y sedicioso contra el orden constitucional, sino, porque irrespetas al compañero, que al lado tuyo, en la trinchera y bajo tus órdenes, te puede salvar” y aseguró que con esa reprochable situación era evidente que quería “traicionarlo” lo que no era lo que se esperaba de un “oficial de Bolívar”.

“Te gana la codicia y la pequeñez, y porque no fuiste capaz de recibir mis órdenes, de un hombre sano y demócrata y sincero y leal, y de Bolívar, y, porque, te puedo enseñar como oficial del M19, y oficial de Bolívar, que solo acostarás a una mujer, ya no por el placer que produces, porque no sabes seducir, como el caballero y por que no eres guerrero milenario, y no sabes defender el hogar, los hijos, la cueva, después de la cacería y no sabes defender la patria y el mar y, el pueblo [sic]”, trinó.

Insistió en ese punto de que le faltaba humildad y se trataba de un traidor, que no solo lo era con sus compañeros, si no que lo era con el país mismo.

“Eres traicionero y te faltan las ideas, y por eso no pudiste recibir mis ordenes, porque hacían que tu corazón se oscureciera, pero no por las órdenes, y su claridad como el sol, sino porque los vampiros odian el sol, y su propia conciencia traicionera [sic]”, concluyó Petro en su publicación.

La denuncia del presunto acoso sexual

En su columna en Los Danieles, el periodista Daniel Coronell destacó un apartado de la sentencia del Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordena el reintegro del coronel Esparza, en el que se mencionan supuestas peticiones de naturaleza sexual dirigidas a su compañera sentimental, la abogada Liliana del Pilar Zambrano Ruiz que, en la época de los hechos, trabajaba como contratista en esa institución.

“Déjeme verte de pies a cabeza, en tus kucos o sin nada [sic]”, se indica en esa conversación, proveniente de un número celular que Coronell afirma correspondía al entonces comandante de la fuerza militar.

Ante esa propuesta, la víctima respondió con un emoticón de rostro sonrojado, reflejando que la situación no solo fue sorprendente, sino también incómoda.

Sin embargo, la reacción a su respuesta fue aún peor: fue amenazada con ser espiada mientras usaba uno de los sanitarios de la sede militar en la que trabajaba.

“Bueno, listo no he dicho nada. Cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere, se hace. Quiero verte. Hazlo. Hola, hola hola hola” (sic), manifestaron desde esa línea celular.

No obstante, este no fue el único acoso que sufrió la mujer, esposa del alto oficial. Hubo otros mensajes con contenido más explícito, que Coronell prefirió no divulgar por respeto a la víctima.

El periodista enfatizó que el número de teléfono desde donde se enviaron los mensajes es el mismo con el que se comunicaba en su momento con Zapateiro mientras este lideraba la institución castrense. El número termina en “79” y tenía el rótulo “Gr Ejc Procer 6”.

Luego de esos graves señalamientos, el general (r) no ha realizado ningún pronunciamiento, a pesar de que, días atrás, respondió activamente al comunicador por la sentencia favorable a Esparza en una columna publicada en la revista Semana.

Además, afirmó en su cuenta oficial en la red social X que estaría por recibir ataques de “matoneo mediático” debido a su labor de defender al país de forma patriótica frente a la “hecatombe” en la que, según él, se encontraba la nación.