La presentadora Milena López tomó rotunda decisión sobre su relación amorosa: “Nos sentamos con lápiz y papel a revisar los pros y los contras”

La reconocida presentadora de televisión Milena López reveló que, después de ocho meses residiendo en Barranquilla, ella y su esposo, Andrés Ardila, decidieron regresar a Bogotá. Según indicó la propia Milena a través de sus redes sociales (Instagram) la decisión responde a una combinación de factores personales y profesionales, entre los que destacan el cierre de un proyecto laboral de su esposo y las complicaciones derivadas de sus constantes viajes a la capital.

En un mensaje compartido con sus seguidores, Milena explicó que su mudanza inicial a Barranquilla estuvo motivada por un proyecto de construcción liderado por su esposo. Sin embargo, este concluyó su etapa principal, lo que redujo la necesidad de que Ardila permanezca en la ciudad.

Por otro lado, la presentadora señaló que su trabajo en Bogotá le exigía viajar una o dos veces al mes, lo que representaba un desafío tanto logístico como económico. “Nos sentamos con lápiz y papel a revisar los pros y los contras, y la decisión al final fue devolvernos”, expresó Milena, que también agradeció a Barranquilla por los “ocho meses maravillosos” que vivió allí.

Así es el vínculo amoroso de Milena y Andrés

Milena López y Andrés Ardila llevan nueve años de matrimonio, una relación que ha sido ampliamente seguida por sus fanáticos en redes sociales. Según destacó Besame, Ardila es un empresario y chef que ha enfrentado importantes desafíos en su vida personal y profesional. A los 29 años, superó un diagnóstico de cáncer, y durante la pandemia de covid-19, se vio obligado a cerrar dos negocios que había emprendido.

Actualmente, Ardila es propietario de Nativo Glamping, una empresa que fundó junto a Milena y que ofrece cabañas de lujo en Barichara, Santander. Este negocio ganó notoriedad en redes sociales, donde muchos usuarios destacan los altos costos asociados a este tipo de hospedaje, lo que llevó a algunos a especular sobre el éxito financiero de la pareja. Asimismo, Ardila comparte en su cuenta de Instagram imágenes de los platos que prepara en el restaurante La Otra Bogotá, aunque no se ha confirmado si este establecimiento también le pertenece.

Una pareja bajo el escrutinio público

La relación entre Milena y Andrés es objeto de atención constante por parte de sus seguidores, que no solo celebran sus logros, también han cuestionado aspectos de su vida personal. Uno de los temas recurrentes es la decisión de la pareja de no tener hijos, algo que han abordado públicamente al afirmar que se trata de un asunto privado que no compete a terceros.

En redes sociales, Ardila suele compartir fotografías románticas junto a Milena, mostrando la complicidad que los une. Una de estas imágenes muestra a la presentadora dándole un beso, un gesto que fue ampliamente comentado por sus seguidores. Igualmente, en sus publicaciones deja ver la otra cara de su relación con el cariño que le tienen a sus mascotas, una conexión muy personal e íntima.

La trayectoria de Milena López en la televisión

Milena López es una figura reconocida en la televisión colombiana, con una carrera que incluye su participación en diversos programas. Uno de los más recordados es Muy buenos días, donde trabajó junto al fallecido presentador Jota Mario Valencia. Su carisma y profesionalismo la han convertido en una de las personalidades más queridas por el público.

A lo largo de su carrera, Milena también ha protagonizado momentos que han quedado en la memoria colectiva, como una caída en plena transmisión en vivo que, a pesar de haber ocurrido hace años, sigue siendo recordada y compartida en internet. Este episodio, aunque jocoso, es un ejemplo de cómo su presencia en la pantalla ha dejado una huella imborrable en sus seguidores.