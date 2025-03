Madre de Sofía Delgado compartió sentido mensaje tras 6 meses del feminicidio de la niña: “Ese 29 nos dolerá toda la vida”

Sofía Delgado fue engañada por Brayan Campo para que ingresara a un establecimiento de venta de comida para animales. Allí, fue asesinada - crédito X

El 29 de septiembre de 2024, Sofía Delgado, de 12 años, desapareció en el corregimiento de Villagorgona, ubicado en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Tras intensos días de búsqueda, las autoridades encontraron su cuerpo el 17 de octubre de 2024. Las investigaciones derivaron en la captura de Brayan Schneider Campo Pillimué, el vecino de la familia, que confesó haber asesinado a la menor de edad.

“Estamos rodeados de gente mala, es gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón, y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar, pero en este caso nos tocó a nosotros y le pido a Dios que él haga justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, dijo ante los medios de comunicación la madre de la víctima, Leidy Zúñiga, tras enterarse del hallazgo del cuerpo de la niña.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La niña de 12 años fue hallada sin vida en la mañana del jueves 17 de octubre de 2024 - crédito redes sociales

Seis meses después del feminicidio de la menor, su madre compartió un sentido mensaje en su cuenta de Facebook, en el que expresa su amor hacia su hija y deja ver su dolor por el crimen cometido por el hoy procesado. En la publicación compartió también varias fotografías de su hija y un corto video del sepelio en el que participaron más de 3.000 personas de Candelaria, que se movilizaron para despedirla y para condenar los hechos de violencia.

“Mi niña hermosa, siempre te recordaremos, tu recuerdo vivirá por siempre. Mi Sofi, hoy ya son 6 meses que no estás con nosotros. Siempre vas a ser la niña de nuestros ojos, nunca te vamos a olvidar mi “ojitos”. Te amo, un abrazo al cielo mi mona. Ese 29 nos dolerá toda la vida”, escribió la mujer en la red social.

La menor desapareció el 29 de septiembre de 2024 y su cuerpo fue encontrado 17 de octubre de 2024 - crédito Leidy Zuñiga/Facebook

En otra publicación, la mujer dedicó unas palabras a su hija y pidió justicia. Pues, el confeso criminal, imputado con cargos por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, no ha sido condenado. Permanece privado de la libertad en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, esperando una sentencia por los crímenes que cometió.

“Mi niña ya hoy se cumplen 6 meses desde que apagaron tu sonrisa y me arrebataron la luz de mis ojos, 6 meses en los que seguimos esperando que se haga justicia y confiamos en Dios que así será”, expresó.

La familia de Sofía Delgado sigue esperando justicia - crédito Leidy Zuñiga/Facebook

Brayan Campo, condenado por agredir sexualmente a otra niña

Mientras la familia de la víctima espera que el proceso penal contra Campo Pillimué culmine con una sentencia condenatoria ejemplar, este ya está cumpliendo otra por un caso de violencia sexual de 2018. Un juez penal de conocimiento lo condenó a 10 años y 7 meses de prisión por haber abusado sexualmente de una menor de 12 años en Candelaria (Valle del Cauca). El delito del que se le encontró responsable es acto sexual violento.

“La investigación acreditó que el hombre, aprovechando la cercanía que tenía con la familia de la menor de edad, se la llevó a un inmueble del corregimiento Villagorgona y la agredió sexualmente”, precisó la Fiscalía General de la Nación en un boletín informativo.

En el caso de Sofía Delgado, la Fiscalía y las autoridades lograron determinar que el sujeto engañó a la menor para convencerla de ingresar a un establecimiento de comercio de su propiedad, destinado a la venta de alimentos para animales. En el lugar, la niña empezó a gritar y el procesado la golpeó con una pala para intentar silenciarla. El golpe causó su muerte. En consecuencia, el criminal vació dos sacos de alimento para perros y ocultó el cuerpo de la menor en ellos, que posteriormente trasladó hasta un cañaduzal, donde permaneció escondido por días, hasta que lograron encontrarlo.