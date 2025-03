Esposa de Elkana Bohbot reaccionó al nuevo video difundido desde Gaza: “Estoy haciendo lo imposible para traerlo a casa”

La familia de Bohbot ha vivido meses de angustia e incertidumbre desde su secuestro, sin información concreta sobre su paradero o estado de salud - crédito rebeccagonzalezbohbot/Instagram

El sábado 30 de marzo de 2025, el grupo terrorista Hamas difundió un video en el que se pudo observar a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado desde el 7 de octubre de 2023.

Bohbot fue retenido en contra de su voluntad durante el ataque que Hamas perpetró en un festival de música al sur de Israel, suceso que marcó el inicio de la escalada del conflicto en Gaza.

Desde entonces, la familia Bohbot, residente en Israel, ha vivido meses de incertidumbre y zozobra ante la ausencia de información concreta sobre su paradero y estado de salud.

La nacionalidad colombiana de Bohbot fue formalizada en noviembre de 2023, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le otorgó la ciudadanía en un gesto de solidaridad con su situación.

Desde ese momento, la esposa de Elkana, Rebecca Bohbot, ha mantenido comunicación tanto con familiares en Colombia como con las autoridades israelíes, esperando que la presión internacional contribuya a la liberación de su marido.

El nuevo video y su contenido

El video difundido por Hamas dura más de tres minutos y muestra a Elkana Bohbot hablando en hebreo.

En el metraje, se puede apreciar al colombi-israelí alzar las manos y emitir gestos de desesperación, pidiendo a las autoridades que hagan todo lo posible para lograr su liberación.

También, expresó su temor a que los bombardeos en Gaza pongan en riesgo su vida, al tiempo que rogaba por reencontrarse con Rebecca y su hijo de cinco años.

Rebecca Bohbot, esposa de Elkana, aseguró que ha mantenido comunicación con autoridades israelíes y familiares en Colombia, esperando que la presión internacional contribuya a su liberación - crédito rebeccagonzalezbohbot/Instagram

Esta pieza audiovisual se convierte en la segunda aparición de Bohbot en menos de una semana, algo que la familia interpreta como un intento de Hamas de presionar al Gobierno israelí, dado que anteriormente habían pasado largos periodos sin ninguna prueba de vida.

Las declaraciones de Rebecca Bohbot

Tras la divulgación del video, Rebecca Bohbot ofreció una entrevista al medio público israelí Kan, en la que describió la compleja situación emocional que enfrenta al ver a su esposo en esas condiciones.

Por un lado, afirmó sentirse aliviada al constatar que sigue con vida; por otro, cada imagen la llena de angustia y dolor, ya que Elkana se ve alterado y suplicante.

“¿Cuántos corazones se pueden romper en pedazos?”, cuestinó y agregó que: “Cada vez que difunden un video, cada vez que hay silencio, debo reiniciar mis emociones. Es desgarrador ver que él, alguien que fue a trabajar a un festival, se encuentre en un túnel, probablemente bajo tierra, sin opciones de escapar”.

Tras ver el video, Rebecca Bohbot expresó alivio al saber que su esposo sigue con vida, pero también angustia al verlo en condiciones precarias y suplicante - crédito rebeccagonzalezbohbot/Instagram

“Está diciendo la verdad, mi esposo no llora”

Uno de los aspectos que Rebecca recalcó fue la autenticidad en las palabras de su esposo: “Lo veo hablar con sinceridad, menciona cuánto extraña a nuestra familia, a nuestro hijo Otto de cinco años, quien cada día pregunta por él. No es algo que le estén dictando, porque él jamás llora y ahora se ve realmente devastado”.

La esposa de Bohbot detalló además que uno de los rehenes liberados recientemente había estado cautivo junto a Elkana, y que su testimonio confirmaría la precariedad de las condiciones: duermen sobre un colchón delgado, en espacios oscuros y húmedos donde la proliferación de insectos y roedores sería habitual.

Rebeca lamentó que alguien que fue “a trabajar al festival, que decidió quedarse en lugar de emprender un viaje, ahora pague con su libertad una responsabilidad que le correspondía al Estado”.

La relación con las autoridades

En medio de la entrevista, la angustia de Rebecca se vio incrementada por la falta de comunicación oficial, pues aseguró que solo la madre de Elkana recibió una llamada del primer ministro israelí en los últimos días en la que prometió “hacer todo lo posible para traer a Elkana a casa”; sin embargo, Rebecca explicó que ella no ha tenido contacto directo con ninguna autoridad, lo que aumenta su incertidumbre y sensación de desamparo.

Ante la pregunta de si este contacto con el primer ministro las hace sentirse más optimistas, Rebecca respondió que no puede permitirse permanecer inactiva: “No me sirve sentarme en el sofá y esperar. Él ruega que hablemos, ruega que lo saquemos de ahí. Mientras haya vida, hay esperanza, pero no es suficiente con tenerla, hay que actuar. Mi hijo lo espera todos los días”.

El impacto en la familia y la esperanza

La historia del pequeño Otto, de apenas cinco años, representa un golpe duro para toda la familia Bohbot, pues Rebecca se ha negado a mostrarle los videos en los que su padre aparece con el rostro hinchado y el miedo reflejado en los ojos: “Si le enseño esa imagen, él no se la sacará de la cabeza. Prefiero que recuerde a su padre con el abrazo y el beso que le dio al despedirse”.

Rebecca describió su vida actual como una “guerra personal” contra la indiferencia y el olvido, pues hizo todo lo posible para que la ciudadanía israelí y la comunidad internacional no pierdan de vista la situación de Elkana y de todos los rehenes en Gaza.

El video difundido por Hamás muestra a Bohbot hablando en hebreo, visiblemente desesperado, pidiendo a las autoridades que faciliten su liberación y expresando temor por los bombardeos en Gaza - crédito rebeccagonzalezbohbot/Instagram

En ese sentido, afirmó que cada persona que se encuentra en la calle la reconoce y le ofrece palabras de aliento o un abrazo, por lo que esta empatía colectiva la impulsa a seguir hablando en medios de comunicación, con la esperanza de que su voz contribuya a encontrar una salida.

Un llamado a la acción

La entrevista concluyó con una petición directa al secuestrado, en caso de que llegara a escucharla: “Sabe que estoy haciendo lo imposible para traerlo a casa. Nuestro hijo lo menciona todos los días. Tu familia no te olvida. Tienes un ejército de personas rezando por ti”.